6 dicas para escolher curso de comportamento para cães

Formação continuada é fundamental para a escolha de um profissional - Foto: Luiza Cervenka

Com a pandemia, houve um expressivo aumento de cursos on-line. Isso facilitou o acesso de muita gente a conteúdos que antes eram só presencial. Tem tantos cursos sobre comportamento canino, para filhotes, sobre ansiedade por separação, para raças específicas, só sobre xixi e cocô no lugar certo, como ensinar o cão a ser obediente, como ensinar o cão a ser feliz e por aí vai.

Mas como saber qual escolher? Será que ir pelo preço é uma boa estratégia? Entre R$ 9,90 a R$ 6.000,00 há uma gama de opções para todos os públicos! Mas cuidado! Tem muito charlatanismo ou profissionais pouco capacitados por aí oferecendo curso.

Como escolher um curso de comportamento de cães?

Algumas dicas podem te ajudar a decidir, seja você tutor ou mesmo profissional.

Pesquise sobre o profissional que ministra o curso. Qual sua formação, em quais teorias ele se baseia, curso e atualizações que ele fez... Mas não procure cães de quem ele já adestrou. Infelizmente muitas pessoas buscam os adestradores dos famosos. Isso pode ser currículo para cirurgião plástico ou dermatologista, mas não para profissionais do comportamento! Tem muito adestrador por aí que ainda vive no tempo das cavernas, utilizando técnicas arcaicas, sem nenhum embasamento científico, apenas replicando aprendizados igual papagaios. Cuidado!!! Veja qual o conteúdo do curso, se há espaço para tirar dúvidas, se o profissional está aberto a questionamentos. Um curso sobre filhotes, por exemplo, pode ser muito vago e pouco prático, que não irá sanar todas as suas dúvidas. Não decida pelo preço. Formação profissional custa caro. Se alguém oferece curso por R$ 9,90, como ele vai investir em capacitação e educação continuada (o último curso que eu fiz foi R$ 2.500,00. Só para você ter noção). Quem não se atualiza, não consegue oferecer conteúdo de boa qualidade, buscando o melhor para atender cães e seus tutores. Se no curso ensina algo sobre enforcador, punição, latinha, tranco na coleira, borrifar água, cutucão, bronca, castigo ou qualquer outro aversivo, corra léguas! Jamais, em hipótese nenhuma um curso pode ensinar esse tipo de técnica a tutores. Isso pode colocar em cheque o aprendizado do cão, além de dificultar a comunicação entre tutores e seus cães. A utilização de punição ensinará o cão através do medo. É assim que você quer construir uma relação saudável com seu cão? Títulos são importantes na área do comportamento canino. Pós-graduação, mestrado, doutorado e formação na área são sinais de que você está diante de um profissional qualificado, atualizado e com embasamento científico, preocupado com o animal na sua totalidade: mente, corpo e ambiente (modificação comportamental, saúde e manejo ambiental). Não existe receita de bolo para resolver comportamento indesejado. Se o curso promete resolver X comportamento em Y tempo, fuja! Comportamento não é matemática, onde podemos prever o que irá acontecer. Cada caso é um caso! Por isso a importância do profissional estar aberto a perguntas.

Eu já comprei muito curso on-line, seja de comportamento canino, felino, filhotes, idosos... Alguns muito bons, outros bem básicos. Agora, cansei do virtual. Sei que é mais cômodo, mas estou sentindo muita falta da prática. Por isso, já decidi o próximo curso que farei. Será uma formação de 6 meses, com aulas teóricas on-line, mas práticas presenciais. Neste curso, são duas professoras, além de palestrantes convidados. Todos com currículo extenso, com práticas visando o bem-estar animal e o embasamento científico.

Avalie quem é o profissional que está ministrando o curso - Foto: Fátima Neves

Uma das professoras é a psicóloga e fundadora da FlashCão, Fátima Neves. Com quase 20 anos trabalhando com adestramento, já passou por diversas técnicas. "No século passado, o adestramento era baseado no treinamento militar. Era o que se conhecia na época, quando a força e o domínio sobre o cão eram imprescindíveis. Com o passar dos anos e com diversas pesquisas científicas, houve uma mudança na forma de conduzir o trabalho com cães. Por isso, a formação da FlashCão é baseada no adestramento positivo, sem uso de punição, focado no bem-estar e na comunicação entre humano e animal" explica.

Kati Yamakague começou sua formação na FlashCão ainda como tutora da Kakau. Hoje, é pós-graduada em comportamento animal e se tornou sócia da escola. "O adestramento é a forma como você se relaciona e se comunica com o cachorro. Aprender pela metodologia positiva é se comunicar com o animal com respeito, ter empatia pelo cão e pelo desafio que a família está enfrentando. A metodologia positiva abre a nossa mente para entender como superar obstáculos e entender de uma forma acertiva. Vai além de técnicas de como ensinar comportamentos, mas criar um olhar diferenciado para o indivíduo e para o desafio que está acontecendo. Essa é a expertise que a FlashCão traz". pontua.

Comportamento animal é muito mais do que ensinar comportamento, mas compreender as necessidades do animal - Foto: Kati Yamakague

Apesar de ser um curso de formação, não é apenas para profissionais do comportamento. Muitos tutores de cães estão entre os alunos. Basta querer oferecer uma melhor qualidade de vida ao cão e colocar a mão na massa para treinar. O meu desafio será treinar a Aurora, no auge dos seus 15 anos e com suas dificuldades locomotoras. Mas já estou empolgada com o início do curso, que será final de julho!