Cezar atende ao Big Fone e se livra do Paredão no BBB 23

Cezar Black atendeu o Big Fone deste sábado Foto: Gshow

O enfermeiro Cezar atendeu o Big Fone que tocou na noite deste sábado, 4, e acabou se livrando do Paredão. Ele havia sido indicado, junto com Key, pelo MC Guimê, que atendeu à ligação na última quarta-feira, 1º.

“Eu posso me salvar. Então eu vou me salvar”, disse o baiano. Neste domingo, 5, após a dinâmica de votação da casa, por ter sido salvo do Paredão, ele poderá indicar uma pessoa à disputa. Por enquanto, a jogadora de vôlei Key Alves é a única indicada.

Na dinâmica desta semana, os brothers serão divididos em dois grupos através de um sorteio, e cada grupo terá que votar entre si, além da indicação do Líder e contragolpe. Quatro irão disputar a Prova Bate-Volta e dois se salvam.