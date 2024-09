O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso está de mudança. Nos stories do Instagram, a atriz já mostrou a preparação da família para ir para uma nova casa. A antiga mansão dos artistas no Jardim do Itanhangá, no Rio de Janeiro, já está à venda: o valor está avaliado em R$ 25 milhões. A imobiliária responsável publicou um vídeo mostrando detalhes da casa.

O imóvel, projetado pelos arquitetos Claudio Bernardes e Paulo Jacobsen, é conhecido como Casa da Tenda e já chegou a ser premiado, segundo a imobiliária responsável pela venda, Realler Imóveis. A mansão ficou conhecida dessa forma por ter uma cobertura de lona fixada por cabos de aço.

Vídeo mostra detalhes da mansão de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank à venda no Rio. Foto: Luciana Prezia/ Estadão e Realler Imóveis/Reprodução

Ao todo, são 7 quartos, 10 vagas de garagem, 1,25 mil metros quadrados de área construída e 3,3 mil metros quadrados de área total. Há, ainda, um lote independente de 850 metros quadrados com um cambo de futebol e um estacionamento coberto. A arquitetura da casa priorizou a transparência para "unir exterior com interior". A mansão possui vista para a Pedra da Gávea e o jardim tem paisagismo feito por Burle Marx com árvores frutíferas. O imóvel ainda tem uma piscina que se liga à parte interna da casa, uma academia e um escritório. Assista ao vídeo da mansão de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank acima.

Os dois, que são pais de Titi, de 11 anos, Bless, de 9 anos, e o caçula Zyan, de 4 anos, também possuem uma propriedade localizada na Serra Fluminense, apelidada de Rancho da Montanha.