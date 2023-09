Coala Festival terá participação do gato mais famoso do Brasil

Chico fantasiado de coala - Foto: Cansei de Ser Gato

Chico é o gato mais famoso do Brasil. Talvez pelo nome você não esteja lembrando, mas se eu te falar que ele é aquele dos memes "cansei de ser gato, virei ....", aí eu duvido que você não saiba quem é. Tivemos Chico médico, advogado, dinossauro, leão, astronauta, tatuador e tantas outras versões simpáticas e fofas.

Parece que foi ontem que eu comecei a compartilhar os memes, depois conheci os produtos e, então, tive o privilégio de agarrar o Chico. Veja a minha entrevista com ele e as humanas dele no vídeo abaixo.

Minha surpresa foi saber que em 2023, a marca Cansei de Ser Gato (CDSG) completa 10 anos (e o Chico 11). O que começou com uma lojinha on-line, hoje é umas das marcas da Petz. Para comemorar, as humanas do Chico: Stefany Guimarães e Amanda Nori, decidiram participar do Coala Festival, nos dias 15, 16 e 17 de setembro. Na sua 9ª edição, o festival puramente brasileiro contará com a participação, pela primeira vez, de uma marca pet. Mas não só isso! Chico dará o ar da sua graça e beleza nos telões do evento!

Quem diria que um gato vira-lata iria dividir a cena com grandes nomes, como Jorge Ben Jor, Novos Baianos, Fafá de Belém e tantos outros. Se liga na marra do gato, no vídeo abaixo!

Definitivamente é um marco para a causa animal e para os amantes de pets! Afinal, as aparições do Chico trazem consigo grandes bandeiras, como a adoção, o bem-estar e o cuidado com os pets que já temos em casa, além de desmistificar várias bobeiras que ainda falam por aí sobre os gatos.

Mas as novidades não param por aí.

No início da CDSG, lá em 2013, 2014, 2015, os encontros com as humanas do Chico aconteciam nas feiras do Jardim Secreto. Uma iniciativa muito bacana para incentivar pequenos empresários e produtores. Mas hoje, a CDSG deixa de ser um expositor para se tornar um dos patrocinadores da feira. Que guinada, hein?! Tudo isso feito por um gato (as humanas são só as funcionárias rs).

Produtos para gatos

Passados 8 anos do início da CDSG, a marca foi para a Petz. O que antes era um e-commerce, agora ganha o mundo físico em mais de 200 lojas. Além da loja própria, na Rua Augusta, em São Paulo. Imaginar uma loja dedicada somente aos gateiros ainda parece utópico, mas Chico alcançou essa meta!

Chico é bastante exigente e só lança produtos de qualidade e aprovados por ele e sua família (felina). Para o festival, Chico lançou uma colab com o festival, com produtos exclusivos. São camisetas, almofadinha com catnip e fantasia de coala, em edição limitada e ficará pouco tempo no site.

Produtos com edição limitada para o Coala Festival - Foto: Cansei de Ser Gato

Mas um dos produtos mais esperados e desejados pelos gateiros é a areia. "Foram três anos desenvolvendo uma areia biodegradável, de milho e mandioca, sem aditivos químicos, com bom controle de odor, que forma torrão firme, sem cheiro, com bom rendimento e 100% brasileira, como o Chico", explicou Stefany.

E onde será o lançamento da areia? Na feira Jardim Secreto. Não poderia ser diferente, né?!

A loja da Cansei de Ser Gato, cujo CEO é o Chico, tem diversos produtos. O mais famoso em disparada é a erva (catnip). Não é fácil achar uma erva boa para os gatos. Os meus já sabem quando eu comprei, só de sentir o cheiro na minha bolsa. É poderosa!

Mas também tem arranhador, fantasias, brinquedos, comedouros de porcelana (com frases épicas!). Tudo com selo Chico de qualidade.

A missão do Chico é muito mais que ser um empresário de sucesso, mas levar informações sobre o universo felino. Ajudar a desmistificar os gatos. "Além dele ser SRD (Sem raça definida), o Chico gera identificação. Ele faz caras e bocas, se expressa muito bem pelas fotos e vídeos. Tudo isso faz parte do plano de dominação mundial felina" brinca Stefany.

Os mais de 500 mil seguidores não me deixam mentir sobre o quanto essa família é amada.

Para os fãs que ficaram com inveja do meu vídeo com o Chico, sinto informar que agora ele é um pacato senhor do interior e não irá mais para a cidade grande ou eventos. Afinal, ele também é exemplo de bem-estar e de como um gato merece e deve ser tratado: no conforto do seu lar telado.

Alerta de spoiler: No auge da sua carreira, Chico promete coisas grandiosas, como o lançamento de um documentário sobre sua trajetória profissional e pessoal.

Como fã do Chico e toda sua família, estou ansiosa para este dia! Enquanto isso, nos resta seguir a Cansei de Ser Gato nas redes sociais e babar na fofura dos felinos mais amados do Brasil.