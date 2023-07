3 melhores brinquedos para gatos

Bolinhas podem ser chatas para gatos - Kristof Borkowski/Creative Commons

Eu sei que o primeiro pensamento que veio a sua cabeça foi "ah, mas meu gato nem gosta de brincar...". Mas eu juro juradinho que todo felino gosta de brincar. Provavelmente o que está acontecendo é que você está oferecendo brinquedos que não chamam tanto a atenção dele. Por isso, vou indicar três grupos de brinquedos para fazer seu gato mexer o esqueleto (e a pança fofinha também!).

Sabe como eu tenho certeza disso? Porque é o comportamento natural do gato. Alguns são preguiçosos? Com certeza! Mas temos que vencer a nossa preguiça de brincar com eles. Afinal, a brincadeira deve ser semelhante a uma caça. Se você deixar um ratinho perdido pela casa, dificilmente ele vai ter interesse. Isso porque essa "presa" estará "abatida".

O animal que possui um ambiente e uma rotina equilibrada, é um animal feliz. Por isso, a busca por recursos que proporcionam brincadeiras com funcionais, favorecem a interação entre tutores e seus animais de estimação.

Varinhas para gato

Um dos melhores brinquedos para interagir com gatos são as varinhas. Mas não é para deixar pendurado em algum lugar para o gato dar umas patas sozinho. Isso, aliás, é bastante perigoso. Ele pode se enrolar no fio e se machucar. Além do que, uma peninha parada, continua sendo uma presa abatida, com pouco interesse.

O ideal é escondermos a varinha e só tirarmos do armário quando formos efetivamente brincar com o gato. E nada de enfiar a varinha na cara do gato, achando q assim ele vai se interessar mais. A peninha na ponta do fio tem um propósito: imitar um passarinho ou uma presa. Por isso, mexa a varinha para simular essa caça. Faça a pena voar, depois deixe parada em um local que o animal alcance. Quando ele for pegar, voe a pena novamente, e por aí vai.

Lembrando que não são todos os gatos que correm atrás da caça. Tem aqueles que ficam só olhando, e, quando muito, levantam a pata quando o "pássaro" passa perto. Mas isso também é caça. Não desista. Persista. Já já seu gato irá correr atrás na pena.

Apesar de gatos serem extremamente neofílicos e enjoarem rapidamente do brinquedo. Por isso, tenha pelo menos umas três varinhas diferentes, para ver o que a vossa majestade deseja brincar naquele dia. E evite repetir.

Para facilitar a sua vida, olha esse vídeo em que eu ensino a fazer uma varinha com material reciclável.

Brinquedos com catnip ou matatabi

A famosa erva de gato é uma ótima forma de estimular a brincadeira e caça. Não, a erva de gato não vicia e nem deixa o gato drogado. Apenas estimula comportamentos naturais, com caça e esfregação.

A grande crítica a esse tipo de brinquedo é que rapidamente o gato perde o interesse. Então aqui vai o pulo do gato (perdão pelo trocadilho!): o efeito da erva é reduzido se o brinquedo fica sempre à disposição do gato ou aberto no ambiente. O segredo é guardar o a pelúcia, bolinha ou afins em um recipiente fechado (um pote plástico, por exemplo) e deixar ervas secas junto dos brinquedos.

Não precisa dar brinquedo de catnip todos os dias. Pode ser uma três vezes por semana, por exemplo. Mas tudo isso vai depender de como seu gato reage ao catnip. Lembrando que alguns são imunes à erva e não ligam a mínima.

Além do catnip, tem uma casca de árvore que costuma chamar bastante atenção dos gatos: o matatabi. Por enquanto não é muito fácil de achar para comprar. Mas algumas marcas exclusivas para gatos, como a Gato Moderno, já fabricam varetas e outros brinquedos com a planta. Aqui em casa é diversão garantida! Mas assim como o catnip, o matatabi não pode ficar à disposição do gato no ambiente, pois reduz bastante seu efeito. Eu guardo tudo o mesmo pote e dou de vez enquanto. Na verdade, eu revezo com as varinhas.

Brinquedos diferentes para gatos

Sabe aqueles ratinhos de tecido, bolinhas com pena e bolinhas com guizo? Normalmente os gatos não se interessam muito. Eles gostam em um primeiro momento, quando ainda é novidade. Mas se ficar ali perdido na sala, rapidamente vira decoração ou objeto para você tropeçar.

Os gatos gostam de formas diferentes, que não tenha uma movimentação regular. As Molinhas da PetGames, por exemplo, simulam uma "presa" inusitada com formato funcional, interativa e imprevisível. Isso permite a interação e concentração do gato, fazendo com que ele corra e pule, estimulando seu instinto de caça em uma brincadeira divertida. "Esse novo produto prende na pata, ele deforma, ele pula, além de rolar. O mais motivador é esse comportamento imprevisível, que permite a cada brincadeira uma nova experiência do animal", comenta Dalton Ishikawa, fundador e veterinário comportamentalista da Pet Games.

Mas não basta jogar a molinha no chão e deixar lá para o gato brincar sozinho. Você precisa interagir, jogando o brinquedo pela casa, para o gato ir caçar. Mas se seu gato for rabugento e preguiçoso como um dos meus, a dica é prender a molinha em uma fita ou varinha e jogar de um lado para o outro. Vai estimular mais o instinto de caça.

Uma super dica é fazer uma caixa surpresa. Pegue um pote prático ou mesmo uma caixa de papelão. Faça alguns buracos na tampa e laterais e recheie com bolinhas, molinhas, elástico de cabelo e qualquer outra coisa que seu gato goste. Ele irá ficar horas tentando tirar os coisas da caixa. Para chamar ainda mais a atenção, você pode colocar petisco misturado nos brinquedos. Diversão garantida! No vídeo abaixo eu mostro um exemplo com caixa de pizza.

Um animal feliz é um animal que possui um ambiente e uma rotina que faça sentido a ele como espécie. "É importante interagir e monitorar o gato durante a brincadeira, para evitar que ele mastigue ou engula o produto. Vale lembrar que cada felino possui um ritmo de atividade, então estimule da forma mais confortável para seu gato", aponta Dalton.

E tudo bem se tiver um dia que role uma preguiça maior. Inclusive é um fator para prestar atenção. Se o gato adora brincar de caça, mas começa a não querer mais brincar, pode ser um sinal de dor ou desconforto e deve ir ao médico-veterinário. Olha a importância da brincadeira!