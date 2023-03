Março Amarelo: entenda a importância de cuidar dos rins dos pets

A doença renal pode atingir mais de 60% dos pets - Y Nakanishi/Creative commons

Quem em ver em pânico? É dizer que algum dos meus pets está com suspeita de doença renal. Juro! Não é só pelo custo alto da ração, mas pelos infinitos exames que um animal renal tem de fazer. Isso sem falar na possibilidade de ter que passar fluidoterapia com soro ou medicação. Eu acho que judia demais do animal. Ele fica enjoado, vomita, perde apetite, emagrece e todos sofrem...

Ok, posso estar fazendo um drama mexicano, pensando no pior cenário. Mas há diversos graus da doença e muitos pets vivem muito bem com ela. Porém, o que me assusta é saber que ao menos 60% dos pets acima de 7 anos apresentam algum grau de doença renal, e este dado se torna mais relevante quando percebemos como os nossos pets estão cada vez mais longevos.

Os rins são órgãos vitais, por isso é importante saber prevenir e identificar os primeiros sinais de doença renal nos animais de estimação.

"Muita gente acredita que o papel dos rins é apenas filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas por meio do xixi, mas estes órgãos atuam na regulação do equilíbrio hídrico, da pressão arterial, e na produção de alguns hormônios como a eritropoetina, que atua na formação das células vermelhas no sangue, e da Vitamina D, que colabora na absorção do cálcio e favorece o fortalecimento dos ossos", explica Pamela Meneghesso, médica-veterinária gerente de produtos da Avert Saúde Animal.

Infecções, inflamações, intoxicações, medicamentos em dose inadequada, traumas, desidratação e até mesmo parasitas podem prejudicar o funcionamento adequado dos rins. Este comprometimento renal pode ser temporário, classificado como doença renal aguda, ou definitivo, classificado como doença renal crônica.

"É preciso estar atento à saúde dos rins porque seus sinais são muito sutis e os sintomas de que algo não vai bem com estes órgãos só aparecem depois que já há comprometimento de 70% - 75% da sua função. Além disso, a doença renal é progressiva e degenerativa, o que quer dizer que tem potencial para acabar com toda a funcionalidade do órgão", conta.

É possível prevenir a doença renal?

A melhor maneira de prevenir as doenças renais é incentivando o consumo de água pelos animais de estimação. Coloque vários potes de água pela casa, de diversos materiais, para que o pet possa escolher seu favorito. Troque a água de uma a duas vezes ao dia. Em dias quentes, coloque gelo ou água fresca com mais frequência. No caso de gatos, é importante ter fonte com água em movimento para incentivar a ingestão hídrica. E nada de dar água da torneira!

Também ofereça sachês e alimentação úmida, tanto para cães, quanto para gatos. Você pode bater a ração seca no liquidificador, adicionar água e fazer uma papinha. Tá aí uma ótima receita para você colocar no tapete de lamber!

As consultas rotineiras ao médico-veterinário e os exames anuais ou semestrais também são importantes, porque os exames de sangue, urina e de imagem (ultrassom e/ou raio-x) podem auxiliar em um diagnóstico mais rápido, antes mesmo dos primeiros sinais clínicos, o que aumenta muito as chances de controle da doença, explica Pâmela.

Segundo a médica-veterinária, manter a carteirinha de vacinação do pet em dia também ajuda na prevenção da doença renal, já que doenças que são prevenidas com vacina, como a leptospirose podem causar lesões nos rins. Fornecer uma ração de qualidade e evitar alimentos tóxicos para os animais também auxilia na prevenção desta e de outras doenças.

"O tutor jamais deve medicar o pet por conta própria, mesmo que seja com medicação veterinária. Algumas medicações em doses não indicadas podem atuar de forma tóxica para os rins, e algumas raças específicas são mais susceptíveis à problemas relacionados à determinadas mediações do que outras", alerta.

A prevenção é a melhor estratégia - Stratman2/Creative Commons

Quais são os primeiros sinais da doença renal nos pets?

A parte desesperadora é saber que os sintomas costumam aparecer quando já existe uma parte relevante das células do rim que não estão funcionando como deveria. Ou seja, quando o gato ou o cachorro demonstrarem que estão ruins, é porque estão muito ruins.

Principais sinais de doença renal em cães e gatos:

aumento da ingestão de água, sem nenhum motivo,

alteração na quantidade de urina que o pet produz

vômitos

diarreia

emagrecimento

perda de apetite

prostração

fraqueza

Segundo Pâmela, os sinais mais graves são mais frequentes quando o animal está em uremia, ou seja, ele não está conseguindo eliminar por meio do xixi a ureia que normalmente é produzida pelo corpo. Isso também gera um hálito característico no pet, bem diferente do bafinho de ração que estamos acostumados.

O que fazer quando o pet já tem a doença renal?

É aí minha maior angústia! Doença renal não tem cura. Uma vez que o pet começou a apresentar os sintomas e foi diagnosticado, só nos resta fazer o tratamento de suporte. A não ser que seja uma crise aguda, que, com atendimento rápido, pode ser revertida.

Olha, se seu pet foi diagnosticado com doença renal, eu realmente sinto muito, de todo meu coração. Mas simbora fazer todo acompanhamento com exames periódicos e visitas frequentes ao médico-veterinário.

Alguns tratamentos mais específicos, como a hemodiálise, estão disponíveis em alguns centros veterinários, mas seus custos são bem altos e nem sempre é financeiramente possível para o tutor, já que o animal precisa passar pelo procedimento muitas vezes durante a vida.

"Uma vez que o animal é diagnosticado como doente renal, todo o tratamento é realizado presando pelo bem-estar e qualidade de vida dele, retardando a evolução da doença e eliminando ou controlando os seus sintomas. Por se tratar de um órgão tão importante, os exames serão periódicos e nortearão os rumos do tratamento. A alimentação também precisa mudar, adotando alimentos que sejam formulados de acordo com as necessidades dos pacientes renais e pode passar a contar com nutracêuticos e suplementos alimentares que possam auxiliar no fornecimento adequado de ômega-3, através de óleo de peixe, aminoácidos, vitaminas e minerais", finaliza.

Se eu te assustei, fique tranquilo, é uma forma de trabalharmos com a prevenção. Claro que há um fator genético para desenvolver a doença renal crônica, mas nós, humanos, podemos propiciar um ambiente que dificulte o aparecimento dos sintomas da doença. Então partiu oferecer muita água fresca, em diversos locais da casa e fazer check-ups anuais, para garantir a saúde e bem-estar do nosso peludo. Afinal, essa é nossa responsabilidade com eles.