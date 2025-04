Nova safra de talentos do design conquista Milão; conheça os profissionais que estão se destacando

Todos os anos, as opiniões se dividem. Ainda assim, não é tarefa das mais complicadas identificar os talentos em ascensão na concorrida Semana do Design de Milão. Amplamente considerada a mais importante no calendário internacional, ter seu nome reconhecido na capital do design pode significar bem mais do que visibilidade global. Tão ou mais importante para os profissionais, atrair o interesse dos grandes fabricantes pode ajudar a alavancar carreiras, abrindo portas para colaborações e projetos futuros.

PUBLICIDADE Mas, afinal, que fatores podem contribuir para um reconhecimento capaz de ir além dos dias agitados da grande quermesse milanesa? Um conceito ousado, uma peça funcional, ou talvez algo totalmente experimental? Na prática, um pouco de tudo isso. Ao que tudo indica, criatividade e atenção às questões atuais são ingredientes fundamentais. “Nenhum designer pode ignorar a atual crise ecológica e evitar pensar sobre ela. Devemos contribuir para a mudança por meio do nosso trabalho”, afirma Andrea Trimarchi, designer que, ao lado do também italiano Simone Farresin, forma o Formafantasma, um dos estúdios de design de maior evidência na cena milanesa atual.

O duo Formafantasma, Andrea Trimarchi (direita) e Simone Faresin, em meio às luminárias SuperWire Foto: Flos/Divulgação

Um casal na vida e na obra – desde os tempos em que os dois lecionavam na Academia de Design de Eindhoven, na Holanda –, o duo é radical em seu compromisso com a pesquisa focada nas forças ecológicas, históricas e sociais que moldam o design. Para a dupla, a criatividade, antes de tudo, deve ser a expressão de uma consciência ética e ecológica, e disso eles não abrem mão.

Publicidade

Seus objetos esteticamente discretos, quase elementares, mas meticulosamente detalhados, funcionam como uma espécie de “bússola crítica” para o contexto socioeconômico em que estão inseridos e para o impacto ambiental que possam vir a gerar. Assim, o trabalho do duo, focado desde o início na exploração de materiais, pretende ser um apelo concreto para que o design possa contribuir, de fato, para um futuro mais consciente – no qual a ecologia seja prioridade absoluta.

Do design de móveis e luminárias ao planejamento dos espaços do Salão do Móvel; da curadoria de exposições à concepção de espetáculos teatrais: ampla e multiforme é a atuação do Formafantasma. Entre seus feitos estão o desenho de uma luminária como a SuperWire, para a Flos, produzida com uma lâmpada especialmente projetada para a dupla, e a quase irreal ideia de promover um seminário para a gigante da moda Prada, a bordo de um Arlecchino – um trem aerodinâmico projetado nos anos 1950 por Gio Ponti.

Engana-se, no entanto, quem pensa que, em Milão 2025, eles pararam por aí. Para a Cassina, uma das gigantes do móvel italiano, eles assinaram nada menos do que dois projetos de destaque: uma estante montada inteiramente por meio de encaixes, dispensando qualquer ferragem, e a performance teatral Staging Modernity, na qual, para celebrar o 60.º aniversário da produção da coleção Le Corbusier, o duo deu vida a uma instalação artística e teatral, prestando homenagem à produção vanguardista da marca.

Outro nome em alta na bolsa de apostas, a britânica Faye Toogood também marcou presença em Milão em 2025. Figura feminina mais representativa do design britânico atual, ela é uma profissional multidisciplinar, com formação em história da arte. “Assim como um artista escolhe diferentes meios, eu me expresso por meio da moda, do design e da escultura. É uma caixa de ferramentas que utilizo para contar minha história. É o meu alfabeto, meu de A a Z”, explica ela, que prefere não se definir como designer.

Publicidade

As coloridas cadeiras Roly-Poly, de Faye Toogood para a Driade Foto: Driade/Divulgação

Ainda assim, sua cadeira Roly-Poly, com suas famosas patas de elefante, lançada pela Dríade, é hoje um best-seller global, o que também logo pode acontecer com o sofá Butter, da série Bread & Butter (pão com manteiga), vistos por ela como blocos de construção da nossa felicidade e saúde domésticas. Outro de seus arroubos criativos que acaba de tomar forma pelas mãos da Tacchini italiana.

O sofá Butter, de Faye Toogod para a Tacchini: felicidade e saúde doméstica Foto: Tacchini/Divulgação

“Há dias em que o mundo desaba. Mas sempre encontro paz no meu pão com manteiga de cada dia. Neles posso confiar”, resume Faye.

Pão e Manteiga foram a inspiração da designer Faye Toogood em sua mais nova colaboração com a Tacchini, em destaque na Semana de Design de Milão Foto: Tacchini/Divulgação

Por fim, qualquer resenha sobre os nomes que mais se destacaram na Semana do Design não poderia prescindir de uma menção aos diretores criativos do Estúdio Zanellato/Bortotto, Daniele Bortotto e Giorgia Zanellato. Designers responsáveis por Orizzonti (Horizontes), um projeto de interiores convertido em um verdadeiro manifesto que fala sobre mundos, contaminações e conexões por meio das peculiaridades de diferentes lugares, sempre expressas pelo contraste ou pela harmonia entre superfícies, cores e materiais.

Corredor assinado pelo estúdio Zanellato Bortotto no projeto Orizzonti, explorando a profundide do azul Foto: Valentina Sommariva/Divulgação

“O horizonte é visivelmente aquele espaço simbólico onde o sol nasce e se põe”, afirma Giorgia Zanellato. Por isso, segundo ela, tem sido um dos primeiros pontos de referência para orientação em viagens de descoberta do mundo, ao mesmo tempo que sempre foi fonte de inspiração para os artistas. “O horizonte é um alimento para a reflexão e um convite à exploração do que está além de uma fronteira. Portanto, representa também o impulso de não parar diante do incerto, nos conclamando a seguir em frente”, conclui ela.