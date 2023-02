Atendimento Cat Friendly já é realidade em universidade brasileira

Atendimento especializado em gatos ajuda no diagnótico mais preciso - John Donges/Creative Commons Foto: Estadão

O Brasil tem uma das maiores populações de pets do mundo e o número de gatos segue crescendo em ritmo acelerado. Os felinos já são mais de 27 milhões, com um aumento de aproximadamente 6% ao ano, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

Para acompanhar esse avanço, é fundamental que médicos-veterinários, clínicas e hospitais se mantenham atualizados, a fim de atender as necessidades particulares da espécie, bem como as expectativas dos tutores. Visando promover a excelência da Medicina Felina no país, a PremieRpet se uniu à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (FMVZ/USP) para criar uma sala de atendimento exclusiva para felinos no Hospital Veterinário da FMVZ/USP (Hovet).

A sala "cat friendly" faz parte do departamento de cirurgia do Hovet e foi pensada para promover uma experiência de acolhimento diferenciado para os gatos que irão para cirurgia e para seus tutores. Ter um espaço dedicado aos felinos ajuda a deixá-los confortáveis e proporciona uma experiência mais positiva. Isso porque os gatos não costumam apreciar o contato com outros pets nem mesmo os odores de outras espécies, fatores que podem deixá-los estressados e até agressivos, especialmente quando estão fora de seu ambiente habitual.

Sala Cat Friendly ajuda na formação de novos médicos-veterinários - Foto: PremieRpet

"Os tutores buscam, cada vez mais, um atendimento personalizado e que entenda e respeite as particularidades do gato como paciente. Por meio da parceria, garantimos uma estrutura completa, em um ambiente saudável e acolhedor, onde todas as necessidades de cuidados e bem-estar dos felinos são atendidas", destaca Aline Magalhães Ambrósio, professora responsável pelo Serviço de Anestesia do Departamento de Cirurgia do Hovet da FMVZ/USP.

Ao chegar na sala de atendimento, o gato encontra um local silencioso, tranquilo, climatizado com difusor de ambiente que auxilia na adaptação de gatos adultos e filhotes em situações adversas, sem quaisquer odores de cães e outras espécies. A sala é estruturada para maior conforto e bem-estar do paciente felino.

Segundo Marina Macruz, médica-veterinária e supervisora dos departamentos de Capacitação Científica e Técnico-Comercial da PremieRpet, o principal diferencial da sala de atendimento cat friendly é ser de uso exclusivo para gatos, ou seja, sem a presença de cães. "Gatos são extremamente sensíveis às imagens, barulhos e odores de cães, aumentando os seus níveis de estresse quando expostos à espécie canina".

A veterinária pontua que uma sala cat friendly deve ter idealmente:

Tapetes de borracha para cobrir a mesa de inox, impedindo o reflexo e o barulho do inox;

Toalhas para auxiliar na contenção e no conforto térmico do gato;

Tocas de papelão descartáveis, caso o gato queira se esconder durante o exame;

Difusores de feromônios sintéticos felinos para a acalmar o gato;

Aparelhos adequados para os gatos, como balanças pediátricas.

Todos esses recursos são disponibilizados na sala de atendimento exclusiva para felinos do Hovet da FMVZ/USP. Além disso, num ambiente cat friendly, os médicos-veterinários e sua equipe devem ser treinados para entender as necessidades e comportamentos únicos dos gatos, compreendendo a melhor forma de se aproximar e interagir.

Tudo isso devido ao fato das informações e técnicas adquiridas na universidade serem fundamentais para a formação do médico-veterinário, pois constituem a base de seu conhecimento. "Uma sala específica para atendimento de gatos dentro de um hospital universitário permite ensinar e difundir o conceito "cat friendly", que foi criado há 10 anos e tem cada vez mais importância na Medicina Veterinária" pontua Mariana.

As práticas cat friendly têm como objetivo melhorar a qualidade do atendimento veterinário por meio da redução do estresse para o gato. Isso é obtido ao compreender as necessidades e comportamentos únicos da espécie felina. "Ao estarem num ambiente apropriado para atendimento, separados de outras espécies, os gatos se sentem mais tranquilos e os alunos realizam o exame físico e demais procedimentos de forma mais assertiva. É sabido que gatos estressados podem apresentar aumento da frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial e glicemia, além de serem mais difíceis de manipular. Ou seja, o estresse pode enviesar o exame clínico feito pelo médico-veterinário. Daí a importância de atender os gatos num ambiente cat friendly, melhorando a qualidade de atendimento" esclarece Mariana.

"Trabalhamos continuamente ao lado da FMVZ/USP em diversas parcerias que buscam a promoção de saúde, qualidade de vida e longevidade para os pets. Com a sala exclusiva no Hovet, proporcionamos um aprimoramento significativo no acolhimento aos gatos que estão sob cuidados de saúde, reduzindo seu estresse e contribuindo para o sucesso dos tratamentos", aponta Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieRpet.

Acreditamos que a universidade é o berço da formação do médico-veterinário e os conhecimentos adquiridos durante esse período se perpetuam ao longo da vida. Daí a importância de ensinar o conceito de "Cat Friendly Practice" desde a universidade, para que os alunos tenham conteúdos atualizados e corretos. Essa é apenas a primeira de uma série de ações que ainda serão desenvolvidas para promover e expandir a Medicina Felina entre alunos, profissionais da área e tutores.

Para atendimento no Hovet, é necessário passar por uma triagem para ter o agendamento de consulta de acordo com cada caso ou doença. A triagem ocorre de segunda à sexta-feira, das 7h às 10h. Senhas são distribuídas às 7h. Mais informações no site www.hovet.fmvz.usp.br.