Com alta na procura para viajar com pets, as empresas aéreas estão cada vez mais se adaptando à família multiespécie. Para mães e pais de pet, a conquista de poder viajar com seu pequeno é fundamental.

Com alta na procura para viajar com pets, as empresas aéreas estão cada vez mais se adaptando à família multiespécie. Para mães e pais de pet, a conquista de poder viajar com seu pequeno é fundamental. Viagens a lazer ou mesmo trabalho, basta ter o atestado de saúde do médico veterinário, a carteirinha de vacinação atualizada e partiu conhecer esse Brasilzão ao lado do animal de estimação! Claro que para viagens internacionais as regras são mais rígidas, a depender do país de destino. As regras de viagem, os pesos e a quantidade de pets permitidos na cabine podem variar entre as empresas. Mas todas são unânimes ao apontas a crescente procura pela viagem com pet. Pensando nisso, a Smiles, programa de fidelidade da Gol, agregou em seu portfólio a venda do serviço de transporte de pets na cabine de voos GOL com milhas ou dinheiro. Agora os clientes Smiles podem usar suas milhas para levar seu bichinho junto na viagem de avião. A empresa é a primeira do Brasil a oferecer o serviço com milhas e o benefício tem como foco trazer ainda mais comodidade e facilidade para o viajante. A inclusão do serviço na passagem pode ser realizada para voos nacionais e internacionais com a GOL emitidos na Smiles. Para adquirir o serviço de Dog&Cat Cabine é importante conferir todas as regras para garantir que o pet tenha a melhor experiência.

"Em 2023, vimos uma alta de 18% na demanda do serviço em voos GOL, que transportou mais de 84 mil pets nas cabines. Considerando o crescimento desse mercado e especialmente pensando em atender as necessidades e demandas dos nossos clientes, estamos ampliando as opções para nossos viajantes na plataforma Smiles e oferecendo mais oportunidades para o uso de suas milhas", diz Juan Mudeh, diretor de aéreas e universo do viajante da Smiles.

Além de utilizar milhas, também é possível pagar o serviço com Smiles & Money ou dinheiro. O valor para o transporte do pet na cabine tem diferença entre trechos nacionais e internacionais e de acordo com a antecedência da compra (com + de 48h antes do embarque ou com - de 48h antes do embarque). Dessa forma, os preços iniciam a partir de R$ 250,00 reais ou 17.500 milhas por trecho e por animal.

Regras para transporte

O serviço Dog&Cat para pets é destinado a cães e gatos de até 10 kg, já contando o peso da caixa de transporte, com no mínimo seis meses e com atestado do veterinário com informações completas do animal: raça, nome, idade, origem e pedigree (se houver). O serviço é limitado a um pet por cliente, a caixa de transporte deve atender às medidas exigidas pela cia aérea, além de ter dimensões internas condizentes com o tamanho do animal, permitindo que ele se acomode confortavelmente. O check-in para viajar com seu bichinho de estimação deverá ser feito exclusivamente no balcão de atendimento. Para voos nacionais, duas horas de antecedência para o check-in e três horas de antecedência para o check-in de voos internacionais.

Hoje, a Gol permite até 8 pets por voo, o que aumenta a chance de poder levar o animal. Há poucos anos, não podiam ir mais que dois animais por trecho, o que dificultava a garantia da companhia do pequeno.

Segundo a Latam Brasil, em 2023, a empresa transportou no mercado doméstico 5.630 animais no já na cabine, a companhia levou 57.651 pets, que representa um crescimento de 20% em comparação a 2022 (47.947). Ainda não é possível pagar a taxa pet com o Latam Pass. Para viajar pela empresa, o pet deve ter até 7 kg, contando com a caixa de transporte. São permitidos até 6 animaos por trecho na cabine. A Azul também oferece em suas viagens nacionais e internacionais (menos EUA, por enquanto) a conveniência de viajar com seu pet. Esse serviço é dedicado exclusivamente ao transporte de cães e gatos em seus voos de até 10 kg (incluindo a caixa de transporte). Cada Cliente tem o direito de levar apenas um animal durante o seu voo. A bordo, são permitidos até três animais domésticos (cães e gatos) por voo nos destinos nacionais e até cinco em voos internacionais, sendo que 01 na cabine business.

Em 2023, a companhia realizou o transporte de mais de 53 mil pets em seus voos. Houve um crescimento de 16% no transporte de pets nos voos da Azul em 2023, em comparação com o ano anterior. Para 2024, a projeção de crescimento supera os 20%.

Posso dizer que sou uma grande usuária do serviço pet em aviões. Mas é preciso ter cuidado e estar atento ao comportamento de cães e gatos, para que a viagem seja confortável e segura a todos.

Para garantir o bem-estar antes, durante e após o voo, vale a pena fazer treinos com auxílio de um profissional do comportamento. Nunca, jamais force o animal a entrar na caixa de transporte. Esse deve ser um local de segurança, com o qual já esteja habituado na sua rotina, em casa.

Partiu viajar?! Já microchipei a Aman (minha nova cachorrinha) para apresentar novos ares. Mais notícias em breve!