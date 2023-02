Mordedores podem ser a solução para a solidão dos cães

Mordedores são ótimos aliados para cães que ficam só em casa - stanze/Creative Commons Foto: Estadão

Um estudo publicado nesta semana, na renomada revista Animals, pontuou a importância de deixar mordedores ou coisas para o cão roer, quando sozinho. Segundo os autores da pesquisa, o ato do cão mastigar auxilia nas emoções positivas, mesmo durante um período de isolamento social.

Por serem animais sociais, os cães costumam apresentar alterações comportamentais, quando isolados dos seus tutores. Alguns podem desenvolver sinais de angústia mais severos, como micção e defecação em local inapropriado, vocalizações (uivos, latidos e choros) e destruição. Mas só o fato do cão ficar prostrado, sem vontade de brincar, comer ou beber água na ausência do tutor já pode ser sinal de desconforto.

Puxando a sardinha para o meu lado, no meu doutorado, eu encontrei que os cães que apresentavam menos sinais de angústia, quando sozinhos, eram os mesmos que recebiam mais brinquedos diferentes ao longo da semana, mas também os que tinham atividades deixadas pelos tutores antes de sair de casa. Ou seja, os cães que tinham uma rotina de enriquecimento ambiental, com adição de novos dispositivos alimentares ou brinquedos conseguiam lidar melhor com a emoção negativa do isolamento social. Da mesma forma, os cães ficavam mais relaxados sozinhos, quando tinham um brinquedo ou comida deixado pelo tutor antes de sair.

Morder, dilacerar e roer são comportamento naturais dos cães - Scott Schopieray/Creative Commons Foto: Estadão

Mordedores são muito mais do que escovas de dente ou formas de limpar os dentes do cão. Os mordedores são ótimas ferramentos para aliviar o estresse e angústia dos cães em qualquer situação, incluindo o ficar sozinho.

Roer, morder e dilacerar são comportamentos naturais do cão. Por isso, por mais que o cão seja bonzinho, ele precisa dar vazão as suas necessidades biológicas através dos mordedores. Mas isso se torna ainda mais verdade para aqueles cães que comem tudo que acham pela casa: sapatos, pé de móveis, lixo, rolo de papel higiênico, etc.

Há mordedores de diversos materiais: nylon, silicone, plástico, madeira, osso, tegumento e cartilagem. Cada cão terá uma preferência e uma capacidade bucal diferente. Por isso, a indicação deve ser feita especificamente para cada indivíduo. Mas todos, até os banguelas, merecem um mordedor. Um não, sete. Uma para cada dia da semana.

De tutores a empresários do ramo de mordedores

Fundada em junho de 2020, a Dipetti nasceu de tutores de pet, que enxergaram a necessidade com os seus próprios cães, de deixá-los entretidos por mais tempo, mas com itens naturais, aliando entretenimento e saúde.

100% natural, a linha apresenta mordedores rígidos e flexíveis, atendendo a todos os portes de cães e diferentes intensidades de mordidas. Os produtos são certificados com o selo SIF (muito importante se atentar para isso!). A marca investe em pesquisa e aprimoramento para oferecer os melhores produtos sem adição de processos químicos.

"Os nossos produtos além de enriquecer a rotina dos pets, ajuda-os a suprir suas necessidades naturais, pois uma hora roendo, equivale a três horas de caminhada/passeio, quanto ao nível de relaxamento que traz ao cão. Nosso compromisso é levar benefícios à família inteira. Pois enquanto o humano está relaxando assistindo a sua série preferida, seu pet está relaxando roendo", destaca Camila Costanza - Sócia-Diretora.

A marca PureToy investe em mordedores naturais como cascos, chifres e ossos não só para roer, mas também há os modelos com cordar para brincar de cabo de guerra. Além de ser um mordedor, pode ser um brinquedo para o cão interagir com seus tutores.

Além dos naturais, há infinas opções de mordedores de materiais sintéticos. São indicados principalmente para aqueles animais que possuem alguma restrição alimentar ou alergia proteica.

Para entender mais sobre os motivos para oferecer mordedor para seu cachorro, veja o vídeo abaixo.

Independentemente do tipo ou material do mordedor, o importante é oferecê-lo diariamente para o peludo. Mas não adianta deixar aquele osso jogado na sala. O cão irá perder o interesse. Por isso, faça uma cestinha com sete tipos diferentes de mordedor. Ofereça um diferente para cada dia da semana. Assim, ele poderá ser cachorro de verdade e ainda tolerar sua ausência.