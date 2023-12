Amado Batista é proprietário de uma fazenda com uma pista de pouso, lago, piscina, rio e milhares de cabeças de gado. Apesar de estar em algumas plataformas de anúncio, como VivaReal, Bruno Batista, filho do cantor, afirmou ao Estadão que o imóvel não está a venda. A reportagem tentou contato com a imobiliária, mas não teve retorno. Veja acima.

“Há quatro anos, por um áudio que ele enviou, que se alguém quisesse comprar a fazenda, seria R$ 350 milhões. Hoje, é outro valor. No mínimo, uns R$ 800 milhões. Ela não está à venda, mas se pagar, capaz que ele entregue”, contou Bruno à reportagem.

Amado Batista pede R$ 800 milhões por fazenda em Mato Grosso Foto: Reprodução/Instagram/@amadobatistaoficial

Localizada em Cocalinho, no Mato Grosso, a fazenda conta com uma pista de pouso, 10 lagos, dois rios e quatro córregos. Além disso, também tem cerca de 17 mil cabeças de gado, 40 funcionários ativos, 25 casas e alojamento.

Sobre os anúncios nas plataformas de compra e venda de imóveis, Bruno disse que acionará a equipe jurídica da família. “Essa pessoa [que anunciou] não tem autorização de venda, e nem de divulgar como fez. Inclusive, vou mandar o nosso jurídico”, completou o filho do músico.

O Estadão tentou contato com a plataforma VivaReal para um pronunciamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.