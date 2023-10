Hotel na Itália inaugura piscina flutuante de borda infinita no Lago di Como; veja vídeo e fotos

A unidade italiana do hotel Mandarin Oriental, localizado no Lago di Como, região norte do país, inaugurou a maior piscina flutuante de borda infinita do mundo. As informações são da revista Casa & Jardim.

Com 40 metros de largura, a instalação foi projetada pelo escritório Herzog & de Meuron e tem como vista o Lago Di Como, famoso ponto da região, que atrai não só turistas, mas algumas celebridades.

Piscina do Mandarin Oriental na Itália Foto: @mo_lagodicomo via Instagram

Parte de uma rede de luxo de hotéis, a unidade no Lago di Como tem diárias a partir de 850 euros, quase R$ 4500 na cotação desta quarta-feira, 25, segundo informações do site do hotel.