Janeiro, saúde mental e pet: qual a relação entre eles?

E pensando além: será que esse animal não poderá servir de bengala para esse humano, que, ao não lidar com suas questões emocionais, coloca sua razão de existir no pet?! E se (Deus o livre!) esse animal morre, fica doente, se perde, sei lá...? Será que não será ainda pior ter que lidar com a ansiedade, depressão e o luto?

Pets e a redução do stress

Um estudo conduzido pela Universidade do Estado de Washington revelou que a presença de gatos pode contribuir para a redução do estresse. A pesquisa, que fez um recorte da interação entre gatos e estudantes universitários, resultou em benefícios mentais, indicando que indivíduos mais propensos a se conectarem emocionalmente também se mostraram mais abertos a interações com felinos, além de lidarem melhor com a vida acadêmica.

Já pesquisadores da Universidade de Basel, na Suíça, estudaram os efeitos positivos da interação com cães na saúde mental das pessoas. Ao acariciar cachorros, a atividade cerebral pré-frontal, associada ao gerenciamento de emoções e interações sociais, apresentou uma resposta positiva. Os benefícios dessa relação persistiram mesmo após o fim do contato com os animais, indicando um potencial terapêutico para pessoas com déficits socioemocionais, como ansiedade e depressão.