Animália Park abre as portas para o bem-estar animal

O condicionamento dos animais é fundamental para o bem-estar - Foto: Luiza Cervenka

Se prepare para um relato apaixonado. Afinal, não tem como não se encantar com todo carinho e cuidado com o qual os animais do Animália Park são tratados.

O bioparque foi inaugurado na última sexta-feira (07/07). Mas a ideia surgiu há dez anos, com um terreno acidentado no meio de Cotia. Mas na cabeça do Anael Fahel, também dono do Aquário de São Paulo, o projeto já tinha forma e ideais.

Quem abraçou a ideia com unhas, dentes, conhecimento e muito amor foi o biólogo Marco Antônio Majolo. É aí que a história começa a ser diferente de outros zoológicos. Os recintos não são apenas espaços de exibição dos animais. São possibilidades do animal exibir seus comportamentos naturais e também se esconder.

Outra diferença do Animália são as equipes de educação ambiental para conservação e condicionamento animal, coordenada pelo Diego Cecilio.

Como eu sei de tudo isso? Porque eu fui conhecer tudo com meus próprios olhos. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, inclusive os bastidores que não são mostrados aos visitantes. Foi exatamente o Diego quem me recebeu e me guiou por essa jornada de oito horas de muito conhecimento.

Passei por todos os setores do Animália Park. Vou contar sobre cada um deles, mas é importante destacar algumas informações antes. Mesmo com o parque ainda fechado (visitei dia 05/07), toda a equipe já estava uniformizada e posicionada, como se fosse atender o público. Isso tornou ainda mais rica minha visita.

Continua após a publicidade

Outra questão importante é destacar que todos os animais são condicionados. Todos! Desde um bem-te-vi, até um leão. Tudo para minimizar o estresse do animal e também para facilitar a interação com o ser humano, melhorando o bem-estar e facilitando qualquer tipo de avaliação veterinária ou manejo.

E não fui só eu que pude ver muitos dos treinos. O Animália tem como objetivo mostrar esse condicionamento ao público com sessões de demonstração, explicando a importância dos treinos para o animal, como uma forma de conscientização.

Agora vamos passar por cada área do Animália Park.

A savana africana do Animália Park

O primeiro recinto que vemos ao chegar no parque é a savana. O maior espaço conta com diferentes espécies, que vivem em harmonia. Mas não pense que foi simplesmente soltar todo mundo no espaço, viu?! Foram meses e meses de treinos de aproximação entre indivíduos da mesma espécie e entre espécies também. Já pensou uma briga entre as zebras bem na frente dos visitantes?! Se o lema é bem-estar, precisa ser levado a sério desde a chegada dos animais.

Todos os animais foram treinados para conviver em harmonia - Foto: Luiza Cervenka

Continua após a publicidade

Além de conhecer o recinto, também fui no cambeamento (onde os animais dormem), entender como que esse treinamento de aproximação foi feito. Foi, então, que o Diego me explicou que tudo começa com a instrução dada aos profissionais que cuidam dos animais. Não é simplesmente abrir o portão, colocar comida e sair. Há todo um treinamento para que os tratadores também sejam uma fonte de condicionamento dos animais.

Eu poderia escrever um post só sobre o que eu aprendi com o condicionamento dos animais da savana. Mas precisamos falar do Bin, a girafa mais amável que já conheci (ok, não conheço tantas assim). Bin passou por um momento difícil, quando teve um machucado na base na sua cauda, perto já do ânus. Como tratar essa ferida sem sedar ou conter o animal? Foi o que o Diego demonstrou na minha frente. "Foram 3 meses de treino e dessensibilização para que o Bin deixasse fazer a limpeza e tratamento do ferimento" explicou. Tudo sem contenção, sem grito ou qualquer uso de punição. Muito pelo contrário, só recompensando com comida e carinho, sempre respeitando a tolerância do animal.

Se você acha que para aí, ã ã. Diego demonstrou o treino atual: deixar o Bin tranquilo e focado para que possa ser feita a coleta de sangue sem qualquer tipo de estresse ao animal. Juro juradinho que eu vi uma girafa gigante, parada, enquanto o outro treinador inseria uma agulha no seu pescoço. Parece mágica!

O respeito aos animais é a base de um treino bem sucedido - Foto: Luiza Cervenka

Mas quem sou eu, se não uma treinadora também?! Como poderia ir a um lugar desses e não aprender com a mão na massa? Então, eu e minha cara de pau pedimos para treinar o Bin. Primeiro precisei me familiarizar com uma ferramenta chamada target. Nada mais é que um cabo longo preso em uma bola de borracha. Os animais são condicionados a tocar nessa bola com o focinho e serem recompensados com comida. E é por aí que a mágica começa.

Target é a técnica mais utilizada para condicionar os animais silvestres - Foto: Luiza Cervenka

Primeiro passo, fazer o Bin tocar o target com o focinho. Depois, me deslocar e pedir para ele vir até mim. Então, pudemos solicitar que o Bin saísse do cambeamento e fosse para a savana. Tudo com o target. Juro! Imagina minha euforia ao entender que uma girafa é treinada com os mesmos princípios que eu treino os cães: o condicionamento operante com reforço positivo.

Continua após a publicidade

Ok, vamos para as aves. Já já eu volto aos mamíferos.

Viveiro de imersão Animália Park

Depois de quase chorar inúmeras vezes, Diego me conduziu (sem target) ao viveiro de imersão. Lá eu encontrei o Alexandre, responsável pelo condicionamento das aves. São trinta metros de altura e diversas espécies vivendo em harmonia. Tudo graças aos treinos.

Nesse local, os visitantes podem entrar para ter a mesma experiência que eu tive. Estar lado a lado de um tucano, ser surpreendida por uma revoada de araras ou até um bem-te-vi curioso, que adora seguir pessoas. Mas não pense que eles se estressam por interagir tão de perto com os visitantes. Para isso serve o condicionamento.

Se alguma ave não quiser interagir, tem bastante espaço para se esconder. Mas se quiser ganhar umas sementes ou frutas, podem seguir o Alexandre e os educadores ambientais. Fiz várias amizades. Um anu branco amou meu cabelo e resolveu fazer dele um ótimo esconderijo. Depois, um bem-te-vi achou aquilo tudo divertido, foi conferir a nova árvore castanha e pousou na minha cabeça. Obvio que eu amei! Também aproveitei para treinar algumas araras e jacus.

Continua após a publicidade

No viveiro de imersão é possível ter contato bem próximo às aves - Foto: Luiza Cervenka

Muitos dos animais de lá vieram do tráfico, de apreensões ou mesmo maus tratos, sem possibilidade de retorno à natureza. Tem biguá de asa quebrada, atobá cego, papagaio que não sabe voar... Todos vivendo com conforto e enriquecimento ambiental para garantir seu bem-estar, mesmo sob cuidado humano.

Os animais não são obrigados a nada! Eles apenas são condicionados a se interessar e interagir com pessoas - Foto: Luiza Cervenka

Com uma despedida triste de todos meus novos amigos de penas, seguimos para os animais aquáticos.

Lontras, ariranhas e lobos marinhos do Animália Park

Dessa vez, fui recebido pelo Kauê. Já somos bests. Ele muito receptivo, eu muito palhaça, fizemos uma amizade sincera rapidamente. Então, ele me levou para conhecer seus pupilos. Começamos pelas lontras. Um casal, com minúsculas patinhas, treinados com target para ir, vir, tocar, dar a pata, ser tocado, tudo com tranquilidade e amor. Mas a melhor parte foi ver os dois nadando, pulando, quebrando o gelo cheio de peixes no tanque. Não só de condicionamento vivem os animais de lá, mas também muito enriquecimento ambiental, para proporcionar atividade, desafio e novidade.

O enriquecimento ambiental propicia a expressão de comportamento naturais - Foto: Luiza Cervenka

Continua após a publicidade

Seguimos para as ariranhas. Eu me empolguei tanto, que esqueci de fazer foto. Mas também, sairiam todas borradas. Elas são muito rápidas! Super agitadinhas, correndo atrás dos peixes enrolados em folhas de bananeira, que estavam pendurados pelo enorme recinto. Ficaria dias ali olhando elas se divertindo, buscando o alimento e dilacerando tudo!

Mas o melhor estava por vir. Kauê guardou o melhor para o grand finale: os lobos marinhos! Sim, eu treinei um lobo marinhooooo!!!! Ele tocou com o focinho na minha mão. Desta vez, o target foi meu punho fechado. Depois, eu pedi para ele andar devagar ao meu lado e ele assim fez. E ainda perguntam se eu sei treinar cães de grande porte e reativos. Meu bem, eu treinei um lobo marinho, sem qualquer tipo de coleira ou contenção, a andar ao meu lado! E você aí reclamando que seu cachorro puxa na guia, né?! Treino nele!!!

Treinar é muito mais que ensinar comportamentos, mas oferecer bem-estar a todo e qualquer momento - Foto: Luiza Cervenka

Claro que o Kauê e sua equipe deram um show de treino, dessensibilizando para auscultação, retirada de sangue, colocar colírio, entre outros condicionamentos necessários na rotina dos animais e veterinários. Eu quase não consegui ir embora daquele lugar! Tenho um espaço especial no meu coração para mamíferos marinho, preciso confessar.

Hipopótamo, rinoceronte e camelo no Animália Park

Continua após a publicidade

Já no final do dia, mas não menos importante e empolgante, voltei a ter a companhia do Diego nos bastidores dos animais "perigosos" do zoológico. Começando pelo Kiran, um rinoceronte gigante e "muto feloiz". Tão feroz que a Sofia, treinadora da equipe do Diego, pediu para ele deitar e, aquele dinossauro gigante deitou. Não só deitou, como dormiu, enquanto suas patas eram avaliadas e ele recebia uma deliciosa massagem de vassoura.

O treino é muito mais do que ensinar truque, mas facilitar o cuidado com a saúde do animal - Foto: Luiza Cervenka

Depois dessa massagem, lá fui eu treinar o rinoceronte mais fofinho do mundo (ok, foi o primeiro que eu conheci). Aprendi com solicitar para que ele abrisse a boca. Então, pude dar muitas cenouras deliciosas e fazer carinho. Também ajudei a fazer massagem com a escova, enquanto os treinadores dessensibilizavam a orelha, para, no futuro, conseguirem tirar sangue. Para finalizar o treino do Kiran, uma corridinha. Como? Condicionamento! O Diego corria, chama o Kiran pelo nome e ele corria atrás. Simples assim.

A interação só acontece quando o animal tem interesse. Nada é forçado - Foto: Luiza Cervenka

Depois de fortes emoções, seguimos para conhecer a Popó. O hipopótamo filhote de apenas 700 kg, que está sendo treinada para ter seus dentes serrados, sem estresse. O dente dos hipopótamos cresce por toda vida. Se não serrar, pode machucar o próprio animal. Então, partiu treino!

Os animais gostam de treinar e esperam por esse momento - Foto: Luiza Cervenka

Começamos chamando o pequeno animal até o local do treino. Eu já estava com um balde de apetitosos alimentos, como milho, abóbora e beterraba (ficou com inveja da dieta dela, né?!). Quando Popó se aproximou, logo foi solicitada a abrir a boca e ficar parada. O target aqui, era a mão mesmo. Ela tocava o focinho na mão do Diego. Mas sabe qual era a parte mais difícil do treinamento? Esperar ela mastigar. Jesus! Ela deve ter feito umas aulas na macrobiótica. Ô bichinho para mastigar 177 vezes de forma bem calma (minha impaciência que lute)! E lá ficamos nós, esperando a benção mastigar para, então, solicitar o próximo comportamento. Finalizado tudo, já estava na hora dela dormir. Foi só dizer: "Popó, vai" e ela foi. Nem olhou para trás para se despedir...

Tudo bem, seguimos para o Alex, o camelo. Mal cheguei, ele já veio me cheirar e ver o que eu tinha de comida. Então, pude treinar o Alex só com a mão mesmo. Ia para um lado, mostrava a mão, chamava o nome dele e dizia "vem". E ele ia, tocava na minha mão com o focinho e eu dava comida. Fiz isso umas três vezes.

O tratamento é feito sem contenção, somento condicionamento - Foto: Luiza Cervenka

Mas o treino agora era para valer. Alex estava precisando passar colírio. Obviamente que não teve contenção ou qualquer tipo de aversivo ao Alex. O treinador chamou, ele foi, enfiou a cabeça em um balde de comida, enquanto o Diego de aproximava para pingar o colírio. Tarefa cumprida com sucesso! Alex nem ligou para a manipulação e continuou a interagir com o treinador tranquilamente.

E foi assim que terminou minha visita técnica ao Animália Park. Mas muitas dúvidas ficaram na minha cabeça. Por isso, fiz inúmeras perguntas ao Majolo. Com toda paciência do mundo, ele respondeu. Minha maior preocupação era:

Os animais ficam estressados com a presença do público?

E é aí que entra a tecnologia e inteligência artificial. O Animália está desenvolvendo um programa capaz de avaliar o comportamento dos animais com e sem o público. Assim, será possível constatar se realmente há algum tipo de estresse ou alteração de comportamento nos animais durante as visitações.

Ok, lindo, mas e na prática mesmo? Precisava ver, com meus próprios olhos, os comportamentos dos animais com aquele bando de criança gritando. Então, esperei o parque inaugurar e fui. Olha, eu juro pra você, os animais estão tão bem dessensibilizados, que eles amaram os visitantes. O leão, por exemplo, não saiu de perto do vidro. Ficou ali se exibindo bem relaxado. As onças pintadas, rolavam no sol, enquanto eram observadas. O tucano parou no meio do caminho dos pedestres e permitiu que diversas pessoas tirassem foto (sem encostar, como bem orientou o monitor). Eu vi animais, que na visita técnica estavam escondidos! Me pareceu que estavam todos bem curiosos e a vontade.

Os animais têm opção de irem para pontos de fuga no recinto, caso estejam estressados - Foto: Luiza Cervenka

Ainda falta eu conhecer o treinamento de muitos outros animais. Em breve, chegarão os gorilas. Aí é que o negócio vai ficar intenso. Já avisei que quero conhecer de perto o condicionamento dele e dos felinos. Prometo voltar aqui e contar para você.

Se você está em dúvida sobre algo que eu relatei aqui, sugiro conferir com seus próprios olhos. Faça uma visita ao Animália Park, conheça os animais e questione os monitores. Todos estão aguardando a oportunidade de oferecer conhecimento sobre os animais, em prol da conservação. Essa deve ser a função de um zoológico moderno, propagar a mensagem do bem-estar e conservação das espécies.