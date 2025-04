Semana de Design de Milão 2025 revela o que há de mais inovador no quesito morar - e viver - bem

MILÃO - Das mais avançadas luminárias ao móvel eco-friendly. Das cores da moda às últimas tendências do design de interiores. Para os interessados nos rumos da criação nas áreas de design e decoração, há de tudo um pouco em meio às centenas de lançamentos programados para a Semana de Design de Milão. A mais influente em escala global, que começa oficialmente amanhã, 8, com a abertura do Salão do Móvel de Milão.

Trata-se da maior, e mais representativa mostra do setor, que chega à sua 63ª edição reunindo nada menos do que dois mil expositores - sendo 38% deles não italianos, provenientes de 37 países, incluindo o Brasil.

Mas isso não é tudo.

O Hyper Portal, de Michela Picchi, no Palazzo Moscova, uma das atrações do circuito fuorisalone Foto: GLO_Michela Picchi/Divulgação

PUBLICIDADE Este ano, a agenda de mostras paralelas, programadas pelos organizadores, inclui ainda a realização da Euroluce - a aguardada bienal voltada para o segmento de iluminação - e do Salão Satélite, exposição que apresenta a produção de jovens talentos de todo o mundo. Isso, sem contar três projetos especiais: uma arena de eventos ecológica, que leva a assinatura do arquiteto japonês Sou Fujimoto, e duas instalações. Uma delas assinada pelo cineasta italiano Paolo Sorrentino, diretor do celebrado filme A Grande Beleza e que está nos cinemas brasileiros com Parthenope (ele falou ao Estadão sobre o filme; leia aqui a entrevista).

Para além de sua mostra âncora, porém, a grande quermesse milanesa do design, no âmbito do chamado circuito “fuorisalone”, contabiliza nada menos do que 300 atrações.

A Zona Tortona durante a Semana de Design de Milão. Foto: Tortona Design Week/Divulgação

São eventos que se espalham por toda a cidade e seus arredores, ocupando showrooms, galerias, locações públicas e privadas, e que, este ano, sob o tema Mundos Conectados pretendem explorar as intersecções entre o mundo digital e a pesquisa de novos materiais. Tudo tendo como pano de fundo questões atuais, e urgentes, como os avanços da inteligência artificial e a sustentabilidade.

Uma mistura caleidoscópica de lançamentos, exposições, ativações de marcas e instalações imersivas capaz de encher os olhos dos visitantes, e revelar o que há de mais atual e inovador nos domínios do viver e do habitar - e que você confere, a partir de amanhã no Estadão, em boletins diários, direto da capital internacional do design.