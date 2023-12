Projeto brasileiro atinge marca histórica: 80 mil adoções em 15 anos

Pedigree Adotar é Tudo de Bom comemora 15 anos e 80 mil adoções Foto: Luiza Cervenka

Com um jantar para poucas pessoas, leilão de diversas peças de arte e muita emoção, o programa Pedigree Adotar é Tudo de Bom comemorou seus 15 anos de existência no Brasil.

No telão, a retrospectiva. Em 2008, os primeiros animais foram doados. E não é que um deles apareceu! A tutora, Juliana Vilas Boas relembrou o dia exato em que adotou a pequena Manu, ainda filhote.

Em 2011, o programa passou a ser administrado pela Ampara Animal. Um instituto fundado por mulheres, que se uniram em prol dos animais. Ficou a cargo das mulheres uma das tarefas mais difíceis: credenciar as ONGs e protetores independentes a serem beneficiados pelo programa. Imagina ter que visitar locais insalubres, casas abarrotadas de cães e gatos e selecionar se poderiam ou não receber ajuda.

Na retrospectiva, mais de 80 mil adoções, 1500 Ongs ajudadas e 2.500 toneladas de rações doadas Foto: Luiza Cervenka

Nesses anos todos, foram mais de 1.500 Ongs e protetores atendidos e 2.500 toneladas de rações doadas. As regras são bastante claras para participarem. Há toda uma metodologia, tanto para cadastramento e administração de cada parceiro, quanto na hora da adoção. Para diminuir as taxas de abandono ou devolução, a Ampara aplica um longo questionário para o interessado na adoção. Com tudo certinho, incluindo documentação e comprovante de residência, o animal pode ir para o novo lar. Mas não pensa que para por aí! É feito um continuado acompanhamento de como está aquele animal, para entender, inclusive, sobre o processo de adaptação dele.

82 mil animais adotados em 15 anos, pode parecer pouco. Mas para quem faz tudo certinho, presando pelo maior critério, desde o cuidador temporário do animal, até sua nova família, quantidade não é o objetivo.

Continua após a publicidade

A Pedigree não trabalha com ostentação. Isso ficou bem claro no jantar de comemoração. Para o leilão, peças de artistas brasileiros, engajados com a causa animal. Foram, quadros, fotos, esculturas e até casinhas de material reciclado customizadas. O mais disputado, sem dúvidas foi a camisa autografada pelo time do Palmeiras. Mas para quem não pôde estar presente, e ainda assim quer ter a chance de arrematar um item, haverá um leilão virtual (sem a camisa do Palmeiras, que foi comprada por R$ 11.000,00).

Ao final, junto com a sobremesa, degustamos de um pocket show do vencedor do Ídolos 4, Saulo Roston. Um clima muito ameno, sem frescuras (apesar de haver famosos), com muito latido de cachorros (tinham uns 4 presentes) e regado a boa vontade e amor a causa animal.

E se você acha que a empresa faz as ações da porta para fora, está muito enganado. Há um programa de voluntariado para os próprios funcionários poderem erguer as mangas e ajudar nas ONGs e protetores cadastrados.

Esse evento me tocou bastante, já que um dos 80 mil é a minha cachorrinha Aurora. Tive o privilégio de poder adotá-la pelo intermédio da Ampara. Por isso, sou muito grata a todo o trabalho sério que Pedigree Adotar é Tudo de Bom, em parceria com a Ampara, vem fazendo para unir humanos carentes e pets amorosos.

Claro que ainda há muito o que ser feito, não só neste programa específico, como em toda causa animal. Estamos longe de sermos um país consciente, prezando de fato pelo bem-estar dos animais. Mas posso dormir tranquila ao acreditar que estamos no caminho.