Compadre Washington faz vídeo no hospital após passar mal em show: ’Brevemente estarei de volta’

Internado no Hospital Mater Dei, em Salvador, o cantor Compadre Washington do grupo É o Tchan apareceu em vídeo nesta quarta-feira, 28, atualizando os seguidores das suas redes sociais do seu quadro de saúde. “Estou esperando para ser transferido para o outro quarto”, disse.

Washington deu entrada na UTI com crise hipertensiva na manhã de terça-feira, 27, após sentir fortes dores durante um show no trio elétrico do Arrastão dos Ambulantes em São Sebastião do Passé, na Bahia, na segunda a noite. Segundo o hospital, o vocalista estava com uma crise de hipertensão que logo foi estabilizada.

No vídeo, o cantor afirma que está bem e agradeceu aos fãs e amigos pelos desejos de melhoras. “Brevemente estarei de volta, dependendo do médico se vai liberar ou não”.

Em boletim médico publicado pela assessoria do grupo É o Tchan nas redes sociais, devido ao quadro estável e sem anormalidades, a expectativa é que o cantor tenha alta ainda nesta quinta-feira, 29.

Recentemente, a banda anunciou uma reunião com ex-integrantes em shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello, Scheila Carvalho e Jacaré irão se apresentar nos dias 18 e 19 de agosto na festa Chá da Alice para celebrar os 30 anos do grupo. As vendas se iniciam nesta terça-feira, ao meio-dia, no site da Ingresse.