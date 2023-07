Claudia Raia posta foto com filhos reunidos: ‘Melhor lugar do mundo’

A atriz Claudia Raia, que teve o terceiro filho em fevereiro, compartilhou uma bela foto em família. O registro, postado no último domingo, 23, mostra a atriz e seus filhos Luca, Enzo e Sophia.

De 4 meses, Luca é filho de Claudia com o atual marido, Jarbas Homem de Mello. Já os outros dois, frutos do casamento com Edson Celulari, são também padrinhos do caçula. Apesar de Claudia não estar mais casada com o pai de Enzo e Sophia, a família compartilha diversos registros em conjunto.

A nova foto emocionou internautas. “Filho é amor que transcende tudo”, apontou uma usuária. Para Claudia, a imagem é especial. “O melhor lugar do mundo”, escreveu.