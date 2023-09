Agora é a vez dos gatos

Gatos são exigentes, mas seus tutores são ainda mais - Foto: Mars Pet Care

Gatos são animais fascinantes que encantam com a sua elegância e personalidade misteriosa. Ainda há muitos mitos que circundam a vida dos felinos. Mas basta conviver com um que a paixão fala mais alto e os preconceitos caem por terra.

Na edição deste ano da maior feira pet da América do Sul (Pet South América), muitas das novidades estavam voltadas ao mundo felino. Afinal, não é só o gato que é exigente, mas seu tutor também.

Os felinos ganharam mais espaço na edição das feiras deste ano. Reflexo do crescimento de bichanos nos lares brasileiros. O número saltou de 25,6 milhões, em 2020, para 27,1 milhões, em 2021, de acordo com o último Censo Pet divulgado pelo Instituto Pet Brasil. Os dados representam um crescimento recorde de 6% no mesmo período em que o número de cães subiu apenas 4%.

"Ainda que o número de cachorros de estimação, no Brasil, siga sendo superior, não dá para ignorar que o aumento de gatos de estimação pode indicar uma tendência. Com a vida mais agitada, a volta das atividades presenciais e a verticalização dos centros urbanos, os gatos se mostram como uma opção mais prática para quem quer uma rotina mais independente, sem os cuidados que um cachorro demanda", explica Guilherme, da NürnbergMesse Brasil.

Gatotô

Um dos mitos, é achar que todo gato é igual, que não gosta de sair de casa. Aqui, tenho três. Um totalmente rueiro e dois mais tímidos. Com o Doritos, vou à shopping e até viajar. O grande problema é o trambolho que tenho que levar. Só a caixa de areia dá uma vergoinha básica.

Teve uma vez que fomos em um resort super chique. Pense na minha vergonha de ter que entregar caixa de areia (com areia usada), areia, pá, etc, para o mensageiro me ajudar.

Foi pensando nisso que a Cat my Pet (empresa dedicada a produtos para felinos) desenvolveu o Gatotô. Uma caixa sanitária descartável, que já vem com areia e tudo. Ela é do tamanho de um livro, dá para colocar tranquilamente dentro da mala (sem passar aquela vergonha!). Ao chegar ao destino, basta abrir, montar e dar para o gato usar. Ao finalizar, basta dobrar novamente e jogar no lixo.

Doritos que se cuide! Partiu estrada felina!

Banho a seco

Gatos não gostam de água. É uma das maiores mentiras contadas na história da humanidade. O que eles não gostam é de serem forçados a estar na água. Também conhecido como banho. Não, gatos não devem tomar banho, a não ser por recomendação veterinária. Mas como fazer a higiene?!

O banho a seco é uma ótima opção para gatos, principalmente aqueles com pele ou pelo mais oleosos. A Soft Care relançou na feira uma espuma de banho ideal para os gatinhos. Fácil de aplicar, basta colocar um pouco da espumo no gato, pentear e depois passar uma toalha. Rapidinho temos um gato limpinho, pronto para rolar na área (eles amam... Vai entender...).

Molinha

Curiosos e ágeis, os felinos podem ficar entediados com facilidade, precisando de motivação e de desafios constantes. Por isso, proporcionar um ambiente enriquecedor é essencial para o seu bem-estar físico e mental.

Além de disponibilizar comedouros interativos, estruturas verticais, tocas e arranhadores, é preciso brincar de caça com o gato. A caça é um instinto natural dos felinos. Varinhas, peninhas e fitas costumam ser os mais queridos entre os felinos. Uma inovação da Pet Games foi trazer alguns brinquedos diferentes para os bichanos, como a molinha. Um brinquedo que se movimenta de forma aleatória, surpreendendo o gato. Mas não adianta deixar a mola jogada pela sala e querer que o pequeno brinque sozinho. Oferecer apenas em alguns momentos, como um objeto novo é a chave da brincadeira

É hora de ir ao vet

Gatos não costumam gostar de sair de casa. Ainda mais para ir ao veterinário e encontrar aqueles seres estranhos: os cães. Por isso, a Royal Canin, em parceria com a Ceva, levou à feira uma sala de espera e um consultório veterinário específicos para os felinos.

Todos os gatos na caixa. As caixas cobertas com tecidos (o que os olhos não veem, os gatos sofrem menos), de preferência com feromônio. Jamais caixa no chão! Há uma prateleira, ao lado do tutor, para apoiar a caixa na espera.

No consultório, mesa de fórmica (nada de superfície gelada, escorregadia ou que reflita luz), gatificação (prateleiras), sachê e feromônio. Tudo isso para fazer com que o gato fique mais a vontade e consiga relaxar para ser examinado.

Teste rápido para Fiv e Felv

Ainda no mundo veterinário, a IDEXX levou à feira os testes rápidos para verificação de Fiv e Felv em gatos. Duas doenças bastante comuns entre os felinos, que são altamente contagiosas. Por isso, o primeiro teste a ser feito em um indivíduo novo, antes mesmo de chegar em casa, é para essas duas doenças.

Segundo dados da American Association of Feline Practitioners, até 25% dos gatos testados na América Latina estão infectados com o Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV), enquanto 42% possuem Leucemia Felina (FeLV).

Basta uma gotinha de sangue, 10 minutos de espera e temos um resultado.

Foram tantas as novidades para os gatinhos... Agora é aguardar os lançamentos de 2024.