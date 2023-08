6 sinais que seu cachorro sofre longe de você

São seis sinais de que o cachorro não fica bem sozinho em casa - Birkan/Creative Commons

Cães e gatos podem apresentar alguns comportamentos indesejados ou que denotem angústia, quando longe dos seus tutores. O nome mais comum é ansiedade por separação. Esse desconforto sentido pelo pet está cada vez mais comum, principalmente após a pandemia. Existem vários motivos para isso. O mais importante é compreender que não há um culpado. A causa da ansiedade por separação é multifatorial (não, não é porque você mima seu pet).

A grande questão é que muitos cães apresentam sinais brandos de angústia. O que muitas vezes passa despercebido ao tutor. O sofrimento vivido pelo pet longe do seu tutor pode ser comparado a uma crise de pânico. Imagine o tamanho do desespero. E o pior é que alguns tutores ainda enxergam como birra ou mau criação.

Você quer ter certeza de que seu pet fica bem ou não sozinho em casa, então preste atenção nos seguintes sinais de angústia:

vocalização: choros, latidos, uivos xixi e cocô fora do lugar destruição, seja de um objeto ou de uma porta/janela prostração: não come, não brinca, não bebe água, nem faz xixi ou cocô automutilação: lamber as patas, arrancar pelos, salivar em excesso ou vomitar festa quando tutor chega em casa: euforia e descontrole ao receber o tutor na porta.

Destruição e xixi em local indesejado não é birra, é angústia por ficar sozinho - Ed Costello/Creative Commons

Até o início deste ano, falávamos somente sobre cinco classes de sinal para diagnóstico de ansiedade por separação. Porém, na pesquisa da minha tese de doutorado, observei que os cães que faziam festa extrema na chegada dos seus tutores, com pulos, latidos, choros, agitação, etc, eram os mesmos que apresentavam sinais de angústia durante a ausência do tutor.

Por isso, se seu cachorro fica eufórico na sua chegada, fique atento. Isso não é demonstração de afeto. Queria ver se seu filho, marido, pai, etc, te recebesse todos os dias nessa efusividade, se você não mandaria direto para o psiquiatra. Por que, então, o descontrole emocional do cão é demonstração de amor? Esse comportamento exagerado na chegada do tutor em casa é consequência de toda angústia que ele passou na sua ausência.

Foram quatro anos estudando arduamente somente sobre ansiedade por separação para concluir meu doutorado. Porém, quando eu finalizei, comecei uma nova pesquisa para entender a angústia e abnegações dos tutores, cujos cães apresentem sinais de ansiedade por separação.

Assim, eu pude criar a mentoria "Ansiedade por Separação: Bem-estar para cães e tranquilidade para tutores durante sua ausência". Eu ajudo tutores a irem da angústia e preocupação com seus cães que não ficam bem sozinhos, para uma vida mais flexível, com liberdade e tranquilidade de que o pet ficará bem sozinho em casa. Tudo isso para garantir o bem-estar de toda família.

A ansiedade por separação não tem cura, mas tem tratamento. Por isso, na mentoria, além das cinco aulas on-line e ao vivo, faço acompanhamento on-line por um ano. São encontros semanais (52 no total), para garantir que o pet ficará bem sozinho. Tudo com técnicas atualizadas, com embasamento científico. Já é possível obter resultados com um mês de treino.

Infelizmente há muitos mitos sendo disseminados na internet, que só atrasam a melhora do pet, causando frustração nos tutores. Mas com a mentoria, quebro todos os mitos, um por um, e apresento todas as verdades.

E aí, se identificou? Seu cachorro apresenta algum sinal de ansiedade por separação?