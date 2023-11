O que a onça pintada tem para nos ensinar?!

Maior felino das Américas tem muito a ensinar aos humanos - Francisco Ramirez/Creative Commons

Um mamífero lindo, com pelagem única, comportamento dito arredio e um dos animais mais caçados no Brasil e em outros países em que a espécie ocorre. Apenas da caça ser proibida desde 1967 e o comércio de pele desde 1970, foi nos anos 80 e 90 que a onça começou a ser mais perseguida. O conflito entre a natureza e o dinheiro é nítido principalmente na região centro-oeste do Brasil.

A criação de gado é uma boa fonte da economia nacional. E boa fonte de proteína fácil para a onça. Aí começam os problemas. O rebanho, após a domesticação, perdeu seu instinto de sobrevivência e fuga. A onça não tem dificuldade nenhuma em caçar um boizinho ou dois. E está garantida de tanta fartura por alguns bons dias.

Mas boi é sinônimo de dinheiro. Quando a onça mata um, os fazendeiros perdem e, como retalhação, vão à caça do culpado, ou da culpada. Nos grupos de whatsapp, a cabeça da onça se torna troféu de retalhação.

Para mitigar a situação, diversos projetos foram formados, cada um com uma metodologia. Algumas bastante contraditórias. Mas todos com o objetivo de preservar a espécie e de minimizar o conflito animal-humano.

Dentro todos os projetos, vou ressaltar apenas um. Não pela fama ou abrangência, mas pelo ineditismo. É aí que a onça tem muito a nos ensinar.

Projeto Onçafari

Continua após a publicidade

O Projeto Onçafari nasceu há 12 anos. A ideia era preservar o maior felino das Américas, mas trazendo a expertise da África. O fundador e ex-piloto de Fórmula 1, Mario Haberfeld, se inspirou no ecoturismo de leopardos, para desenvolver estratégias e estudos para que a onça deixasse de dar prejuízo.

Na fazenda Caimã (hoje Refúgio Ecológico Caimã), no Mato Grosso do Sul, uma equipe, liderada pela bióloga Lili, faz um trabalho audacioso de habituação e monitoramento das onças pintadas. Não há domesticação, as onças não são alimentadas pelos humanos, muito menos acarinhadas. O processo apenas envolve ensinar às onças não terem medo de carros.

A primeira onça que ensinou um humano

Esperança foi primeira onça a ser catalogada, acompanhada e reconhecida pela equipe. Para começar o processo de habituação, primeiro era necessário achar a onça. Com binóculo, há mais de 70 metros do animal, o carro era ligado, mas não se movia. Esperança, supreendentemente, não se moveu e tolerou o barulho. E lá ficou por 2h, apenas observando, sem se mover, como conta Lili. "Depois, tentamos mover o carro por 10 metros e observamos o comportamento dela. Aos poucos, ao longo dos dias, Esperança tolerou mais a aproximação do carro. Foi um trabalho de formiguinha. Até que ela não reagia mais ao carro" explica.

Esperança e Natureza sendo observadas - Foto: Onçafari

Cada dia a equipe se aventurava mais na vida da Esperança. Até um dia perceber que ela estava com filhote, a Natureza. Ao ouvir o carro, o filhote correu, mas Esperança ficou e começou a chamar a mini onça. Assim, Natureza começou a aprender, copiando a mão, que carro não é algo ruim ou ameaçador. "A habituação passa de geração a geração, mostrando o que ameaça e o que não é" pontua Lili.

Continua após a publicidade

O que parecia impossível, um devaneio, hoje se tornou uma fonte de renda. São diversos turistas que vêm do mundo inteiro para fazer o avistamento e observação desse animal sensacional.

Segundo Lili, a receita do bolo é ir devagar: "É fundamental fazer a leitura comportamental e respeitar o limite do animal. Pode ser que acorde de um humor e não queira lidar com o carro, aí vai entrar no mato e sumir. Mas ao tentar sair, basta desliga o carro e fica sem mover. É um ganho diário de confiança. Todos da equipe precisam ter o mesmo conhecimento e agir da mesma forma, exatamente para que não haja perda dessa confiança".

Como um animal, enorme, com poder de virar um carro, se quiser, aprende e ensina seus filhotes a tolerarem um carro, sem ganhar absolutamente nada em troca. O que será que esses animais querem nos ensinar?!

E não pense que Esperança e Natureza foram casos isolados. Hoje, são mais de 213 onças monitoradas pelo projeto. Muitos são indivíduos habituados, que desfilam sua beleza aos visitantes e pesquisadores.

O aprendizado trouxe um novo lema: Uma onça vale mais viva do que morta. Tudo isso através do ecoturismo. A realidade está mudando. Lili conta que o fazendeiro que antes matava, hoje está abrindo as portas para receber turista e mitigar os prejuízos da onça comer gado. "Os grandes fazendeiros, que tem grana suficiente para construir infraestrutura. Eles conseguem entender o ecoturismo, investir em infraestrutura e receber. O grande problema é o pequeno produtor. Porque ainda mata onça e não tem interesse em abrir as portas. Inclusive, lucra com a caça do porco monteiro (praga introduzida pelas ingleses)" lamenta Lili.

As onças já ensinaram que o ecoturismo e pecuária podem viver de mãos dadas. Mas não é por isso que a onça vai deixar de comer boi. Afinal, buscar um chocolate no armário ou uma carne no mercado ainda é o menor investimento de movimentação, gasto de energia, para uma grande fartura calórica. O boi é o mercado da onça, que também aproveita da facilidade da vida moderna.

Quer conhecer uma onça a fundo, saber sua história, quantos filhotes teve, as brigas nas quais se envolveu, o quanto ela percorre em um dia, os machos com quem já procriou, tudo com muito respeito, onde o animal se sente seguro?! Lili garante que esse lugar é a Caimã. "As onças já fazem parte da minha família, mas é um amor platônico" desabafa.

Continua após a publicidade

Graças às onças, o projeto desenvolveu outras áreas de atuação, como educação e formação profissional, melhoria social, reintrodução de animais, consciência ambiental, divulgação científica. É a onça pintada como melhoria de toda uma nação.

Viu como a onça tem muito a ensinar?! Não só no dia dela, mas ao longo de todo ano!