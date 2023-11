Altas temperaturas, vento e chuva: perigo aos pets

Calor vai até abril de 2024. Cuidado com pet é essencial! - DaPuglet/Creative commons

Faz quatro dias que o ar-condicionado fica ligado o dia todo. Não, não é pensando em mim. Eu até que tolero bem o calor. Mas minhas cachorras sofrem e muito. Mesmo os gatos que ama um sol, estão buscando um local para se refrescar.

Quando pensamos em onda de calor, nos tranquilizamos ao pensar que vai passar. O problema é que não vai. El Niño está igual aquele parente inconveniente, que diz que vai passar uma semana na sua casa e nunca mais vai embora, sabe?! A previsão é que ele se vá em abril de 2024. Até lá, muitas águas vão rolar!

https://estadao.com.br/sustentabilidade/el-nino-deve-durar-ate-abril-e-expectativa-e-de-um-2024-ainda-mais-quente-entenda-previsao/

Sabe aquele calorão que fez em setembro? Eu não entendia o quando era sofrido para a Aurora, minha cachorra idosinha. Até que, em um dia infernal de altas temperaturas, a bênção convulsionou. Um dos pontos afetados pelo calor é o cérebro. Desde então o radiador dela pifou. Tá igual celular carregando com aplicativo aberto: só esquenta e leva séculos para esfriar.

Para facilitar minha vida, a Aman, minha cachorrinha recém adotada, é hiper peluda e morre de calor também. Juntando as duas, o resultado é uma conta de luz absurda para dar conforto térmico para as madames. Mas é o mínimo que eu possa fazer para oferecer qualidade de vida a elas.

O problema é que o calor não vem sozinho. Com ele chegam os ventos fortes e as tempestades. E aí o bicho pega ainda mais. Aman, por sorte, não tem medo de barulho, mas a Aurora tem.

Continua após a publicidade

Então, aqui vão algumas dicas para ajudar a lidar com esse parente inconveniente e todas as suas consequências:

Como saber se o pet está com calor?

Segundo a Dra. Aline Ambrogi, docente do curso de Medicina Veterinária da UniFAJ, os animais demonstram que estão com calor pela respiração. "Quando a temperatura do organismo do animal aumenta, ele respira mais rápido para ajudar a cair a sua temperatura. Além disso, eles ficam inquietos, procurando ambientes mais frescos. Os animais que costumam estar mais na cama ou sofá, passam a ficar mais deitados no chão. Em casos mais graves, o animal pode começar a salivar e ficar apáticos, podendo até ficar com sinais neurológicos em temperaturas muito altas" explica.

E para quem já tem um animal debilitado, aí os cuidados devem ser redobrados! A Aurora que o diga. Cães e gatos podem sofrer de hipertermia (quando o corpo excede os 40 graus). Isso é ainda mais grave em cães de focinho curto (braquicefálicos), com maior dificuldade de troca de calor pela respiração.

cuidados com a rotina é essencial para dar qualidade de vida aos pets.carterse/ creatice commons

Para pets, ambiente freco, não gelado

Continua após a publicidade

Não adianta exagerar no ar condicionado ou ventilador forte. Os pets podem desenvolver questões respiratórias, se muito expostos a ventos fortes constantes ou mesmo baixas temperaturas. Dê sempre a opção para o pet sair de onde tem vento ou está muito frio.

Oferece tapete gelado ou toalhas geladas para os pets se deitarem. Mas não o obrigue a ficar ali. Também deve ser uma decisão dele. Aqui em casa, eu coloco a Aurora embaixo da torneira e deixo andando pela casa. Ofereço uma toalha, caso queira se esfregar e secar. O mesmo não vale para a Aman, que tem pelos super densos, difíceis de secar e com propensão a ter problema de pele.

Por falar em água, você já aumentou a quantidades de potes pela casa? Aqui temos 5 potes e 3 fontes em diferentes locais, como sala, quartos, cozinha e corredor. Tudo para facilitar que eles bebam água e não desidratem (idosos e filhotes desidratam mais rápido). Além disso, a água é trocada com frequência, para sempre estar fresquinha. Se seu pet gostar, você também pode colocar gelo na água.

Mas o que refresca a Aman é fruta bem gelada. Corto melão, melancia, maçã e coloco em um brinquedo recheável. A pequena se refresca e se diverte ao mesmo tempo. Ainda não testei os sorvetinhos, mas também são opções. Seja feito em casa ou comprado (mas tem que ser específico para eles).

Devo passear em dias quentes com meu cachorro?

Passeios são indispensáveis para saúde física e mental dos animais, mas evite sair após às 9h, que o piso estará insuportavelmente quente. Dê preferência por andar em grama ou pisos mais naturais, que esquentam menos. E sempre, mas sempre ofereça água durante o passeio!

Trilhas e praias estão liberadas, mas ainda assim tome cuidado com o horário e temperatura do solo. E não esqueça de passar protetor solar, em você e no pet.

Continua após a publicidade

E quando ventar e chover, o que fazer com cães e gatos com medo?

O ideal dos mundos, se você tem um cachorro com medo de vento, chuva ou trovão, é fazer um trabalho de forma antecipada. Não é na hora do medo, do pânico que você vai fazer mágica para o cachorro ficar bem.

- Dessensibilização a barulhos: você pode associar algo que ele goste muito a barulhos no celular. Um tapete de lamber com sachê pode ser uma ótima opção. Comece com o som baixo e aumente aos poucos. Faça esse treino todos os dias

- Associação de tranquilidade com música: faça momentos de relaxamento, associando o carinho, a respiração calma a uma música tranquila. Também pode associar um cheiro, como lavanda.

- Oferecer uma toca, caminha ou caixa de transporte: crie um local de segurança para o cão. Lá, ofereça um mordedor bem gostoso todos os dias.

Quando você perceber que vai chover, antecipe o comportamento e o medo do cão. Já ofereça o tapete de lamber no local de segurança, coloque a música relaxante e o cheirinho. Mas não esqueça que mesmo com chuva por estar quente e abafado, então adicione as dicas já mencionadas.

Não é milagre, nem mágica. Tudo isso deve ser planejado e treinado diariamente. Se fizer só na hora do medo, não irá funcionar, tá?! Se tiver qualquer dificuldade, talvez o melhor seja buscar um veterinário comportamentalista. A medicação pode oferecer alívio ao pet.

Continua após a publicidade

E lembre: estaremos nesse cenário por muitos meses ainda. Não espere a coisa ficar feia para tomar uma atitude. O bem-estar dos nossos pets é nossa responsabilidade!