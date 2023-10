Cães e gatos são as novas crianças

Crianças humanas e pets merecem diversão e cuidado

Eu não sei você, mas aqui em casa eu tenho 5 crianças. São três gatos e duas cachorras. Sei que não há comparação entre filhos humanos e filhos animais, mas cada dia mais me sinto mãe de pet.

Inclusive sobre a discussão se mãe de pet é realmente mãe ou não, indico a leitura desse texto aqui.

Agora voltando às crianças...

Tenho passado por um período complicado, com uma cachorra idosa (a Aurora) e uma recém adotada, também idosa (a Aman). Isso sem falar no gato Félix, também conhecido como Highlander. Todos exigem muitos cuidados e dedicação da minha parte. São muitas noites sem dormir, quando a Aurora tem crise de dor, troca de compromissos para conseguir levar a Aman em médicos e afins, e lembrar de dar o remédio certo para o Félix e segurá-lo enquanto aplico o soro.

Tudo isso sozinha...

Vai dizer que eles não são meus filhos?! Sinto que compreendo cada dia mais o perrengue que muitas mães (inclusive a minha) passam ou passaram para criar seus filhos com pouco ou nenhum apoio. Como conseguem, eu ainda não sei. E nem tem hotelzinho para deixar a criança uns dias para poder descansar ou viajar.... Esse é o benefício do pet.

Sempre queremos dar o melhor, sem esperar nada em troca. Aí é que vem mais benefício do pet: ele sempre recebe a gente de rabo abanando e é fonte de puro amor. Não que as crianças não sejam, mas a lado mental e o desenvolvimento emocional constante dão uma dificultada em algumas situações, gerando conflitos. Não que não haja conflito na relação entre humanos e pets, mas é diferente.

Enfim, eu posso ficar comparando as relações até o ano que vem. Tudo isso para pontuar que sim, meus pets são as minhas crianças. Por isso ofereço o melhor que tenho e elas. Inclusive, para comemorar o dia das crianças, vamos fazer passeios super especiais: para mim e para elas (cachorras). Se podemos curtir a vida, porque não fazer ao lado das crianças, né?! Se quiser acompanhar tudinho, basta me seguir no Instagram @luizacervenka

Mas se tem uma coisa que deixa qualquer um angustiado a ver criança doente, seja humana ou pet. Cuidar da saúde de forma adequada é muito importante! Por isso, vou aproveitar o ensejo e lembrar de alguns assuntos importantes:

Você não é todo mundo!

Se você já ouviu isso, é porque é muito amado(a). Com as crianças pet vale a mesma frase. Não é pelo fato do cachorro do vizinho ter usado um certo medicamento para dermatite, que o seu vai usar também.

Sabe aquela ideia de que todo cachorro é igual e deve ser tratado da mesma forma? Isso não é o ideal, como aponta Márcio Barboza, médico-veterinário e gerente técnico da unidade de animais de companhia da MSD Saúde Animal. O veterinário destaca a importância de tutores e veterinários trabalharem juntos para fornecer os melhores cuidados possíveis aos pets. "Cada pet é único e merece um plano de cuidados que leve em consideração sua saúde, histórico e estilo de vida. Ao adotar uma abordagem individualizada, estamos investindo em anos de saúde e felicidade para nossos companheiros de quatro patas", afirma.

Então, não é todo mundo que deve ter o mesmo tratamento, mesmo que seja uma doença semelhante. Cada caso é um caso e deve ser analisado junto ao médico-veterinário. Alguns cães, por exemplo, vivem em situações de maior risco para leptospirose e por isso é indicado que tomem um reforço vacinal a cada 6 meses.

E por falar em vacinas e doenças graves, não são só as crianças humanas que precisam seguir um calendário vacinal. Os animais também. Infelizmente ainda há muitos cães e gatos morrendo por doenças graves, que já há vacina. Como FELV (Leucemia viral felina), cinomose, raiva e leishmaniose.

A FELV, por exemplo, continua em crescimento no Brasil e representa um grande desafio ao médico veterinário. Esta doença é causada tem alta taxa de infecção e diminui muito a expectativa de vida dos felinos. As taxas de ocorrência da doença variam de 0,3%, no estado de São Paulo, até 31%, no estado do RS. Imagina 1 em cada 3 gatos com uma doença sem cura!

Infelizmente, somos citados mundialmente como um país com as maiores taxas de ocorrência de infecção pelo vírus da leucemia felina no mundo. O que não faz sentido, já que há vacina para a doença. Ou seja, há prevenção. Basta ir ao vet e dar a vacina! Pensando em oferecer as melhores soluções para os gatos, tutores e médicos-veterinários, a Zoetis lançou a Felocell FeLV®, vacina monovalente contra a leucemia viral felina.

A vacinação é indicada para gatos saudáveis, a partir de 9 semanas de idade. "A prevenção é a forma mais segura de prover bem-estar ao seu pet", destaca a médica-veterinária e Gerente de Produtos da Zoetis, Fabiana Avelar.

Quem trata os pets como criança, como filho mesmo, busca todo cuidado do mundo!!

Aproveite o dia das crianças e se divirta muito com seu pet. Ofereça tudo que ele gosta. Mas não esqueça de levar ao vet para fazer o check-up anual. Só assim teremos as nossas crianças por mais tempo ao nosso lado!