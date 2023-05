Por que cachorro pequeno é tão bravo?

Rosnar, latir e morder são apenas sinais que o cão está desconfortável em uma determinada situação - Richard Byers/Creative Commons

Pinscher, Lulu da Pomerânia, Chihuahua, Maltês, Shitzu, Lhasa, Dachshund, Poodle são algumas das raças que são pouco levadas em consideração quando falamos sobre agressividade. Por terem dentes pequenos, o estrago que causam nem sempre faz com que o tutor busque ajuda. Afinal, um problema só é realmente problema quando mexe no humano. Enquanto só afeta a vida do animal, temos mais dificuldade para buscar ajuda para melhorar a qualidade de vida do pequeno.

São inúmeros os perfis e vídeos feitos com cães super bravos, mostrando os dentes, rosnando e até mordendo, enquanto o humano faz piada ou ignora a reação do cão. Juro, eu fico mais do que angustiada ao ver tudo isso. Não é pelo fato do cão não machucar ou mesmo não morder, que ele não está em sofrimento.

É normal o cão morder, rosnar e latir? Super! Mas não o tempo todo, muito menos ser provocado para isso.

Mostrar os dentes e até morder são respostas extremas como uma soliticação desesperada de afastamento, quando o cão está extremamente desconfortável. E aos não serem "ouvidos" os cães que emitem esses sinais passam a aumentar a intensidade da "fala" para que não haja dúvida do grau de angústia.

Quando falamos de cães grandes, qualquer rosnado ou tentativa de mordida é algo muito preocupante, já que coloca em risco a vida do próprio humano ou de outros animais. Basta ser contido no colo que passa, né?! (ironia). Por que, então, não buscamos ajuda para um Pinscher assim como buscamos para um Chow Chow? A angústia que gera o comportamento agressivo não é a mesma? Por que minimizar o sofrimento do pequeno e ignorá-lo?

Curso de reatividade para cães

No último final de semana participei de um curso sobre reatividade de cães com a Emma Parson. Uma referência na área, ela usa uma técnica chamada "Click to calm" para tratar a reatividade e agrassividade de cães com pessoas e outros animais.

Basicamente ela marca o limite de conforto do cão (a proximidade do estímulo aversivo), leva-o até quase esse limite (antes de chegar ao desconforto) e recompensa o animal retirando da situação.

Os motivos que levam o cão a se tornar reativo são vários: medo, euforia, frustração, etc. Mas Emma explicou que não importa o motivo, mas sim o trabalho para oferecer melhor qualidade de vida ao cão e ao tutor.

Como alunos caninos, encontrei um pastor alemão reativo à cães, um pastor malinois reativo à pessoas, uma vira-lata reativa a pessoas e um golden também reativo a pessoas. Até aí, estava tudo dentro do esperado. Até chegarem a Gummy e a Aurora. No auge dos seus 3 kg, a Gummy, uma pinscher idosa e sem dentes, é reativa a cães. Late quando é encarada ou quando um outro cão late ou se aproxima.

Todos os cães reativos devem ser treinados e tratados, não só os grandes - Foto: Luiza Cervenka

Você pode pensar: "Para que trabalhar um cachorro desses, já que não faz mal a ninguém?!". É exatamente aí que mora o problema. Não fazer mal a ninguém não é premissa para o animal estar bem. Por isso, deve ser, sim trabalhado. É uma angústia que o cão sofre? Por que não melhorar a qualidade de vida, então?!

Gummy foi muito bem no primeiro dia. Conseguiu passar na frente de todos os cães, sendo recompensada pela sua tutora, a médica-veterinária, Sofia Dressel. Depois, sentada, lidou bem com os latidos de outros cães. Sempre sendo distraída por comida. Mas depois de comer tanto, Gummy ficou inapetente e preferiu sair do treino.

Já com a Aurora foi o contrário. Com 2kg, sem dentes e idosa, ela foge de humanos com agilidade de um filhote. Obviamente que isso não faz bem a ela, mesmo não latindo ou tentando avançar. Fugir já é uma reatividade que pode prejudicar o bem-estar dela. Por isso, resolvi trabalhar o medo a humanos caminhando na sua direção.

O treino "Click to Calm" se baseia em associar o estímulo novo a algo legal, que respeitará o limite do cão - Foto: Luiza Cervenka

Com tamanho diminuto, Gummy e Aurora demonstram medo e reatividade para "serem ouvidas", tanto por humanos, quanto por outros animais. Afinal, quem dá credibilidade a duas pequenas senhoras banguelas?!

Sabe aquele cão no parque, que quer morder todo mundo. Ou aquele que morde as visitas. Ou pior, aquele que tenta morder e é ignorado? Todos estão em sofrimento, independentemente do tamanho. Mas esse comportamento intensos são normalmente mais observados nos pequenos. Por isso mesmo que temos a expressão "baixinho envocado". Mas é só uma má compreensão da linguagem de angústia do cão, também chamada de calmings signal.

Quanto aos cães grandes, observamos grandes progressos ao longo dos três dias de curso. Foi lindo de ver. Sempre respeitando o local de conforto e segurança do cão. Mas o treino não para por aí. Cada tutor recebeu uma lição de casa para continuar e melhorar cada dia mais. O tempo de tratamento depende de cão para cão.

Já as pequenas Aurora e Gummy foram altamente elogiadas, mesmo não participando tanto das aulas. Foram os xodós da turma. Também ficamos com lição de casa para darmos continuidade aos treinos, para que elas evoluam mais e mais. Quem sabe em breve a Aurora não consiga ser acariciada ou pelo menos tolerar a presença de estranhos, sem fugir?!

Não importa o tamanho do seu cão, se ele demonstrar desconforto, atenda a soliticação dele. Não ignore por não causar problemas a você. Afinal, é nossa responsabilidade oferecer a melhor qualidade de vida aos nossos filhos peludos!