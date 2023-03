Descubra como meditar com seu pet e os benefícios

A meditação com pets cria uma conexão de tranquilidade - Foto: Atma

Uma iniciativa um tanto quanto inusitada foi proposta pela WeWork e o aplicativo Atma, da Vivo: uma sessão de meditação com humanos e seus pets. O responsável por levar todos ao relaxamento foi o Monge Satyanatha.

Em busca de equilíbrio e felicidade, há alguns anos Satyanatha chegou ao monastério Kauai Aad Heenam, no Havaí, onde viveu por sete anos. Hoje, o especialista em meditação divide seus conhecimentos com o intuito de promover o bem-estar e ajudar as pessoas. Ele é um dos instrutores cuja voz guia os usuários do Atma.

O app tem mais de 1.000 meditações exclusivas para ajudar no controle da ansiedade, diminuir o estresse e melhorar a qualidade do sono. O app, disponível para qualquer pessoa, recentemente, também passou a contar com músicas, sons e meditações para cachorros e gatos. A ideia é proporcionar opções que gerem bem-estar aos animais e os incluam nas práticas com seus tutores meditadores.

Eu não podia perder um evento como esse, né?! O público alvo eram os próprios membros da WeWork (um espaço de co-work), mas eu pedi para participar com a Aurora e eles autorizaram (cara de pau, eu, né?!).

O espaço ao ar livre da WeWork Rio Claro recebeu o evento de meditação pet friendly - Foto: Luiza Cervenka

Ao chegar no espaço ao ar livre da WeWork Rio Claro, já estava tudo preparado para a prática com os pets. Potinhos de água, tapete de ioga ao lado das cadeiras de meditação e vários ombrelones nos aguardavam.

Felipe Rizzo, CEO da WeWork no Brasil, reforça a importância do bem-estar como valor para empregados e empregadores no contexto de trabalho atual. "Em nossas pesquisas, os entrevistados admitem a importância de ter espaços presenciais para convivência profissional que incentivem a conexão de qualidade. E essa conexão que impulsiona o bem-estar não ocorre somente em atividades diretamente relacionadas ao trabalho. Pode ser por meio de uma ação de meditação como essa que estamos promovendo ou no contato com pets - e grande parte das unidades da WeWork são pet friendly", explica Rizzo.

Meditação com o pet

Antes de começar a prática, o monge Satyanatha fez questão de falar com cada um dos cachorros presentes. E eram vários. Ele se apresentou, interagiu e respeitou o espaço de todos. A energia era tão tranquila que até a Aurora (super medrosa e antissocial) permitiu uma aproximação e carinho do monge.

A energia calma é reconhecida pelos pets - Foto: Luiza Cervenka

Os tutores sentaram afastados um dos outros, para evitar que as interações pudessem atrapalhar a prática. Afinal, para muitos dos cães ali, era a primeira vez que eles praticariam momentos de tranquilidade com seus tutores.

Satyanatha começou a prática conduzindo o relaxamento pela respiração e contato com o pet, ao sentir o pelo, a proximidade, aceitando os sons do ambiente e possíveis latidos. Depois, levou os tutores a uma reflexão de gratidão e conexão com o pet. Tudo sem perder o foco na respiração.

A conexão calma entre tutores e pet é o pilar da meditação - Foto: Atma

Ai, foi lindo! Super me emocionei. A Aurora não só relaxou, como dormiu no meu colo. A minha respiração calma parece ter mostrado para ela que aquele era uma momento tranquilo, que ela poderia relaxar.

Após a meditação, conversei com médico-veterinário Rafael Guariniello, especialista em bem-estar animal e consultor para esse projeto. Segundo ele, os pets ficam curiosos ao ver seus tutores praticando meditação e percebem quando entram em um estado meditativo e de relaxamento, o que também os atrai para a prática. "Por isso, é muito importante criar momentos de conexão entre os pets e seus tutores, em que haja troca de ocitocina entre todos, importante para os humanos e pets, gerando emoções positivas", afirma. Ele completa que a ideia da meditação para os animais não quer dizer que se espera que o animal fique parado em estado meditativo, como os humanos, mas que possam ter experiências positivas, que são um dos principais fatores que garantem uma boa saúde emocional para eles.

Quem não gosta de brincar de forma bem animada e agitada com o pet? Jogar bolinha, correr no parque... Mas e momentos tranquilos, que mostramos para o pet a hora de se acalmar? Será que conseguimos ensinar o pet a interagir conosco de uma forma tranquila e relaxada?

Em conversa com Satyanatha, ele me explicou que a ansiedade dos tutores reflete diretamente na qualidade de vida dos pets. "A meditação traz as pessoas ao momento presente, sem ficar pensando no que fará amanhã, ou focado mais no celular e eletrônicos. A meditação com o pet é capaz de criar uma conexão com o tutor, oferecendo mais qualidade de relacionamento, mesmo em dias corridos" pontua.

Os benefícios da meditação são reconhecidos para melhorar a qualidade de vida das pessoas e agora com os pets. "As novas meditações foram elaboradas com foco em promover uma nova conexão entre os pets e seus tutores, para que os humanos possam meditar e os animais possam participar desse momento e também serem beneficiados pela prática", explica Flávia Carneiro, diretora de marketing da Vivo.

Na coleção, voltada aos cachorros e gatos, toda a produção sonora foi feita com cuidados especiais considerando as diferenças entre a audição humana e a dos animais. O primeiro cuidado foi ajustar as ondas sonoras, especialmente os mais agudos, para que não fossem muito altos e fossem confortáveis aos ouvidos dos cães e gatos. Outro cuidado foi evitar os sons repentinos que podem assustá-los, como instrumentos percussivos estridentes ou evitar sons que pudessem distraí-los, como sons de pássaros que deixam os gatos muito mais alertas. Ao todo são 10 opções de meditações para todos os animais e 13 sons e músicas que foram divididas para cada espécie de animal, considerando as características de comportamento de cães e gatos.

Se você não teve a mesma oportunidade que eu, de fazer uma meditação ao vivo, presencial com o monge, você pode acessar o app e curtir um momento de tranquilidade. Só não deixe de fazer. Foi única a experiência de poder proporcionar calma e relaxamento a Aurora, mesmo em um ambiente cheiro de cães, que normalmente ela não se sentiria confortável. Me surpreendeu positivamente. Espero que te surpreenda também.