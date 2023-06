10 dicas para viajar com seu pet de avião

Viajar com o pet é poder desfrutar intensamente cada momento - Foto: Luiza Cervenka

Se tem uma coisa que eu e a Aurora (minha cachorrinha) amamos fazer juntas é viajar. Já são mais de 15 cidades (dentro e fora do Brasil) percorridas. Damos preferência para locais mais quentes e com possibilidade de muitas aventuras, como trilhas e esportes radicais. Nada de passear no shopping. Isso podemos fazer em casa mesmo. O negócio aqui é formação de memória e diversão. Afinal, não sei quanto tempo ainda terei a Aurora ao meu lado, então quero poder proporcionar o máximo de experiências para ela ao meu lado, claro.

Sempre que viajei para fora do Brasil, busquei a LATAM. Isso não é merchan, mas a certeza que a Aurora e outros animais seriam bem tratados e com todo rigor que é exigido para cada país. Por conta dessa parceria de anos, resolvi trazer uma lista com 10 dicas feitas pela empresa a seus clientes. O foco já está nas férias de julho.

Ao todo, a companhia programou 1,9 mil voos extras no Brasil para atender 3,6 milhões de passageiros com seus pets na alta temporada deste meio de ano. Atualmente, a LATAM oferece três opções de transporte aéreo para que cães e gatos possam conhecer o mundo ou aproveitar as férias em família: na cabine, junto ao tutor, no compartimento inferior da aeronave, ou pela LATAM Cargo. Em todos os casos, alguns cuidados devem ser tomados de forma antecipada.

Confira o checklist para garantir a segurança e o bem-estar de cães e gatos durante a viagem.

VERIFIQUE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE: o avião é um meio de transporte seguro, mas as condições de pressurização e altitude são diferentes durante o voo. Por isso, antes de embarcar, leve o seu pet ao médico veterinário para fazer um check-up e obter um atestado de saúde válido por pelo menos 10 dias. Certifique-se de que ele esteja vacinado, vermifugado e com a antirrábica em dia. Além disso, verifique os requisitos para viagens internacionais. FIQUE ATENTO AO COMPORTAMENTO: além de precisar ter no mínimo quatro meses de vida e estar desmamado, o pet deve apresentar um comportamento dócil para uma viagem tranquila. Esse aspecto é importante para zelar pela segurança e bem-estar do pet, dos outros passageiros e da tripulação durante todo o voo. ESCOLHA A FORMA DE TRANSPORTE CORRETA: sabemos que os tutores gostariam de poder viajar sempre bem próximos dos seus pets, mas às vezes não é possível por questões de segurança ou para melhor acomodação do seu pet. A LATAM permite que o cliente viaje com um cachorro ou gato na cabine, desde que o peso total do animal na caixa de transporte não ultrapasse o limite de sete quilos, e que ela possa ser acomodada abaixo do assento à frente do tutor. Caso excedam esses limites, os pets podem viajar no compartimento inferior do avião ou em transporte especial contratado com a LATAM Cargo. TENHA UM KENNEL COM AS ESPEDICIFAÇÕES ADEQUADAS: o kennel é a caixa de transporte específica para viagens aéreas, que deve ser resistente, impermeável e bem ventilada, além de seguir algumas definições técnicas que garantem a segurança e bem-estar do seu bichinho. Antes de comprar um, é importante saber o peso e as medidas do seu pet para que ele possa ficar em pé e se acomodar confortavelmente no interior da caixa. PREPARE O PET PARA A VIAGEM: acostume o seu pet ao kennel antes da viagem. Ensine-o a entrar por vontade própria na caixa, oferecendo petiscos e mordedores bem gostosos lá dentro. Aos poucos, aumente o tempo dele na caixa e, quando ele se sentir confortável, comece a alimentá-lo lá dentro, com a porta da caixa fechada. Assim, ele vai associar o kennel a um lugar positivo e não vai estranhar na hora do embarque. Aproveite também para forrar o fundo do kennel com tapete higiênico antes do voo. Infelizmente, por questões de segurança, a quase nenhuma companhia aérea faz o transporte de pets de raças braquicefálicas, seja na cabine ou mesmo no compartimento abaixo do avião. RESERVE O SERVIÇO COM ANTECEDÊNCIA: para viajar com seu animal de estimação na cabine ou no compartimento inferior da aeronave é necessário fazer a reserva do serviço com pelo menos 48 horas de antecedência do voo. O serviço está sujeito à disponibilidade e tem um custo adicional que varia conforme o destino da viagem. CHEGUE CEDO AO AEROPORTO: para viajar com o seu animal de estimação, o cliente deve chegar ao aeroporto com pelo menos duas horas de antecedência para voos domésticos, e três horas para voos internacionais. Também é fundamental apresentar o atestado de saúde do seu pet no balcão de check-in, onde também é paga a taxa correspondente ao serviço de transporte reservado. SIGA AS NORMAS DE SEGURANÇA: para viagens com pets dentro da cabine, não é permitido tirá-los de dentro do kennel durante o voo. Essa é uma regra que zela pela segurança do pet, dos demais passageiros e da tripulação. ACESSE O SITE DA COMPANHIA AÉREA QUE VAI VIAJAR E VEJA OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADA PAÍS DE DESTINO: pode parecer muita coisa para se preocupar na hora de viajar com o seu pet, mas o cliente não precisa decorar todas as regras e requisitos de cabeça. Basta acessar o site da companhia aérea e também o site da Aviagro. Você vai encontrar:

Requisitos para levar o pet na cabine ou no compartimento inferior do avião

Documentos necessários para viajar com o pet dentro ou fora do Brasil

Dimensões e características do kennel de transporte adequado para o pet

Preços e formas de pagamento do serviço de transporte de animais de estimação

Raças permitidas e proibidas

Dicas em vídeo de como preparar o pet para a viagem

10.RELAXE E APROVEITE A VIAGEM COM SEU PET: é importante que o cliente mantenha uma postura calma e confiante para transmitir segurança ao pet, especialmente em situações novas e desconhecidas como uma viagem de avião.

Agora é só pegar o passaporte ou documento do pet e do humano, definir o destino e curtir a viagem! Ah, não se esqueça de reservar um hotel ou hospedagem pet friendly. Cada um tem sua regra e deve ser seguida. Quanto mais atenciosos formos à regras, mais nossos pets serão aceitos em diversos locais!

Já estou pensando qual será meu próximo destino com a Aurora. Alguma sugestão?!