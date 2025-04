Mesa posta para a Páscoa: O que usar? Veja dicas de decoração - com ou sem coelhinhos

A Páscoa é um feriado cristão, mas mesmo para não fiéis ela costuma ser um momento para reunir a família e amigos.

Para quem vai abrir a casa para o tradicional almoço de Páscoa, há muitas dicas de decoração - opções para quem quer dar um colorido especial à mesa ou toques lúdicos com coelhinhos, ovos e tudo o mais que a criatividade permitir.

Sem ideias de como montar a mesa posta de Páscoa? Veja dicas fáceis e práticas Foto: Leonid Iastremskyi

Simbolizando a fertilidade, a prosperidade, o renascimento e a renovação, o coelho e o ovo podem deixar sua mesa com a cara da Páscoa, mas há muitos outros caminhos.

Veja, a seguir, dicas para facilitar a escolha e a montagem da decoração da Páscoa inovando - e sem gastar muito.

Publicidade

Escolha da louça

PUBLICIDADE A escolha da louça pode parecer complexa, pois envolve diversos fatores, mas vale gastar um tempo planejando.

O primeiro passo e o mais importante é pensar nos itens que serão servidos. Haverá entradas? Qual será a sobremesa? Na refeição principal, será servida comida com molho?

Os pratos fundos devem ser colocados em cima de pratos rasos. São ideais para comidas como massas, ensopados com líquido, risotos e refeições que possuam molho de uma maneira geral.

Sem medo da pia cheia: organize sua louça a partir do cardápio Foto: @angelicaritton via Pinterest

Sobre a escolha das cores da louça: se puder, opte por combinações coloridas, que dão um aspecto mais festivo à mesa.

Publicidade

Na Páscoa, muitos preferem cores pastéis, decorações com laços ou a louça “portuguesa” (cerâmica branca tradicional com detalhes em azul).

Louças com formatos orgânicos, desenhos divertidos e cores fortes também combinam com a ocasião. O xadrez, o poá e a estamparia em dourado são boas pedidas.

As figuras abstratas, o uso do listrado e de estampas e até o desenho da “renda bordada” podem remeter aos ovos pintados, que trazem uma imagem mais adulta porém divertida de um dos símbolos mais comuns da Páscoa.

Louças com listras e xadrez remetem aos ovos pintados na Páscoa e podem trazer um ar diferente para a mesa Foto: @gengibrao via Instagram

Se você não possui itens do tipo em casa e não quer gastar, vá de branco básico e diversifique em outros itens, como o lugar americano ou a composição do centro de mesa.

Publicidade

Sobre os talheres, por exemplo, jogos com detalhes em madeira e em metal são clássicos. Mas há também os diferentões, coloridos e em materiais diversos.

O ideal é ter a quantidade suficiente para os convidados - ou até alguns extras, para aqueles acidentes que acontecem durante as refeições.

Faqueiro criativo pode compor com pratos brancos Foto: @kanyonshop via Pinterest

Criança à mesa?

Os copos e taças também variam de acordo com o que será servido. É possível utilizar peças de cores diferentes, mas que combinem entre si, ou focar no clássico transparente. Se houver crianças pequenas, é legal pensar, para elas, em copos plásticos ou de papel que sejam divertidos.

Outra ideia diferente consiste em utilizar talheres descartáveis verdes, que podem ser enrolados com guardanapos laranjas para “imitar” uma cenoura. Esta não é uma escolha ecológica, mas você pode abrir uma exceção se quiser deixar o almoço mais lúdico para os pequenos.

Publicidade

Ainda é possível dispor as “cenourinhas” em cestas de palha, material clássico na decoração de qualquer mesa.

Talheres de cenoura podem trazer alegria na mesa de Páscoa Foto: @tamaraf14 via Pinterest

Uma mesa ainda mais lúdica?

Outra boa pedida é a toalha de papel.

Publicidade

É isso mesmo: muitos decoradores indicam o papel branco para que os convidados - e não apenas as crianças - possam soltar a criatividade, desenhar, pintar e deixar mensagens para os anfitriões.

Se quiser já dar o start na brincadeira, desenhe cenouas, coelhos, flores, laços, pratos, copos...

Não se esqueça de garantir canetinha, giz de cera, lápis de cor e o que mais achar que vale para que seus convidados relaxem e brinquem durante o encontro.

Composição de toalhas com desenhos vira tendência Foto: @zaraxona via Pinterest

Lembrancinhas vão bem, obrigado

A mesa posta também faz parte da memória que seus convidados terão quando pensaram no almoço da Páscoa. Que tal fazer com que essa memória perdure com pequenas lembrancinhas? Entre mini ovinhos de chocolate e itens de decoração, as lembrancinhas podem até ajudar na decoração.

Publicidade

Aposte em lembrancinhas individuais, que além de mais baratas são um mimo para os convidados levarem para casa e se lembrarem da ocasião. Foto: @pridocelar via Pinterest

É possível comprar velas, aromatizantes de ambientes, ovos decorativos, coelhinhos, etc.

Se escolher algo com cheiro, prefira os “clássicos” ou mais neutros como bamboo, chá branco, lavanda ou baunilha.

O bom e velho ovo de Páscoa é uma opção sempre acertada, assim como bombons, drageados ou frutas secas embaladas.

Você pode dispor as lembrancinhas no hall de entrada, no aparador ou na própria mesa - no caso dos chocolates ou objetos decorativos.

Publicidade

Centros, caminhos de mesa, arranjos e velas

A parte mais difícil e, por vezes, mais confusa da mesa posta é o centro. Veja algumas dicas:

Altura: nunca coloque um arranjo mais alto do que os olhos dos convidados. Isso pode atrapalhar a conversa; Tamanho: opte por arranjos que ainda deixem um certo espaço livre na mesa para que você possa colocar as entradas e copos de maneira mais livre; Montar a decoração com as entradas: você pode optar por colocar entradas em louças diferentes e coloridas e não usar centro de mesa; Opções: a criatividade é a chave. É possível usar chocolates embalados em potes, coelhos de pelúcia, flores secas ou vivas e até itens encontrados em lojas de festa como cenouras de papel.

O centro de mesa pode ser integrado à escolha das louças e do jogo americano Foto: @annkeirsebilck via Pinterest

Você também pode optar por cestos de palha ou ninhos com ovinhos pintados, além de laços feitos com fitas de cetim nas cores escolhidas para a mesa.

Se deseja algo mais barato, as dobraduras de papel conferem um visual delicado para os guardanapos e até para centros de mesa: figuras como pássaros, flores e até cenouras podem ser feitos em papeis coloridos e colocados na mesa.

Publicidade

Feliz Páscoa!

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.