5 Resoluções para 2023 que substituem a meta do emagrecimento 

Antes da pandemia, eu costumava escrever minhas resoluções de ano novo, todo dia 31 de dezembro, movida provavelmente pela ilusão de poder controlar o que viria adiante. Hoje em dia, parei de criar metas, prefiro aproveitar este momento para elencar as conquistas do ano que passou, por menor que possam parecer, como a ampliação do meu autoconhecimento, por exemplo.

Como boa parte das mulheres da minha geração, e alguns homens também, o emagrecimento costumava estar em todas as minhas listas de realizações futuras, muitas vezes, nas primeiras colocações. De uns anos pra cá, tenho notado que esta meta só aumentava a minha ansiedade, a minha cobrança interna, a minha insatisfação corporal e a frustração com o seu não cumprimento. Imagino que muitas pessoas se sintam da mesma forma.

Mas se você ainda gosta de aproveitar a chegada de um novo ano para enumerar as suas prioridades e para se motivar a correr atrás delas, sugiro cinco alternativas relacionadas à saúde, que realmente poderão fazer a diferença na sua vida, em substituição à da perda de peso.

1- Aumentar a imunidade e o bem-estar

Ficar doente com frequência, ainda que seja só uma gripe, ou conviver com sintomas indesejados, como dor de cabeça, rinite, amigdalite, irritabilidade, ansiedade, gastrite, dores no corpo, problemas de pele, entre tantos outros, certamente atrapalha o ano de qualquer pessoa. Estes e tantos outros desconfortos podem ser causados pela maneira como você se alimenta.

Então, se deseja aproveitar 2023 com mais saúde e bem-estar, faça um esforço e promova algumas mudanças na sua alimentação. E atenção: não estou te passando uma dieta, essas alterações, indicadas por nutricionistas, devem ser permanentes e podem ser aplicadas para toda família, cada um irá se beneficiar com seus resultados na área que mais precisa.

Pra começar, deixe de lado os ultraprocessados (bolacha recheada, macarrão instantâneo, salgadinhos, molhos e temperos prontos, margarina... ); faça as pazes com as frutas, pode comer de 3 a 5 por dia, sem medo de engordar; capriche no jantar e não abra mão desta refeição, assim como o almoço, ele deve ter porções de cereais, leguminosas, legumes e verduras, com ou sem proteína animal, você escolhe.

Não passe mais de 3 horas sem comer e nada de jejum intermitente, de cortar os carboidratos ou de qualquer outra dieta restritiva. Diminua a frequência de consumo dos alimentos inflamatórios (glúten, açúcar, leite de vaca e seus derivados e soja não-fermentada).

Adequar a vitamina D pode fortalecer suas defesas contra a Covid-19

Covid-19: Aumente suas defesas com frutas, verduras e legumes

2- Caprichar na alimentação das crianças, comida de criança é comida de verdade!

Todas as dicas do parágrafo anterior valem para a alimentação dos pequenos. Assim como a baixa imunidade e os sintomas indesejados, que também os acometem. Nesta fase da vida, a qualidade dos hábitos alimentares é fundamental para prevenir doenças e desconfortos físicos, mentais e emocionais, no presente e no futuro, e para promover o seu desenvolvimento integral, colaborando para que atinjam toda sua potência.

Também é neste período que se criam os hábitos que devem perdurar por toda vida. É bom lembrar que a melhor maneira de ensinar as crianças a comerem bem é pelo exemplo, dificilmente eles irão aceitar comer alimentos diferentes dos consumidos pelos adultos ao redor. Pode ser trabalhoso investir em uma alimentação saudável desde cedo, mas certamente os resultados logo aparecerão para compensar o esforço investido.

Continua após a publicidade

Má alimentação prejudica a saúde de milhões de crianças em todo o mundo

Entenda o que causa reações alérgicas nas crianças e saiba como preveni-las

Excesso de açúcar, sal e gordura tem deixado nossas crianças doentes

3- Procurar uma atividade física prazerosa

A ideia aqui não é fazer com que você se matricule em uma academia e se obrigue a frequentá-la para não se sentir culpada/o depois. É te lembrar que movimentar o corpo faz bem para a saúde física, para o sono e para a saúde mental, se você quiser emagrecer e ela te ajudar com isso, considere como um bônus.

Para mim, o mais importante é que seja uma atividade prazerosa, assim será muito mais fácil manter a regularidade. Se ainda não encontrou a sua preferida, se permita experimentar diferentes opções: natação, vários tipos de luta ou de dança, corrida, yoga, musculação, beach tênis, futevôlei... são tantas possibilidades que uma delas deve te agradar.

4- Investir no autoconhecimento

Continua após a publicidade

A melhor maneira de se identificar com uma atividade física é se conhecendo, só assim você saberá se prefere uma atividade em grupo ou individual, se gosta de alguém te motivando ou não, se quer fazer sempre a mesma coisa ou prefere variar os estímulos... Enfim, este é só um exemplo de como o autoconhecimento pode facilitar a sua rotina e a maneira como encara os contratempos, que aparecem pra todo mundo.

Assim como a atividade física, ele pode ser desenvolvido por inúmeros caminhos, é importante que você se identifique com um deles. Mais uma vez, vale a pena experimentar: meditação, análise, astrologia, terapia com florais, constelação familiar, terapias em grupo... encontre o seu método preferido e mergulhe de cabeça, pode doer, mas certamente vai colaborar com o seu novo ano.

5- Prevenir doenças do envelhecimento

Não é fácil mudar um hábito e o alimentar está entre os mais arraigados da nossa cultura, portanto, é um dos mais difíceis de ser alterado. O segredo para ter a determinação necessária para fazê-lo é a informação. Precisamos saber o que temos a ganhar com tanto esforço. Além da melhora da sua saúde e bem-estar atuais, você pode focar na prevenção de doenças do envelhecimento, como Alzheimer, demência e Parkinson e também na possibilidade de ter uma longevidade produtiva e com bem-estar.

Não basta viver muito tempo, também é importante manter a qualidade de vida, e a alimentação saudável é o caminho para alcançá-la. Nunca é tarde para melhorar os hábitos e obter bons resultados, mas quanto mais cedo isso acontecer, melhor.

5 passos para prevenir o Alzheimer ou amenizar os seus sintomas

Saiba como cuidar da alimentação na terceira idade para ter mais qualidade de vida

Continua após a publicidade

É possível fortalecer os idosos contra os sintomas da Covid-19