Chico Moedas: o que o muso de Luísa Sonza acha de ‘Chico’? Reações em vídeo viralizam

“Muso” de Luísa Sonza, o carioca Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas, se tornou o assunto da vez. E ele está gostando de tudo isso? Não se sabe – e esse também é o assunto da vez.

Veiga, que participa de vídeos do influenciador Casimiro e era pouco conhecido até pouco tempo atrás, ficou sob os holofotes após tornar público o seu namoro com Luísa Sonza. Os dois estão juntos há cerca de 2 meses e, desde então, ele ganhou uma música com seu nome, em um álbum que teve mais de 15 milhões de plays em um dia.

Chico Moedas e Luísa Sonza Foto: Reprodução/Instagram/@ochicoin

A bossa nova Chico, feita por sua namorada e cantada para milhares de pessoas no The Town, se tornou a mais tocada no Spotify Brasil na última terça-feira, 5. Junto do sucesso da música, a nova especulação do momento é se ele está gostando mesmo de tudo isso.

“Esse mano achou que iria apenas dar uns pega numa famosa”, escreveu um usuário do Twitter (X). “Agora, tá rindo pra não chorar, enquanto ela canta a música que fez pra ele com menos de 2 meses de relacionamento”.

“Se eu já não aguento mais, imagina o Chico”, comentou outra pessoa. Os vídeos dividem opiniões: para alguns, as cenas são fofas e o desconforto do carioca é com as câmeras. Para outros, Chico já está saturado com a constante declaração de amor.

O Estadão procura Chico Moedas desde o início da semana para uma entrevista. Chico, se tu quiseres falar, por favor responda.