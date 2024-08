Qual é a melhor forma de colocar a louça na máquina? Veja dicas úteis (e evite conflito em casa)

Esta é a tarefa doméstica que começou milhares (ou mais) de disputas domésticas: encher a lava-louças.

Talheres apontando para cima ou para baixo? Enfiar aquelas panelas e frigideiras volumosas ou lavá-las à mão? Quanto coisa você pode colocar lá dentro? O que pode ir na prateleira de baixo? As variações e possibilidades para debate são infinitas, e frequentemente fazem parte do casamento e das relações entre colegas de quarto.

PUBLICIDADE Timothy Faust, um ativista da saúde de 36 anos de Milwaukee, nos Estados Unidos, postou recentemente no X: “Eu achava que a meticulosidade do meu pai sobre como encher a lava-louças era ridícula até eu me mudar para morar com uma mulher linda cuja abordagem para a tarefa, digamos, me lembra da praia em Galveston que visitei após o Furacão Ike.” Faust diz que seu pai, conhecido como “Big Jim”, traz “rigor total” para a tarefa. Mesmo agora, Faust diz, quando está visitando Big Jim, o pai vai atrás dele para ajustar uma caneca fora do lugar. “Ele tem uma visão... e não há como eu possivelmente me encaixar nela,” diz Faust.

Foto: Bacho Foto/adobe.stock

Embora os métodos de sua mulher, Renee, pareçam ineficientes para Faust - ela encaixa copos de lado na prateleira de baixo ou coloca o recipiente da InstantPot bem no meio, dificultando posicionar outras coisas ao redor - ele diz que os pratos geralmente saem limpos. E não é uma fonte de tensão; ele acha isso encantador e diz que gosta do jogo de rearranjar os pratos para fazer as coisas caberem melhor.

Outros casais, porém, levam as coisas mais a sério. Jessica Ek, diretora sênior de comunicações digitais do American Cleaning Institute, conhece pelo menos um casal que incluiu regras relacionadas à lava-louças em seus votos de casamento. Ela também ouviu falar de uma família que estabeleceu a regra de que, se você encher a máquina e tudo não sair limpo, você é responsável por relavar esses pratos.

Pedimos a cinco de nossos colegas do Washington Post para encher uma máquina de lavar louça em nossa cozinha experimental enquanto narravam seu processo de pensamento em vídeo. Cada um tinha a mesma quantidade de pratos, tigelas, copos, canecas, talheres, panelas e frigideiras para escolher, com a ressalva de que não precisavam encaixar tudo na máquina. Nós até incluímos algumas armadilhas, na forma de ferro fundido, cristal, facas e uma colher de madeira.

Nossos voluntários eram um grupo perspicaz: ninguém caiu no ferro fundido ou no cristal, e a maioria deles pegou a faca e a colher de madeira. Para além disso, os métodos variavam muito, com diferentes estilos de colocar os talheres ou tentar montar o quebra-cabeça com tigelas grandes ou utensílios de cozinha. Veja o vídeo abaixo, em inglês:

Onde colocar o quê?

Provavelmente não existe uma única maneira correta de encher uma lava-louças, não importa o que seu colega de quarto, pai ou parceiro diga a você. Existem, porém, algumas práticas recomendadas.

“Você quer que ela possa limpar o que você está tentando limpar e que não danifique, arranhe ou estrague o que você colocou lá”, diz Ek. “Se você pode alcançar ambas as coisas, feito é melhor que ideal.”

Aqui estão as orientações de Ek sobre como e onde colocar os itens.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Pratos : Coloque-os na prateleira inferior, entre as divisórias, de modo que não estejam encostando um no outro. Posicione-os virados para o centro, onde fica o aspersor, para obter melhores resultados.

: Coloque-os na prateleira inferior, entre as divisórias, de modo que não estejam encostando um no outro. Posicione-os virados para o centro, onde fica o aspersor, para obter melhores resultados. Tigelas : Podem ser colocadas tanto na prateleira superior quanto na inferior, apenas certifique-se de que estejam inclinadas para baixo e com espaço suficiente entre elas para que a água possa alcançar a sujeira.

: Podem ser colocadas tanto na prateleira superior quanto na inferior, apenas certifique-se de que estejam inclinadas para baixo e com espaço suficiente entre elas para que a água possa alcançar a sujeira. Panelas e frigideiras : Sim, você pode colocá-las na lava-louças se houver espaço. Coloque-as na parte inferior, onde a água é mais quente e tem mais pressão, para remover qualquer resíduo que tenha se formado durante o cozimento. Assim como as tigelas, elas devem estar inclinadas para baixo e com algum espaço ao redor.

: Sim, você pode colocá-las na lava-louças se houver espaço. Coloque-as na parte inferior, onde a água é mais quente e tem mais pressão, para remover qualquer resíduo que tenha se formado durante o cozimento. Assim como as tigelas, elas devem estar inclinadas para baixo e com algum espaço ao redor. Copos e canecas : Sempre coloque vidros e canecas na prateleira superior. Posicione os copos virados para baixo entre as divisórias, e não sobre elas; colocá-los sobre as divisórias pode aumentar o estresse no vidro, tornando-o mais vulnerável a danos. Isso também pode causar manchas de água.

: Sempre coloque vidros e canecas na prateleira superior. Posicione os copos virados para baixo entre as divisórias, e não sobre elas; colocá-los sobre as divisórias pode aumentar o estresse no vidro, tornando-o mais vulnerável a danos. Isso também pode causar manchas de água. Plástico : Esses itens devem ficar na prateleira superior, pois a pressão e temperatura da água são menores, o que significa menor potencial para danificar ou deformar o plástico.

: Esses itens devem ficar na prateleira superior, pois a pressão e temperatura da água são menores, o que significa menor potencial para danificar ou deformar o plástico. Talheres: Não existe uma única maneira “correta” de posicionar os utensílios. Colocar os cabos para baixo os deixará mais limpos, expondo as partes sujas a mais água. Mas, se crianças estiverem ajudando, é mais seguro apontar objetos pontiagudos para baixo. Para as colheres, coloque os cabos para baixo, mas garanta que não estejam encaixadas uma na outra. Orientações gerais Quanto a conselhos mais gerais sobre como encher a máquina de lavar louças, Ek compartilhou estas dicas:

Não sobrecarregue a máquina. “Se você tem itens que estão se sobrepondo, ou não há muito espaço entre eles, é melhor guardar algumas coisas para a próxima carga”, diz Ek. As máquinas de lavar louça usam muito menos água do que as pessoas imaginam - uma máquina com certificação Energy Star usa cerca de 3 galões por carga, o equivalente a deixar a torneira aberta por cerca de um minuto e meio - então está tudo bem em fazer uma carga quando a máquina não está cheia. Ek utiliza o que ela chama de “regra das oito louças” para determinar se deve lavar os pratos extras à mão. “Se você está lavando mais de oito pratos, é mais eficiente usar a lava-louças do que lavar à mão.”

“Se você tem itens que estão se sobrepondo, ou não há muito espaço entre eles, é melhor guardar algumas coisas para a próxima carga”, diz Ek. As máquinas de lavar louça usam muito menos água do que as pessoas imaginam - uma máquina com certificação Energy Star usa cerca de 3 galões por carga, o equivalente a deixar a torneira aberta por cerca de um minuto e meio - então está tudo bem em fazer uma carga quando a máquina não está cheia. Ek utiliza o que ela chama de “regra das oito louças” para determinar se deve lavar os pratos extras à mão. “Se você está lavando mais de oito pratos, é mais eficiente usar a lava-louças do que lavar à mão.” Nem tudo pode ir para a máquina de lavar louça . Ek diz que você nunca deve colocar ferro fundido, boas facas ou madeira na máquina. Outros itens que podem ser danificados pelo calor incluem cristal e vidraria delicada, além de porcelana antiga. E se você está em dúvida sobre alumínio, cobre, panelas antiaderentes ou canecas térmicas, verifique as instruções do fabricante para orientação.

. Ek diz que você nunca deve colocar ferro fundido, boas facas ou madeira na máquina. Outros itens que podem ser danificados pelo calor incluem cristal e vidraria delicada, além de porcelana antiga. E se você está em dúvida sobre alumínio, cobre, panelas antiaderentes ou canecas térmicas, verifique as instruções do fabricante para orientação. Esvaziar também é importante . Esvazie primeiro a prateleira de baixo para que a água dos itens na prateleira de cima não goteje sobre suas louças limpas.

. Esvazie primeiro a prateleira de baixo para que a água dos itens na prateleira de cima não goteje sobre suas louças limpas. Não esqueça de lavar a lava-louças “Se você está carregando tudo corretamente e usando a quantidade certa de detergente e as coisas não estão ficando limpas, provavelmente você precisa limpar sua máquina de lavar louças”, diz Ek. Verifique o filtro frequentemente e limpe-o se necessário. Várias vezes ao ano, limpe o braço aspersor e as borrachas de vedação.

