Como saber se meu cachorro sofre de ansiedade por separação

A forma como o seu cachorro te recebe diz muito sobre como ele ficou sozinho - artistmac/Creative Commons

No pós-pandemia, muitos tutores têm relatado sobre comportamentos de angústia do pet, quando sozinho. O diagnóstico quase sempre é ansiedade por separação. Mas como ter certeza que seu cachorro não fica bem quando você está longe dele?

Um estudo recente, feito na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (FMVZ-USP), teve por tema a ansiedade por separação em cães. Dentre as descobertas, as pesquisadoras apontaram que o diagnóstico da angústia do cão é fundamental para o tratamento e para garantia do bem-estar do pequeno, mesmo na ausência do seu tutor.

A grande questão é como fazer o diagnóstico. Como saber de verdade se o cachorro sofre ou não de ansiedade por separação.

Existem cinco classes comuns de sinais de angústia por separação:

vocalização (choros, uivos, latidos) destruição (objetos, portas, parede) xixi e cocô em local inadequado prostração (sem comer, beber água ou fazer xixi) automutilação (lamber as patas, arrancar pelo), salivação em excesso, vômito ou diarréia

O grande problema é que para ter certeza que o cão apresenta um ou mais sinais é preciso filmar o tempo todo que o cão ficou sozinho. Se o cão não destrói objetos ou não faz xixi e cocô fora do lugar, fica quase impossível saber a emoção do cão quando ficou longe do tutor. Se ele late ou uiva, os vizinhos podem ajudar no diagnóstico. Mas e aqueles cães que sofrem em silêncio, sem deixar vestígios, como saber se eles tem ou não ansiedade por separação.

Essa foi a grande descoberta deste estudo. Não é preciso depender de câmeras ou mesmo do relato dos vizinhos. A forma como o seu cão te recebe ao chegar em casa é um grande indício de como ele fica longe de você.

Como seu cachorro fica quando você chega em casa?

Sabe aquele cachorro que fica louco, corre, pula, chora, requebra o corpo, fica completamente descontrolado? Certeza que ele sofre na sua ausência. Não, não é demonstração de amor ou afeto. É desespero! E não queremos nosso cachorro assim, né?!

O descontrole emocional do cão ao receber seu tutor, independentemente do tempo que tenha ficado fora, traduz a angústia da separação. Quanto mais "festa" o cão faz na hora da sua chegada, pior ele pode ficar durante sua ausência.

No estudos, dentre os cães analisados, os que latiam quando sozinhos, também vocalizavam na chegada do tutor. A locomoção também teve correlação, da forma que cães que ficavam muito agitados na ausência do tutor, sem relaxar, andando pela casa, recebiam seus tutores correndo ou pulando, com muita agitação.

Como um cão deve receber seu tutor?

O ideal dos mundos, o que devemos buscar como maior objetivo é encontrar o cão relaxado na nossa chegada. Ele pode levantar as orelhas, vir falamos conosco, ao chegarmos em casa, mas na paz de Cristo. Sem afobação, com tranquilidade, abanando o rabinho, cheirando tranquilamente e depois retornando a sua vida normal. Isso independentemente da idade.

Qualquer comportamento mais intenso do que isso, já pode ser um alerta, uma luz vermelha de que o cão não fica bem longe de você. Nem precisa de câmera. Só observar esse momento já é o suficiente.

Agora que você já refletiu sobre a forma que o seu cachorro te recebe, vamos resolver a situação?! Vamos ensiná-lo a ficar bem sozinho e ser mais independente?

Sabe o estudo que eu citei acima? É o meu projeto de doutorado. Agora, com os resultados e após uma vasta análise dos tutores com cães com angústia por separação, desenvolvi uma mentoria para ajudar toda a família, humanos e cães.

Se você busca oferecer a melhor qualidade de vida para o seu cão e gostaria de uma vida com mais liberdade, tranquilidade e paz, me mande um e-mail (luizacervenka@gmail.com). Vamos conversar. Quero entender o que está acontecendo com vocês, para ver como posso ajudá-los.