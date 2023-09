Quando levar seu cachorro ao cardiologista?

Saúde cardíaca é prioridade na campanha setembro vermelhor - Michael Seeley/Creative Commons

Nesta sexta-feira, 29 de setembro, é comemorado o Dia do Coração e, por isso também, este mês é chamado de Setembro Vermelho. A campanha tem um papel fundamental na identificação precoce, diagnóstico preciso e, consequentemente, no tratamento ou medidas preventivas para garantir a saúde cardiovascular não só de nós, humanos, como também dos animais de estimação.

Uma pesquisa da Comissão de Animais de Companhia (COMAC), do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal (Sindan), apontou que 1 a cada 10 pets pode apresentar algum tipo de problema no coração.

O Programa de Cuidados ao Paciente Crônico, desenvolvido pela Petlove, identificou que, dos 255 pets participantes do programa, 48 são cardiopatas e 10 hipertensos, o que leva a uma estatística de 19% de animais da pesquisa com doenças ligadas ao coração. É um assunto muito sério!

Depois de um tempo sumida por aqui, voltei para justificar minha ausência e dar um alerta super importante.

Estava eu, linda, plena e bela de férias, enquanto uma super amiga cuidava da Aurora, minha cachorrinha. Ela estava me atualizando que a Aurora estava tendo crises frequentes de dor e que a medicação não estava mais fazendo efeito como antes. À distância, não compreendi o que poderia estar acontecendo. Mas bastou eu voltar, chegar em casa, tirar um cochilo, que a Aurora mostrou claramente qual era o problema.

Após uma convulsão e um AVC, corri com ela para o pronto-socorro. Chegando lá, primeiramente foram medir os parâmetros dela. Para minha surpresa: a pressão estava completamente alterada, super alta. Mas será que era algo pontual pela convulsão ou será que a pressão alta teria causado todo quadro? Foram várias horas medindo a pressão para averiguar que realmente ela precisava de medicação para estabilizar a pressão.

Continua após a publicidade

Como assim? Eu tinha feito ecocardiograma há poucos meses, tinha medido a pressão e estava tudo bem... Pois essa foi a minha sorte. E da Aurora também, pois tínhamos um exame recente para comparação. Então, bora correr para o vet que cuida do coração!

Lucas Navajas, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, explicou que o aumento de pressão não necessariamente tem relação com doenças cardíacas. Mas que eu fiz certo de buscá-lo, pois o coração pode sofrer em casos de pressão alta. "As medicações utilizadas para controle da pressão arterial são basicamente as mesmas utilizadas para doenças cardíacas em pets, portanto o veterinário especializado em cardiologia é fundamental para ser consultado, por ter maior experiência", enfatiza.

Então aí já temos um primeiro motivo para levar o pet ao cardiologista: alteração da pressão.

Diferentemente dos humanos, os cães têm aumento de pressão como sintoma secundário a problemas renais e hormonais. A melhor forma de saber como está a pressão do seu pet, é levando ao médico-veterinário e aferindo, com aquele mesmo aparelho usado para humanos (mas nos gatos a pressão pode ser aferida pela cauda).

E nada de deixar para lá. Pressão alta é coisa séria (eu vi na prática)!

Segundo o Dr Lucas, os principais problemas de um animal com pressão alta podem ser:

sobrecarga do coração

lesão no rim

lesão nos olhos, podendo levar à cegueira

lesão no Sistema Nervoso Central, como um Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Continua após a publicidade

Mas quando buscar um cardiologista para meu cachorro?

Normalmente, o primeiro sinal de alteração do coração é percebido pelo médico-veterinário no exame de rotina ou check-up, através da auscultação. Pode ser um sopro, por exemplo. Também tem aqueles cães que tossem muito, pode ser um sinal de alteração cardíaca.

Os sintomas de alterações cardíacas, no geral podem incluir:

dificuldade respiratória

letargia

fraqueza

intolerância ao exercício ("preguiça")

desmaios

acúmulo de líquido no abdômen ou edema de membros.

Mayara Andrade, médica-veterinária nutróloga de Guabi Natural (BRF Pet), explica que, independentemente da raça ou idade, é essencial o acompanhamento frequente ao médico-veterinário e a realização de check-up como parte da rotina clínica. Dessa forma, até raças predispostas podem ter a detecção de doenças cardíacas precocemente.

O grande problema, segundo Dr Lucas, é buscar o cardiologista somente após iniciado o tratamento com medicação para o coração com o clínico geral. "O cardiologista é indicado desde o primeiro momento do diagnóstico da suspeita da doença cardíaca, pois a medicação dada antes do necessário pode ser tão prejudicial quanto a falta do tratamento" elucida.

Check-up cardíaco em pet, quando fazer?

Continua após a publicidade

O ideal é ser feito todos os anos, principalmente em animais com mais de 8 anos. É possível descobrir precocemente se o pet tem algum problema cardíaco ou não e iniciar o tratamento rapidamente, sem alterar tanto a qualidade de vida do animal.

Porém, se é um pet que irá passar por anestesia ou algum procedimento cirúrgico, o check-up cardíaco é fundamental. Com a avaliação do coração é possível reduzir muito os riscos cirúrgicos. A maioria dos problemas acontecem por falta de conhecimento da saúde cardíaca do pet. Sabendo que ele é um cardiopata, pode-se escolher o melhor tipo de procedimento a ser feito. Aliás, não é pelo fato do cão ser cardíaco ou velhinho, que não pode ser operado, tá?! Mais um motivo para passar com o cardiologista.

"As doenças cardíacas afetam diretamente a qualidade de vida dos pets e podem ser de dois tipos: congênitas (presentes desde o nascimento) ou adquiridas ao longo da vida", alerta a médica-veterinária e coordenadora de produtos da Linha Pet da Syntec do Brasil, Stefanie Poblete.

Setembro Vermelho: mês de conscientização contra doenças cardíacas em cães e gatos

"As campanhas coloridas são uma forma didática de chamar atenção para doenças relevantes tanto para humanos como para os animais. O "Setembro Vermelho" foi desenvolvido pela Elanco e ganhou forte repercussão no mercado de modo geral, com mais empresas e também a comunidade médica-veterinária abraçando a causa", avalia Karina Toledo, Coordenadora de Marketing de Terapêuticos de Pet Health da Elanco. De acordo com a executiva, ajudar mais de 40 milhões de pets a receberem cuidados melhores por meio do trabalho com médicos-veterinários e responsáveis por pets faz parte da agenda ESG da Elanco, sendo um dos seus compromissos com os pets.

No mundo bolha que eu vivo, me parece loucura alguém não entender a importância da saúde cardíaca. Não só em humanos, mas em pets também. Pois essa não é a realidade no mundo real. "Não é do conhecimento de todos que o pet possa sofrer de problemas cardíacos, que há um profissional especializado para tratar da saúde cardíaca do pet e que há tratamento" explica Lucas. Por isso, aproveite e busque um especialista em cardiologia veterinária e faça e check-up do seu pet.

"Quanto mais pessoas abordando o tema, mais chances temos de levar a informação que desejamos e, com isso, mais cedo um cão pode ter acesso ao tratamento adequado", finaliza Karina.

Continua após a publicidade

Notícias da Aurora: ela está bem, estável, sendo acompanhada pelo Dr Lucas e outros especialistas. Identificamos que a pressão alta é decorrente de um problema hormonal, chamado hiperadrenocorticismo ou Síndrome de Cushing. Agora é seguir todo tratamento a risca e oferecer qualidade de vida para a pequena.