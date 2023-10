Mansão perto do Palácio de Buckingham está à venda em Londres por quase R$ 270 milhões; veja fotos

Uma das duas únicas mansões em Park Lane, com vista para o Hyde Park e próxima ao Palácio de Buckingham, em Londres, na Inglaterra, está a venda por 42,5 milhões de libras (o equivalente a quase R$ 268 milhões). Segundo a Bloomberg, este seria o maior negócio imobiliário de todos os tempos na prestigiada rua e um teste para a resiliência do mercado imobiliário de luxo da cidade.

Com interiores do renomado arquiteto de palácios particulares William Henry Romaine-Walker, a propriedade reúne ainda salas de entretenimento capazes de receber até 150 convidados ao mesmo tempo. Foto: Divulgação/Wetherell

“Uma magnífica mansão londrina de seis quartos com interiores palacianos do império francês, oferecendo 1.016 m² de acomodações luxuosas, incluindo um raro andar térreo com sala de cinema e ginásio de pé direito duplo e piso de piscina com piscina de 15 metros e spa”, conforme consta no anúncio na Wetherell, agência imobiliária especializada em propriedades na principal área residencial de Mayfair, em Londres.

Possui também piscina, cinco banheiros, quatro salas de recepção, entre outros espaços. Foto: Divulgação/Wetherell

A propriedade já serviu como residência londrina de Frederick Hervey, o 3º Marquês de Bristol, e do renomado negociante de arte Henry Joseph Duveen, coproprietário da Duveen Brothers Art Dealership. Os nomes dos atuais donos não foram revelados.

Uma das duas únicas mansões em Park Lane, com vista para o Hyde Park e próxima ao Palácio de Buckingham, está a venda por quase R$ 268 milhões. Foto: Divulgação/Wetherell

De acordo com o anúncio, a mansão foi totalmente modernizada. Possui também cinco banheiros, quatro salas de recepção, escritório, biblioteca, elevador de passageiros do nível da piscina ao terceiro andar, varandas, terraço com jardim e aprovação de planejamento para um novo jardim na cobertura.

