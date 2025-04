Natureza e design se encontram em móveis, objetos e até em uma tiny house da Muji; veja tendências

Da arquitetura ao móvel, passando pelo objeto utilitário, durante a Semana de Design de Milão 2025 o desejo de encurtar a distância entre a casa e a natureza – uma aspiração, ao que tudo indica, global – se manifestou nos mais variados níveis. Não, por certo, por meio de formatos vegetais diretamente transpostos para o desenho dos móveis, mas em propostas mais sutis, nas quais o meio ambiente é reverenciado em verdes mais ou menos intensos, materiais naturais e, principalmente, consciência ecológica.

O projeto Verttical Connection, em Porta Nuova, parte da Semana de Design de Milão Foto: Porta Nuova/Divulgação

PUBLICIDADE Em Porta Nuova, por exemplo, o bairro que melhor representa a transformação urbana que tem caracterizado a cidade de Milão nos últimos anos, o projeto Vertical Connection propõe-se a oferecer uma jornada pela arquitetura, inteligência artificial e natureza urbana. Idealizada pelo estúdio Evastomper, a instalação é uma estrutura penetrável, coberta por mais de 500 plantas, entre trepadeiras e flores. Uma experiência imersiva que antevê uma cidade mais sensível, aberta à tecnologia, mas permeável ao verde. Assim, projetada com a contribuição do italiano Stefano Mancuso, neurobiólogo e especialista em botânica, a instalação apresenta o design como uma ponte entre as dimensões física e digital, e entre as pessoas e o meio ambiente. Tudo isso em uma jornada que vai sendo apresentada em camadas, guiada por inteligência artificial e repleta de plantas, arbustos e árvores, entre os quais um rico conteúdo pode ser acessado em paredes de vídeo animadas.

Casa projetada pelo 5.5 para a Muji, em Brera, um dos destaques da Semana de Design de Milão Foto: Muji/Divulgação

Também por ocasião da Semana do Design, a Muji – marca japonesa fundada em 1980, que dispensa qualquer citação em seus produtos e sempre se opôs ao consumo excessivo, promovendo um estilo de vida mais consciente – resolveu apresentar uma instalação inédita dentro de um jardim no bairro de Brera. Um encontro feliz entre a empresa e os designers do Studio 5∙5, que acabou dando origem a uma casa-manifesto: uma microarquitetura pensada para ilustrar um estilo de vida essencial e mais sustentável.

Publicidade

Assim, reconhecidos como pioneiros do upcycling na França, os designers Claire Renard e Jean-Sébastien Blanc se esmeraram para criar uma tiny house – um tipo de construção modular com uma filosofia fortemente embasada no minimalismo e, em geral, autoconstruída ou automontada – inspirados pela arquitetura japonesa e utilizando apenas materiais modulares e pré-fabricados. Uma solução criativa, econômica e de baixo impacto ambiental, que contempla a importância da serenidade em meio à agitação urbana.

Fiel aos princípios fundamentais da construção responsável, graças ao uso de materiais biológicos ou reutilizados, incluindo isolamento acústico com material têxtil reciclado, cada decisão do projeto levou em conta parâmetros de reaproveitamento. O telhado, por exemplo, é branco para combater o calor, e sua superfície permite ainda a coleta de água da chuva para regar a horta, que fica nas laterais da varanda. Tudo milimetricamente calculado, ainda que sem produzir nenhuma sensação claustrofóbica.

'Secondo me', vaso pra trepadeiras de mesa do estúdio 5.5 par a Muji, na Semana de Design de Milão Foto: Muji/Divulgação

A abordagem entusiasmada dos designers do Studio 5∙5 deu origem ainda a uma nova coleção de objetos utilitários para a Muji. Um conjunto de 12 peças, que vai de criativos vasos a pequenos bancos, podia ser descoberto nos ambientes da casa ou apreciado em detalhes em uma exposição montada no local. “Mais do que projetar uma bela casa, nossa ideia foi sugerir ‘fatias de vida’, incentivando todos a montar suas próprias casas”, afirma Claire Renard.

A instalação da Roda, em parceria com a Missoni, em Brera Foto: Roda/Divulgaç

A luz do sol entrando pelas claraboias de uma espécie de estufa, acompanhando o ritmo do dia, como em uma casa de verdade, foi o cenário escolhido pela Roda para lançar Alfa: sua mais nova coleção de móveis e objetos para áreas externas, criada em parceria com a Missoni. Cadeiras, sofás e vasos que exibem cores inspiradas no reino vegetal, com destaque para o castanho das madeiras e o palha das fibras naturais, mas também para tonalidades florais como o rosa, o lilás e o lavanda.

Publicidade

O sofá com estofamento removível Alma, da nova coleção Paola Lenti Foto: Sergio Chimenti/Divulgaç

Por fim, Ritrovarsi, ou reencontrar-se, é o projeto da designer Paola Lenti para a edição de 2025 da Semana de Design de Milão. Adotando a sustentabilidade como meta permanente, a coleção combina visão artística com responsabilidade ambiental, utilizando materiais e tecidos reciclados provenientes do próprio processo de produção de Paola Lenti. Entre eles, uma nova linha de móveis infantis, produzidos com material descartado, refletindo o compromisso renovado da empresa com a sustentabilidade e o artesanato.

Segundo a designer, quem visita seu showroom tem a oportunidade única de vivenciar novas experiências e descobertas, em meio a um percurso cromático cuidadosamente projetado, e que tem no verde, em todas as suas variações, um dos seus pontos fortes. “As duas coleções, para interiores e exteriores, desdobram-se em um projeto coerente, no qual a relação entre arquitetura e natureza permite que os pensamentos fluam em harmonia, evocando uma sensação de equilíbrio e bem-estar”, conclui ela.