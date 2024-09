Vídeo: Jennifer Aniston mostra ‘sem querer’ sua mansão de R$ 114 milhões em Los Angeles; veja tour

Jennifer Aniston postou um vídeo em suas redes sociais em que sem querer mostrava detalhes de sua mansão em Los Angeles, avaliada em US$ 21 milhões (R$ 114 milhões). A atriz mostrou detalhes da produção para o Emmy 2024.

Com um vestido drapeado no estilo sereia prateado, ela mostrou detalhes não só do seu dia de beleza como também detalhes da casa em Bel Air. “O Emmy na noite de ontem”, escreveu Aniston no Instagram.

Jennifer Lopes se arruma para o Emmy 2024 Foto: @jenniferaniston via Instagram

Nas particularidades do imóvel, ela dá uma pequena amostra da biblioteca cercada de várias obras de arte e móveis de luxo. Sua mansão foi toda decorada por Stephen Shadley. O vídeo ainda dá detalhes do closet da atriz e da área externa da propriedade com vista para Los Angeles e com piscina com borda infinita.

Neste ano, a atriz estava concorrendo ao Emmy 2024 nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Série, com o seriado The Morning Show. Ela já venceu o prêmio em 2002, por seu papel como Rachel Green, de Friends.