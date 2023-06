Inverno chega com preocupações com os pets

Inverno trás cuidados com cães e gatos - capt_tain Tom/Creative Commons

As pesquisas por "inverno" subiram mais de 40% nos últimos dias, segundo o Google Trends. Sinal de que a época mais fria do ano está batendo na porta.

Algumas outras perguntas também surgiram, como "cachorro sente frio?" e "gato sente frio?".

Cães e gatos não só sentem frio, como sofrem com as oscilações de temperatura e umidade do ar. É nessa época que ficamos mais aglomerados, juntinhos. Não só os humanos, mas os pets também, por isso precisam de atenção durante o inverno.

Aqui em casa, o frio já chegou tem uns dias. Umidificador ligado, ar quente no máximo, roupinha e lençol elétrico se tornaram nossos melhores amigos (conta de luz que lute!).

Gripe de cães e gatos

Ah, o espirro também se apresentou. Cães e gatos podem ficar gripados. Para cães, há a vacina contra tosse dos canis. Se não estiver em dia, corra já ao médico-veterinário para atualizar a carteirinha. Aproveite e já faça um check-up. Afinal, muitas doenças são silenciosas e podem ser detectadas logo no início através de exames.

"A traqueobronquite infecciosa canina, conhecida como 'tosse dos canis' é mais comum durante esse período do ano e os sintomas podem ser tosse seca e contínua, secreção nasal de muco, secreção ocular, dificuldade respiratória e intolerância ao exercício", explica Tatiana L. R. Pavan, médica-veterinária e consultora técnica da Elanco. Os agentes mais comuns relacionados à tosse dos canis são a bactéria Bordetella bronchiseptica e o vírus da Parainfluenza canina, embora outros possam estar envolvidos.

Para a prevenção, recomenda-se seguir o protocolo de vacinação, promover desinfecção do ambiente em que vive o animal, garantir ventilação adequada no local, separar animais doentes ou em tratamento para doenças infectocontagiosas, evitar a superpopulação de animais num mesmo espaço e fazer a limpeza diária de comedouros e bebedouros, evitando o compartilhamento das vasilhas.

Gatos também devem ser vacinados, para prevenir doenças respiratórias, entre outras. E nada de desculpa que ele não sai de casa. Muitos vírus e bactérias chegam a nossa residência através dos nossos sapatos e roupas.

Dores em cães e gatos no inverno

Isso sem falar em outras questões médicas, como dores articulares e infecção urinária. Pela primeira vez, passei por isso. Não eu com dor, mas a Aurora (minha cachorrinha). Por ser idosa, ela fica mais parada em dias frios. De manhã, logo cedo, a grama ainda está molhada e ela evita passear. Como consequência, ela segurava mais o xixi, facilitando o aparecimento pela infecção urinária. E foi no tratamento dessa doença que observei ela mancando mais do que o normal. Foi detectada dor articular mais intensa.

Não pense que essa situação é exclusiva dos idosos. Muitos filhotes e adultos podem passar pelo mesmo. Por isso a importância de observar ainda mais o animal e a qualquer sinal, levar ao médico-veterinário.

"É importante que o tutor fique atento a sinais como dificuldade de locomoção, sensibilidade à manipulação ou até escovação, dificuldade em encontrar posição para deitar-se e dormir, e mancar. Lembre-se que a dor pode levar a manifestações que vão além dos sintomas articulares, como alterações no apetite, mudanças no humor, na interação com a família e apatia. Sempre procure seu médico-veterinário de confiança ao notar alterações no comportamento do pet", aponta Tatiana.

Comida para cães e gatos no inverno

Eu sei que tudo isso gera um sentimento de dó na gente. A nossa linguagem de amor, normalmente, é a comida. Mas nada de aumentar a quantidade de alimento, muito menos oferecer alimentos humanos ou lotar o pet de petisco. A obesidade, mesmo que no inverno, é algo extremamente prejudicial ao pet. Além de ser um perrengue emagrecer um cachorro e ainda pior com gato.

Ah, e mesmo estando frio, é preciso passear com o cão todos os dias. O que eu estou fazendo aqui em casa é passear no final da manhã, aproveitando aquele sol quentinho. A questão é: cuidado com a roupinha. Dentro de casa, se estiver muito frio, a roupinha se torna uma aliada, mas se o pet não gostar, podemos deixar muitas mantas quentinhas pela casa.

Mantas espalhadas pela casa podem ajudar a aquecer os pets em dias frios - Vincent Garcia/Creative Commons

Mantinhas também devem entrar em ação no pós-banho, para que o pet não receba um golpe de vento ou friagem. Por aqui, somos extremos. No inverno, nada de banho. Somente se for uma emergência ou se o dia estiver bem quentinho. Para garantir a limpeza, temos banho a seco e lenço umedecido.

Nada como assistir uma série, embaixo do cobertor, comendo pipoca em dias frios. Mas será que isso é melhor para o pet? Vamos levar em consideração as necessidades e vontades dos nossos filhotes peludos.