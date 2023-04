No dia do beijo, não beije seu pet

Cães e gatos evitam beijos humanos e podem até morder - Daniela Bermudez/Creative Commons

Dia 13 de abril é considerado o dia do beijo. É uma homenagem a troca de carinho entre os seres humanos. Afinal, faz parte de diversas culturas esse tipo de troca de afeto.

Vale lembrar que isso vale para os humanos, não para os animais. Nós podemos ensinar os pets a tolerarem o beijo e a nos dar lambidas (ou lambeijos), imitando uma troca de afeto. Mas na verdade, ter a nossa cabeça muito perto do focinho deles é extremamente incômodo.

Não é raro circularem vídeos nas redes sociais mostrando cães rosnando ao receber um beijo ou um gato colocando a pata na boca do humano para evitar o beijo. Tudo isso por ser um gesto nada natural ao pet. Mas nós, humanos, seres soberados, sempre forçamos uma interação e uma demonstração exagerada de afeto (ainda mais nós brasileiros), e ficamos frustrados quando não somos correspondidos.

Então, se tentamos beijar nosso pet e ele sai, rosna ou coloca a pata no meio, nos sentimos mal amados e ficamos com a sensação que o pet é mau. Mas vamos fazer um exercício de empatia. Quando você era criança e seus pais te abrigavam a cumprimentar todos os tios com um beijo, você gostava? Você fazia isso por obrigação, certo? Da mesma forma que crianças não devem ser forçadas a dar "oi" ou "tchau" com beijos, o cachorro também deve ser respeitado.

Veja o vídeo que eu fiz sobre beijo. A Pérola minha gata deu sinais claros que estava descontente.

Continua após a publicidade

Aqui em casa, a Aurora (minha cachorrinha) e eu não somos lá muito fãs de beijo. A Aurora não é um cachorro que lambe para demonstrar carinho. Ela prefere se aninhar no meu colo e deitar a cabeça no meu peito. Para ela, isso é um avanço. Já que quando ela chegou para mim, morria de medo até de se aproximar de mim.

Os cães são capazes de aprender formas humanas de demonstrar carinho, como abraçar (colocar as patas em torno do pescoço), mas isso não quer dizer que o beijo está liberado. Claro que alguns cães toleram ou até gostam do afago. Porém, o ideal é compreender a linguagem corporal do cão para entender realmente se ele está gostando do ataque de Felícia ou não.

É claro que às vezes eu não me aguento e dou uns beijos na Aurora, mas as lambidas no próprio focinho denotam o desconforto daquela minha atitude. Então, por respeito, eu evito ao máximo aproximar meu rosto do micro focinho dele. É fato que o tamanho da minha cabeça, comparado com o do focinho dela, realmente é disproporcional e facilita o medo (ela tem 2kg). Mas mesmo cães maiores podem ser o receio da aproximação do nosso rosto.

Afinal, os cães e os gatos não trocam afeto aproximando acebça um do outro. Ainda mais quando não há tanta intimidade. Por isso, neste dia do beijo, tenha a consiência de que beijar o pet pode ser extremamente aviltante e desconfortável ao cão ou gato. Aprenda a demonstrar afeto de uma forma mais branda, que seja agradável a todos.

Respeitar o limites do pet também é buscar oferecer uma melhor qualidade de vida para ele. Não só na hora do afeto.