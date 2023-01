Música e meditação ajudam cães, gatos e humanos a lidar com situações estressantes

É possível minimizar o estresse de cães e gatos na virada do ano - Crédito: Shutterstock/Divulgação PremieRpet®

Os pets estão cada vez mais na nossa rotina e na mira de diversas marcas e empresas. O bem-estar também é foco. Não só para humanos, mas para cães e gatos. E por que não na relação?!

Meditação e musicoterapia são técnicas milenares que ajudam humanos a lidar com situações angustiantes ou que alterem o emocional. Mesmo para pessoas em crise de ansiedade, ouvir uma música calmante ou fazer exercícios respiratórios podem aliviar os sintomas (mas não esqueça de buscar ajuda médica!).

As mesmas emoções primárias que nós, humanos, temos, como medo, tristeza, raiva, nojo, surpresa e alegria, os cães também têm. Assim, uma situação estressante para nós, também pode causar medo nos cães. Como é o caso dos fogos de artifício na época de final de ano. Isso sem falar na movimentação na casa, que nem sempre é agradável aos pets.

Pensando nisso, três empresas pensaram em diferentes estratégias para minimizar o estresse dos pequenos agora, mas também ao longo de todo ano.

Meditação com os pets

Os benefícios da meditação são reconhecidos para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, agora, os tutores de pets também vão poder usar a técnica com seus bichinhos. O Atma está lançando uma coleção de meditações, sons e músicas destinados aos pets. A ideia é proporcionar opções que gerem bem-estar nos animais e os incluam nas práticas com seus donos meditadores.

"As novas meditações foram elaboradas com foco em promover uma nova conexão entre os pets e seus tutores, para que os humanos possam meditar e os animais possam participar desse momento e também serem beneficiados pela prática", explica Flávia Carneiro, diretora de marketing da Vivo.

Segundo o veterinário Rafael Guariniello, os pets ficam curiosos ao ver seus tutores praticando meditação e percebem quando entram em um estado meditativo e de relaxamento, o que também os atrai para a prática. "Por isso, é muito importante criar momentos de conexão entre os pets e seus tutores", afirma. Ele completa que a ideia da meditação para os animais não quer dizer que se espera que o animal fique parado em estado meditativo, como os humanos, mas que possam ter experiências positivas, que são um dos principais fatores que garantem uma boa saúde emocional para eles.

Na coleção, voltada aos cachorros e gatos, toda a produção sonora foi feita com cuidados especiais considerando as diferenças entre a audição humana e a dos animais. O primeiro cuidado foi ajustar as ondas sonoras dos sons, especialmente os mais agudos, para que não fossem muito altos e fossem confortáveis aos ouvidos dos cães e gatos. Outro cuidado foi evitar os sons repentinos que podem assustá-los, como instrumentos percussivos estridentes ou evitar sons que pudessem distraí-los, como sons de pássaros que deixam os gatos muito mais alertas. Ao todo são 10 opções de meditações para todos os animais e 13 sons e músicas que foram divididas para cada espécie de animal, considerando as características de comportamento de cães e gatos. Toda a produção sonora da nova coleção foi feita pela Panela Produtora.

A iniciativa é mais uma que reforça o pilar Vivo Pets, movimento da marca Vivo para promover a conexão entre animais de estimação em busca de um lar e quem quer ser um futuro "pai ou mãe de pet".

Música contra fogos de artifício ou barulhos altos

Quando chegam as festas de fim de ano, uma das grandes preocupações dos tutores de cães e gatos é o barulho das queimas de fogos, rojões e outros efeitos sonoros que podem gerar uma série de transtornos para os pets.

Sabe-se que os cães e gatos têm a capacidade de ouvir sons em uma faixa de frequência bem mais ampla do que os humanos. Ou seja, sons graves e agudos que sequer são percebidos pelas pessoas podem gerar alto nível de estresse, ansiedade e medo nos animais.

E, ao contrário do que muitos pensam, não são apenas os fogos de artifício que têm esse efeito. Os animais sentem medo de diversos outros ruídos, como trovões, tempestades, gritos e até mesmo o barulho de carros, que deixam os bichinhos estressados. Os barulhos podem causar reações como tremores, taquicardia, salivação excessiva, fuga e outros comportamentos relacionados.

Com o objetivo de aliviar os efeitos nocivos dos ruídos aos pets, a PremieRpet oferece gratuitamente no YouTube três áudios que mascaram e reduzem ruídos de alta, moderada e baixa intensidade.

O áudio de baixa intensidade é indicado para reuniões de família ou encontros com poucas pessoas. O de média intensidade, para barulhos próximos ao local em que o pet está (como festas no vizinho, por exemplo) e tempestades. Já o de alta intensidade é recomendado para fogos de artifício a uma curta distância ou festas no mesmo local em que o pet está.

Os áudios foram desenvolvidos utilizando a técnica do ruído branco (White Noise), unindo sons de diferentes frequências em uma só combinação. O chiado da TV, o rádio e o barulho do ventilador são alguns exemplos de ruídos brancos, pois são sons constantes e conseguem "mascarar" ruídos externos. Esses sons mais brandos e familiares se sobrepõem aos barulhos que causam ansiedade aos pets, minimizando a sensação de medo e desconforto.

Como utilizar os áudios

Logo que o barulho dos fogos começar (e não antes), dar oplay no áudio e colocar o cão ou gato a poucos metros da caixa de som.

Não é aconselhável utilizar o áudio por mais de 30 minutos. Ou seja: nada de deixar o som em looping!

Não deixar o animal sozinho e mantê-lo em ambiente protegido, se possível com janelas e portas fechadas.

Se necessário, procure orientações do médico-veterinário. E boas festas para você e seu melhor amigo!

Movimento #ChegadeFogos

A soltura de fogos de artifício com estampido é extremamente prejudicial para animais (pets e silvestres), crianças e pessoas em condições especiais, como as que se encontram no espectro autista, por exemplo.

Pensando nisso, a Pet Love lançou um abaixo-assinado para que haja a proibição da soltura de fogos com estampido, visando a substituição deles por FOGOS SILENCIOSOS.

No Estado de São Paulo, já temos uma Lei sancionada contra os fogos com estampido, no entanto, fabricantes continuam produzindo estes artefatos, possibilitando que as pessoas os comprem com facilidade.

Sabemos que a fiscalização em relação à soltura é ineficiente, por isso a marca quer trabalhar não somente com a proibição definitiva da fabricação de fogos com estampido, mas cobrando também a fiscalização dos órgãos responsáveis de modo que a Lei seja cumprida rigorosamente, seja durante partidas de futebol, festas populares ou comemorações de fim de ano.

Vamos nos unir em prol dos nossos animais e daqueles que sofrem com o barulho e as consequências dos fogo com ruído?!

Acesse todos os dados da campanha aqui

E feliz ano novo!!!