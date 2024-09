Casais LAT: conheça o novo modelo de relacionamento que está crescendo na Europa

Para muitos, uma relação que pode ser chamado de namoro, mas, apesar das semelhanças, não são a mesma coisa. Os casais LAT escolhem morar sozinhos, e não com seus companheiros, mesmo após se tornarem independentes financeiramente e deixarem a casa de seus pais. A distância entre os cônjuges pode variar, com casas no mesmo bairro e cidades, ou até mesmo em países diferentes.

A Statistics Canada realizou uma pesquisa que mostra que, no país, esse modelo de relacionamento torna os casamentos mais curtos, com menos de três anos de duração. O estudo também mostra que o modelo LAT é adotado, majoritariamente por jovens de 20 a 24 anos.