Dia do vira-lata estimula a adoção de cães e gatos

Feira de adoção muda para atender ao bem-estar do animais - Foto: Divulgação Friskies Miau-dota

Sabe aquela imagem de feirinha de adoção, com vários cães em gaiolas, latindo, pedindo para serem adotados? É coisa do passado (ou deveria ser). Hoje, os eventos de adoção levam em conta o bem-estar dos animais a serem adotados. Por isso, os espaços são planejados e os animais selecionados para participarem desses eventos.

O cachorro medroso, acuado no canto do cercadinho, não deve ir em aglomeração para buscar seu futuro tutor. Isso poderá criar uma situação de maior desconforto e desgaste, dificultando o processo de adaptação do animal no novo lar.

Eu sei que ainda tem uma feirinha de cães e gatos nos moldes antigos por aí, mas perceba que não são mais levados aquela infinidade de animais. Alguns mais sociáveis e tranquilos é que são escolhidos para chamar a atenção de quem passa. Essa é a oportunidade para mostrar outros animais que o protetor possa ter disponível para adoção.

E quando falamos em adoção de gatos, o bem-estar é ainda mais importante. Os felinos não são animais extremamente sociáveis. Além de caçadores, são presas. Por isso sua personalidade, muitas vezes, mais reservada, levando um tempo a ganhar confiança na presença de um humano novo.

Ficar em uma gaiola em meio a multidão pode ser muito aflitivo para um gatinho. Por isso, já existem espaços preparados para receber gatos para adoção. Além de caixa de areia, arranhadores e brinquedos, o local tem tocas, esconderijos e espaços elevados (gatificados). Assim, os bichanos podem se esconder e relaxar, enquanto os humanos admiram suas belezas pelo vidro, minimizando o estresse.

O espaço que os animais ficam deve ajudar a minimizar o estresse - Foto: divulgação Friskies Miau-dota

E por que não aliar o evento de adoção com uma atividade educativa aos humanos?

Pelo segundo ano consecutivo, acontece no Nordeste a feira de adoção Friskies Miau-dota, uma iniciativa que busca estimular a adoção responsável de gatos. A ação teve início em junho, em Recife, e já bateu recordes de adoção, proporcionando novos lares para mais de 55 gatinhos. Agora, a feira segue para Salvador e Fortaleza até setembro, marcando presença em shoppings e parques das capitais, com o objetivo de reforçar a importância da adoção dos felinos e apoiar ONGs locais que trabalham na proteção animal.

O Friskies Miau-dota é um espaço onde os visitantes podem brincar com gatinhos, doar alimentos e adotar um amigo de quatro patas e bigodinhos. Além disso, a feira conta com opções de diversão para toda a família, incluindo o Catfé, um espaço para os visitantes desfrutarem de delícias de Nescafé Dolce Gusto, o KidCat, um brinquedo divertido para as crianças brincarem como se fossem gatinhos, e o Yogatices, com aulas de yoga inspiradas em posições de gatos. A participação nas atividades do KidCat e Yogatices requer a doação de alimentos para pets, que serão entregues às ONGs parceiras.

Eventos de adoção devem levar em consideração o bem-estar dos animais - Foto: divulgação Friskies Miau-dota

Visando proporcionar o máximo de conforto, bem-estar, interação e diversão aos gatinhos e visitantes, a feira conta com um espaço totalmente gatificado, criado com apoio de uma consultoria especializada em comportamento felino. Isso permite aumentar as chances de adoção dos bichanos, conectando-os a potenciais tutores amorosos.

Segundo Juliana Rodrigues, Gerente de Marketing de Friskies, durante o evento, são adotas medidas rigorosas de segurança e precauções para garantir a segurança dos animais e das pessoas presentes. O espaço foi criado por uma especialista em comportamento felino, levando em consideração o bem-estar dos gatos. Para assegurar a segurança, são limitados o número de pessoas dentro da casinha, garantindo um ambiente mais tranquilo e controlado.

Além disso, segundo Juliana, a marca realiza uma supervisão adequada dos gatos, garantindo interações positivas e seguras entre os animais e os potenciais adotantes. "Isso é fundamental para evitar qualquer incidente e promover uma experiência tranquila para todos" pontua. A marca também segue todas as diretrizes e protocolos de segurança relacionados à saúde e bem-estar dos animais. Isso inclui o controle da temperatura, o controle de ruídos e outras medidas para criar um ambiente seguro e confortável para os gatos.

No espaço gratificado, são acomodados apenas 5 gatinhos por vez, e a medida que eles são adotados, novos gatinhos chegam ao ambiente. Além disso, durante o período da ação, proporcionamos intervalos de descanso para os felinos, geralmente com duração de duas horas.

O objetivo da feira é dar visibilidade aos gatinhos que esperam por um lar amoroso e contribuir para a felicidade e bem-estar tanto dos animais quanto dos futuros tutores. "Nosso objetivo é promover cada vez mais essa causa, dar voz ao tema e visibilidade aos gatinhos que esperam por um lar, contribuindo para a felicidade e bem-estar dos animais e de futuros tutores",afirma Juliana.

A feira itinerante Friskies Miau-dota será realizada em shoppings e parques, de 21 de julho a 13 de agosto em Salvador (BA) e de 26 de agosto a 24 de setembro em Fortaleza (CE).

Mitos sobre os vira-latas

Nunca é demais lembrar que há muitos mitos sobre os vira-latas. Todos devem ser quebrados e combatidos, para aumentar o número de adoção e de lares preenchidos com amor sem raça definida.

Mayara Andrade, médica veterinária nutróloga de Guabi Natural (BRF Pet), lembra que não há diferenças entre as principais necessidades nutricionais entre cães de raça definidas e os sem. "Quando pensamos em necessidade de proteína, gordura, vitaminas e minerais não há diferenças por raças. Dessa forma, uma nutrição adequada ao porte, fase de vida e especificidade é essencial para a promoção de saúde e longevidade de qualquer pet. Lembrando que escolher um alimento com teores adequados de proteína, vitaminas, minerais e ingredientes funcionais, sem adição de corantes e aromas artificiais, contribui para a saúde geral dos animais e até para o aumento da expectativa de vida deles" afirma.

A médica-veterinária também pontua sobre aos demais cuidados de saúde, como vacinação anual, vermifugação, proteção contra ectoparasitas e cuidados de higiene, o que também não há diferenças entre pets com ou sem raças definidas.

E não é pelo fato do animal não ter raça definida que ele vai ter uma saúde mais "forte" e contrair menos doenças. Ao não sabermos qual a genética do animal, também temos a dúvida sobre suas sensibilidades e fragilidades de saúde. Então, independentemente da origem ou raça do animal, o check-up e cuidados veterinários devem ser os mesmos.

Vale ressaltar a importância da adoção, não só para os filhotes, como também os adultos e idosos. Geralmente, esses pets são mais difíceis de serem adotados, devido a suas características ou idade, já que muitos acham que cães adultos ou idosos podem ter comportamentos já estabelecidos e com isso não podem ser educados.

Todo animal, independentemente da idade, é capaz de aprender! Sim, cão velho aprende truque novo!

Lá vou eu falar da Aurora (prometo ser breve). Adotei a pequena cã no auge dos seus 10 anos de vida. Já no primeiro dia, ensinei a vir quando chamada. Ao longo dos meses ela aprendeu a fazer xixi e cocô no tapetinho, brincar, e comportamentos como "fica" e "caminha". Se a Aurora aprende, todo cachorro é passível de aprendizado. Basta querer!

Se você tem medo de adotar um filhote e ele ficar enorme, procure aqueles com pelo menos seis meses. Eles estarão com quase o tamanho final. Lembre-se: adotar é um ato de amor e adotar um SRD é uma maneira de salvar uma vida e oferecer um lar para um animal desamparado. Com certeza, você não irá se arrepender!