Orquídea: Saiba tudo sobre a planta - de como cuidar a tipos e cores

Estima-se que existam cerca de 50 mil espécies de orquídea – somando as encontradas na natureza e as criadas em laboratório, com cruzamento de espécies. É uma planta típica de regiões tropicais, mas que existe em diversas partes do mundo, o que colabora para tamanha diversidade.

Alguns tipos são mais comuns e podem ser facilmente encontrados à venda. No Brasil, as espécies de orquídea mais encontradas são as dos gêneros Cattleya, Phalaenopsis (orquídea-borboleta), Cymbidium e Dendrobium.