Quer ter um envelhecimento saudável? Comece hoje a se preparar para ele!

É claro que existem alterações fisiológicas naturais ao envelhecimento, mas o equilíbrio nutricional de cada organismo vai ser fundamental para ditar a velocidade dessas alterações. A ciência tem avançado a cada dia para prolongar a vida, mas para determinar como será a qualidade dela é preciso olhar para a nutrição.

Esta é uma das conclusões do livro "Abordagem Nutricional no Envelhecimento Saudável", que reúne pesquisas científicas atualizadas e mais de trinta anos de experiência em consultório da autora, a nutricionista Denise Madi Carreiro: "Ao longo de todo esse tempo atendi crianças, jovens, adultos e idosos, notei que os pacientes mais velhos, que mantiveram um padrão alimentar mais natural, seguro e nutritivo, hoje são os que têm mais saúde e qualidade de vida, com boa capacidade física e cognitiva".

A nutricionista comnplementa: "São pessoas com uma vida produtiva e socialmente ativa, sem remédios, apenas com suplementação de vitaminas e minerais individualizada, quando necessário. Por outro lado, já me deparo com idosos que tiveram seu padrão alimentar alterado, com a introdução dos ultraprocessados e o baixo consumo de alimentos naturais, que favorecem o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, tratadas, em sua maioria, com fármacos, associados a efeitos colaterais somatórios que reduzem muito o bem-estar e a quantidade de vida".

Por mais quitandas e menos farmácias