O que dar para o cachorro na Páscoa

Páscoa pode ser sinônimo de perigo ou brincadeira -

Páscoa é sinônimo de chocolate. Muito chocolate!

Mas nada de cacau para os pets! Ainda que seja só um pedacinho para satisfazer aquele olhar pidão, esta delícia típica da data, dos simbólicos ovos com os mais diversos recheios e formatos, aos tradicionais bombons e barras, está no topo da lista de alimentos proibidos para os pets. Mas você sabe o que faz do chocolate um vilão para os cães e gatos?

Chocolate está proibido para cães e gatos!

Ao contrário do que as pessoas costumam acreditar, não é o açúcar contido na guloseima que a torna altamente prejudicial à saúde dos animais de companhia. Mariana Fragoso, médica-veterinária da Adimax e doutora em nutrição de cães e gatos, explica: "O chocolate contém teobromina, uma substância tóxica para os cães e gatos, pois seu organismo não a metaboliza da mesma forma que o organismo humano. A teobromina é muito parecida com a cafeína e tem a finalidade de fornecer energia, mas os pets têm uma sensibilidade muito grande a ela e este efeito de estímulo acaba sendo potencializado".

As consequências da intoxicação pelo chocolate dependem da quantidade que o pet ingeriu: "Nos casos em que a ingestão de chocolate for pequena, o animal pode apresentar vômito e diarreia. Entretanto, quando a quantidade ingerida pelo pet for grande, pode ocorrer problemas no coração, convulsões e até levar o animalzinho ao óbito!", alerta a médica-veterinária.

E se para os humanos os chocolates amargos são considerados mais saudáveis, para os pets eles são ainda mais prejudiciais. Mariana esclarece que, quanto maior a concentração de cacau, maior será a quantidade de teobromina em sua composição, de forma que o pet precisaria comer menos quantidade para passar mal.

Já entendeu que não pode bobear com o chocolate em cima da mesa, nem deixar aquele papel jogado no chão que pode dar muito problema! Não queremos passar o feriado no hospital veterinário, não é mesmo?!

Além do chocolate, há uma série de comidas típicas destas celebrações em família que apresentam riscos ocultos para nossos amigos de quatro patas: carnes e aves especiais, bacalhau, castanhas, uvas frescas e passas, sementes de frutas, temperos como cebola e alho e ossos são alguns exemplos. "A ingestão de alimentos gordurosos pode levar à inflamação do pâncreas; já o consumo de ossos pode ser ainda mais perigoso, pois podem causar perfuração intestinal , levando a uma condição de urgência; por fim, ingredientes como a cebola e o alho estão presentes o ano todo, mas vale reforçar que seu consumo pelos pets também pode oferecer riscos à saúde, como palidez, aumento da frequência dos batimentos do coração e da respiração, apatia, fraqueza, vômito, diarreia e dor abdominal", exemplifica a médica-veterinária.

No caso de dúvidas, principalmente se o animal ingerir acidentalmente um alimento e o tutor notar que ele apresenta algum mal-estar, é recomendado que seja levado imediatamente ao médico-veterinário de confiança.

Mas eu sei que pais e mães de pet ficam com um aperto no coração de não poder oferecer nada aos peludos. Calma que eu vou te ajudar nessa. Existem alguns produtos liberados aos peludos e que remetem a esse mundo de delícias.

Biscoitos e produtos de Páscoa para cachorro

Para os tutores que fazem questão de estender a celebração aos seus animais, existem alguns produtos no mercado pet que apresentam o formato de ovo de Páscoa, mas não são feitos de chocolates. Vale reforçar que o consumo desses alimentos não pode ser à vontade e o tutor deve sempre conferir na embalagem a quantidade máxima que pode ser ofertada para seu pet.

O ideal é agradar o pet com petiscos nutritivos, seguros e específicos para eles. Para proporcionar momentos felizes de interação e conexão com os cães e incluí-los nas comemorações, a PremieRpet acaba de lançar PremieR Cookie Páscoa.

A novidade chega no sabor cenoura e alfarroba e é destinada a cães adultos de pequeno porte. A alfarroba é uma opção segura e nutritiva para os pets, pois, apesar da aparência semelhante ao chocolate, não tem cafeína e teobromina, as duas substâncias tóxicas para os animais. Além disso, é rica em fibras e contém diversas vitaminas e minerais.

Os cookies possuem 3 diferentes formatos com a temática de Páscoa. "Esta edição de PremieR Cookie Páscoa foi pensada para atender tutores que desejam vivenciar momentos únicos e especiais de interação e diversão com seus cães, sem abrir mão da saudabilidade, do sabor e dos ingredientes naturais", afirma o médico-veterinário Fernando Jun Suzuki, diretor de marketing de produtos e trade marketing da PremieRpet.

Com a gostosura garantida para a Páscoa, basta manter a moderação. Os cookies não devem ser oferecidos em excesso para não comprometer o equilíbrio nutricional. Por isso, é importante estar atento às recomendações de uso nas embalagens e consultar um médico-veterinário sempre que necessário.

Só dê petiscos próprio para pets - girlcalledheaven/Creative Commons

Um outro produto que pode ser oferecido para o pet é o mordedor Chocolágeno da Dippetti, feito com apenas 1 ingrediente: colágeno bovino desidratado. "Queríamos aliar o benefício do mordedor natural com algo ZERO chocolate. E surgiu a brincadeira com o nome colágeno, transformando-se em chocolágeno", informa Camila Costanza, Sócia-Diretora da Dipetti.

Camila explica ainda que o é naturalmente rico em condroitina e glucosamina, que sustentam articulações saudáveis, pele saudável e uma pelagem bonita e brilhante.

Também há opções de chocolates especiais para cachorro, que são fabricados com ingredientes especiais que não fazem mal ao pet. Em formato de ossinhos, em bombons, barras e até ovos de Páscoa. Podem ser encontrados em lojas especializadas e pet shops.

A Petiko, por exemplo, lançou o 'Ovinho para Cãoelhos', desenvolvido por especialistas em nutrição canina especialmente para o consumo dos pets. O petisco é produzido com ingredientes que lembram a textura e o aroma do chocolate, mas não contém cacau para preservar a saúde e garantir o bem-estar dos cãezinhos. Dessa forma, pode ser oferecido como agrado ou recompensa.

Brincadeira de Páscoa com os pets

Se a caça aos ovos de Páscoa é uma tradição na família, incluir os pets na diversão é uma ótima ideia. Que tal aproveitar esses produtos próprios para pets e fazer uma caça ao petisco? Esconder pela casa, dentro de caixa ou mesmo em brinquedos recheáveis é uma ótima forma de estimular o olfato e a capacidade de encontrar alimento. Evite oferecer as guloseimas direto na boca. Vamos fazer valer cada caloria a mais que ele está recebendo, facilitando um comportamento natural do peludo.