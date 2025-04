Brasil chega a Milão apostando em matéria-prima singular e design afetivo; veja destaques

Para o fotógrafo norte-americano Bill Durgin, entusiasmado observador das interações entre humanos e o mundo exterior e autor das imagens que ilustram a campanha de comunicação do Salão do Móvel de Milão 2025, Thought for Humans – ou Pensamento para Humanos –, tudo ao nosso redor foi projetado por alguém e para alguém.

Logo, o bom design não é apenas aquele esteticamente agradável, mas aquele que traz alegria ao nosso dia a dia, conforme nos movemos, trabalhamos ou sentamos à mesa com a família. Evento-chave para designers e fabricantes de todo o mundo se conectarem com as últimas novidades do design e da decoração, o Salão do Móvel de Milão abre suas portas oficialmente nesta terça-feira, 8, e pretende ser portador dessa mensagem.

Ao todo, são mais de dois mil expositores (38% vindos do exterior, de 37 países), incluindo as mais de 300 marcas de 25 países que serão apresentadas pela Bienal de Iluminação, Euroluce. Isso sem mencionar quatro projetos especiais e o Salão Satélite, voltado para o jovem design.

Entre os países latino-americanos, o Brasil ocupa posição de destaque, tanto dentro quanto fora do salão - ou melhor, nos circuitos fuorisalone, ou externos ao salão, como preferem os italianos.

Com uma área de 970 m², apenas o Espaço Brasil – iniciativa da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) – concentra este ano nada menos que 37 fabricantes, além de 50 designers de diferentes regiões do Brasil.

“Em todos os mercados, estamos observando, cada vez mais, a demanda por produtos que equilibrem design, bioeconomia, inovação tecnológica, sustentabilidade e bem-estar. O Brasil, sem dúvida, tem muito a oferecer nesse sentido, ao unir uma rica diversidade de recursos naturais com seu olhar criativo – diria afetivo, até –, além da capacidade industrial para entregar soluções inovadoras, com matérias-primas singulares e desenho original”, afirma a diretora executiva da Abimóvel, Cândida Cervieri.

Design conceitual

Enquanto os pavilhões da Fiera Milano, nos arredores de Milão, recebem marcas já consagradas no mercado nacional, a Università degli Studi di Milano sedia outra exposição, desta vez dentro de uma abordagem mais conceitual, também sob o patrocínio da ApexBrasil, com apoio da Abimóvel.

Batizada de Chuva de Caju, em referência à primeira chuva depois da pós-estação (junho e julho, período de seca) na Região Nordeste, a mostra apresenta a imprevisibilidade como fator de transformação, bem como promotor de novos ciclos de vida.

“Dentro do universo do design, esse conceito reflete a capacidade de se criarem soluções inovadoras e sustentáveis diante das incertezas geradas pelas aceleradas mudanças climáticas e dinâmicas sociais”, conta Bruno Simões, curador da mostra que apresenta, entre outros móveis, a poética poltrona Fly. Um móvel criado para a Breton, que leva a assinatura da arquiteta e designer Fernanda Marques, inspirada na imagem de uma folha que, caída de uma árvore, repousava suavemente sobre o solo amazônico.

A chaise Fly, de Fernanda Marques, da mostra Chuva de Caju, na Semana de Design de Milão 2025 Foto: FMA/Divulgação

Mas a presença brasileira durante a Semana de Design não para por aí. Concebida por Lissa Carmona, curadora e diretora da Etel, a mostra Audacious Modernism: de Oscar Niemeyer a Claudia Moreira Salles pretende muito mais do que apresentar ao público internacional o rico catálogo da marca paulistana, que acaba de reeditar a chaise Praiana, de Niemeyer. O objetivo é sinalizar que o Modernismo não é um movimento relegado ao passado, mas um legado vivo cujos princípios continuam a moldar o design contemporâneo.

A chaise Praiana, de Oscar Niemeyer, produzida pela Etel, que está na Semana de Design de Milão Foto: Ruy Teixeira/Divulgação

Já no showroom da Ornare, que, assim como a Etel, possui loja própria em Milão, além de conferir as novas criações da marca, o visitante poderá percorrer Nimbo: uma instalação imersiva criada pelo estúdio milanês Parasite 2.0, que explora a relação entre luz e atmosfera.

"Um círculo luminoso remete ao sol, enquanto o tecido iridescente captura e reflete a luz, transformando o espaço ao longo do dia. Já o olhar segue de perto o movimento de quem observa", antecipa Esther Schattan, diretora da marca. Criadas por brasileiros, mas nascidas de referências globais: assim são as peças, mobiliários e objetos que compõem o acervo de Piloto Milano. Mostra brasileira de mobiliário contemporâneo, com curadoria do diretor criativo goiano Ricardo Gaioso, que, em sua segunda edição, vai ocupar o prédio de uma antiga cavalariça, dentro do circuito 5VIE, o mais poético e artístico dos percursos milaneses consagrados ao design, situado em pleno centro histórico. "São trabalhos que nascem da pesquisa, investem em formas provocantes e propõem um diálogo realista entre indústria, artesanato e o fazer experimental. Creio que traduzir a vivência pessoal de cada designer, em um determinado tempo-espaço, funciona, de fato, como meio de comunicação. Acaba dando origem a uma modalidade de expressão universal que não se limita a fronteiras", argumenta Gaioso, que concebe o projeto como uma mostra de design na qual a funcionalidade nem sempre assume o protagonismo.

A mesa Morpha, de bronze, de Lucas Rechia, na Galeria Rossana Orlandi, durante a Semana de Design de Milão Foto: LR/Divulgação

Por fim, uma visita à Semana de Design não pode prescindir de uma parada na galeria Rossana Orlandi que, pessoalmente, garimpa trabalhos singulares de designers de todo o mundo. Entre eles, as mesas criadas pelo brasileiro Lucas Rechia.

“A Rossana abriu as portas do mercado internacional para mim em 2021 e, desde então, continua me apoiando. Essa é a maior apresentação que já realizei desde a minha estreia. E tem sido incrível chegar aqui e reencontrar pessoas que vêm acompanhando a evolução do meu trabalho”, conclui ele.