8 Erros e acertos na hora mudar de casa com cães e gatos

Planejamento é fundamental na hora de mudar com o pet - ivana/Creative commons

Ano novo, casa nova. Foi esse o lema dos meus primeiros dias de 2023.

Eu sou a rainha da mudança. Só nos últimos 3 anos, mudei 4 vezes. O Félix, meu gato preto, está comigo há 13 anos. Já moramos juntos em pelo menos 10 casas diferentes, incluindo mudança de cidade e até estado. Posso dizer que já utilizei todas as estratégias possíveis para minimizar o estresse dele durante esse momento. Em muitos, falhei miseravelmente. Em outros, obtive sucesso. Então, vou compartilhar tudo com você agora, como bônus da Aurora, minha cachorrinha. Ela está comigo há 5 anos e já moramos juntas em 7 casas diferentes.

Principais erros na hora de se mudar com o pet

Já cometi muitos erros e isso dificultou demais a adaptação dos pequenos na casa nova. Além de criar um pânico de carro e da caixa de transporte. Até hoje preciso treinar o Félix a sair de casa. Tudo isso por conta da primeira mudança, lá no final de 2010.

Vamos ao que você NÃO deve fazer na hora de mudar de casa:

Não deixe o planejamento para última hora. Temos que treinar o animal para o transporte e para esse momento de movimentação diferente. Se deixar tudo para o momento, ele pode não conseguir lidar emocionalmente e demorar muito mais para lidar com a casa nova, com mais medo.

Não coloque a solução em medicações ou feromônios. Eles são super importantes (desde que prescritos por um médico-veterinário). Mas não são eles que garantem que tudo vai correr bem. Sem treino e dessensibilização do animal, os coadjuvantes podem ter seu efeito diminuído e ainda assim o animal se estressar.

Não deixe o pet em um local novo para ele. Se for levá-lo para um hotelzinho, por exemplo, que seja um lugar que ele ama e já esteja super adaptado.

Não deixe o pet no meio da muvuca da mudança, com pessoas passando, movimentando móveis, carregando caixas e afins. Cães e gatos amam ter controle do ambiente. Ver tudo saindo do lugar causa um desespero imenso.

Se a mudança for de estado ou país, veja com antecedência as documentações necessárias e como transportá-lo, causando o menor estresse possível.

Não faça o deslocamento em horário de trânsito ou sol forte. Busque se deslocar em horário de mais tranquilidade e relaxamento do pet.

Não terceirize o transporte do pet. Nem sempre isso é fácil, mas dê preferência por você mesmo levar seu pet para a casa nova. Isso faz muita diferença por ouvir a sua voz e sentir seu cheiro.

Obviamente, não deixe o pet para trás. Se programe e busque um novo imóvel que aceite pet e que comporte o pequeno ou grande.

Depois de entender o que não fazer, vamos às dicas do que fazer para garantir uma mudança tranquila e uma adaptação menos estressante.

A programação e organização do cronograma é fundamental para quem vai mudar com o pet. Treinos são essenciais para adaptar o pequeno às novas situações que ele irá passar. Não adianta simplesmente colocar o animal em uma situação estressante, como num susto, para que depois ele lide com aquilo. Nem mesmo um animal silvestre é colocado numa caixa para ser transportado. É preciso fazer a adaptação para que ele mesmo queira entrar. A mesma coisa vale para cavalos e outros animais domésticos.

Não force o animal a fazer coisas que ele desconhece. Isso só causará medo e angústia. Tudo o que virá depois poderá ser ainda mais assustador a ele.

O que fazer para na hora de mudar com pet

Separe um cômodo da casa para deixar o pet durante a mudança. Ofereça coisas que ele goste muito sempre nesse local. Comece esse treino pelo menos 1 semana antes da mudança. No início, deixe-o pouco tempo. Depois, aumente aos poucos, até chegar à quantidade de horas que será a mudança.

De preferência, deixe tudo que tem o cheiro do animal nesse cômodo, como caminha, pote de água, brinquedos, etc. Isso vai ajudar a deixá-lo mais seguro e relaxado. Se o peludo for transportado na caixa, já deixe disponível para ele.

Esse cômodo deve ser o último a ser mexido. Se possível, que você mexa, sem que entre aquele monte de pessoas.

Ah, já deixe o feromônio na tomada, tanto na casa antiga (nesse cômodo que ele ficará), quanto na casa nova.

Se você tiver um cachorro, leve o cão para passear na casa nova antes mesmo da mudança. Sempre que for lá, ofereça petiscos ou coisas que ele ama muito. Tudo isso para associar cheiros e o local com algo muito legal.

Se possível, só leve o peludo para a casa nova quando tudo já estiver pronto e arrumado. E com feromônio na tomada.

Assim que chegar na casa nova, deixe tudo que é do pequeno em um único cômodo. Este será o local de chegada dele. Não solte-o direto na casa toda. Coloque em um quarto, quando ele já tiver cheirado tudo, libere o acesso para outra parte da casa e assim sucessivamente. Cães idosos e gatos podem se sentir perdidos com muito espaço novo, sem saber os pontos de segurança.

Converse com o pet sobre o que irá acontecer. Obviamente cães e gatos não entendem palavra por palavra do que falamos. Mas eles conseguem, sim, ler as nossas emoções, principalmente de medo, raiva e alegria. Por isso, quanto mais você conversar em um tom calmo, tranquilo, com feições felizes sobre o que irá acontecer, maior a chance deles terem uma boa adaptação ao novo espaço.

Apesar de saber de tudo isso, nem sempre eu consegui seguir todas essas etapas. Mas quanto mais pensarmos no bem-estar dos nossos pets neste momento tão crucial, mais fácil será a adaptação na casa nova. Afinal, a qualidade de vida e tranquilidade deles depende de nós.