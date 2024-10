Como cuidar de flor-da-fortuna? Pode deixar em casa? Quanto tempo a kalanchoe dura?

A Kalanchoe pode receber luz direta do sol por algumas horas a cada dia. O ideal é regá-la duas vezes por semana, mas no período do inverno, quando costuma ser mais frio, essa frequência pode ser reduzida. As flores costumam durar até três meses. Mas cuidando da planta, é possível que ela floresça novamente.

É possível desenvolver a planta em ambientes internos ou externos, ou seja, é possível deixá-la dentro de casa. É necessário evitar que a água se acumule na parte de baixo do vaso. A flor-da-fortuna precisa de adubo uma vez por ano para continuar bonita.