Caso Gugu Liberato: suposto namorado, Thiago Salvático posta mensagens de amor que teriam trocado

O chef Thiago Salvático, 35 anos, conhecido por ser o suposto namorado de Gugu Liberato, fez postagem sobre a suposta relação entre os dois. Enquanto segue a disputa pela herança de R$ 1 bilhão deixada pelo apresentador, o rapaz catarinense reproduziu em suas redes sociais uma antiga troca de mensagens que afirma ter tido com Gugu, pelo WhatsApp. “Eu também te amo”, teria respondido Salvático, depois que Gugu enviou um vídeo que mostrava Maria Bethânia fazendo uma declamação de amor.

Augusto Liberato, em entrevista de 2019 Foto: FáBIO GUINALZ

O vídeo que Gugu teria mandado traz Maria Bethânia declamando o poema Quando o amor vacila. “Eu te amo pelas tuas faltas, pelo teu corpo marcado, pelas tuas cicatrizes, pelas tuas loucuras todas, minha vida. Eu amo as tuas mãos, mesmo que por causa delas eu não saiba o que fazer das minhas”, diz a cantora.

Um outro trecho da publicação enviada por Gugu mostra mais do poema declamado pela cantora: “Eu te amo nas horas infernais e na vida sem tempo, quando, sozinha, bordo mais uma toalha de fim de semana. Eu te amo pelas crianças e futuras rugas. Eu te amo pelas tuas ilusões perdidas e pelos teus sonhos inúteis”.

Salvático afirmou à Revista Veja que mantinha um relacionamento conjugal de quatro anos com Gugu. “Agora vou provar com documentos necessários, fotos, tudo. Vou mostrar quem realmente era o companheiro de Gugu, eu”. Ele disse também que havia sexo entre os dois, mas que não usou os vídeos da relação no processo por medo que o conteúdo vazasse. “Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: ‘É melhor não’. Ia dar 3 bilhões de visualização. E quando a gente não estava junto, conversava umas duas horas diariamente pelo Skype”.