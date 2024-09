Chico Moedas sobre possibilidade de assistir ao show de Luísa Sonza no Rock in Rio: ‘Desnecessário’

Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas, acompanhou o segundo dia do Rock in Rio Foto: Chico Veiga Instagram

Neste sábado, 15, Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas, curtiu o show da banda Imagine Dragons no Rock in Rio com alguns de seus amigos. Em bate-papo com a revista Quem, o influenciador foi questionado se tinha pretensão de assistir à performance de sua ex-namorada, a cantora Luísa Sonza, no dia 22.

PUBLICIDADE Chico começou explicando que foi ao festival para acompanhar alguns amigos: “Vim mais pelo evento, pelo meu amigo que gosta muito de Imagine Dragons. Nem sei o que tem, sei que vai ter Imagine Dragons. Não vou todos os dias, não tem como”. E negou categoricamente que estará na plateia do show de Sonza. A cantora se apresentará no último dia, abrindo as apresentações do Palco Mundo. “Aí é loucura. Eu não veria, acho desnecessário, não tem o porquê”, comentou.

Ele ainda refletiu sobre ter “cancelado” o cancelamento. Após ter traído a cantora e sofrer muito hate nas redes sociais, Chico acabou ganhando muitos fãs por conta dos memes e de seu novo canal no Youtube, o Aqueles Caras. “Acho que tive uma sorte do caramba e acho que tem os dois. Tem muita gente que não gosta, óbvio, que vai me julgar para sempre por causa de um erro. Acho que teve gente que, sei lá, por tudo o que aconteceu na internet, da maneira que foi levado, acabou entrando em algum tipo de leveza”, declarou.