Ração feita com comida de verdade existe?

A alimentação de cães e gatos deve ser completa e balanceada - Jo Zimny/Creative Commons

Se humanos estão buscando alimentos mais saudáveis, para si, agora também optam por alterantivas com menos conservante, palatabilizante e corante para cães e gatos. Mas até onde essa tendência pode ir? Ração super premium natural já é uma realidade no Brasil.

Há quem garanta que a alimentação caseira é a melhor opção para os cães. Mas diversos pesquisadores alertam sobre os cuidados e perigos desse tipo de comida para pets. E se você conhecesse uma ração feita de comida de verdade?

Podemos dizer que a linha Super Premium Natural apresenta as características básicas de um alimento super premium em termos de qualidade, porém com as características naturais, principalmente em relação à origem dos ingredientes, explica Mayara Andrade, médica veterinária da BRF Pet e Biofresh.

Na verdade, como relata Mayara, os nomes premium, high premium, super premium são categorias criadas no Brasil, sem nenhum legislação específica que exija um tipo de ingrediente ou quantidade de nutriente. Mas atenta-se que o aumento da qualidade nutricional dos ingredientes leva a um aumento do custo para a produção do alimento pelo fabricante, por isso os alimentos super premium possuem maior valor agregado, mas é muito importante não comparar o preço por kg entre as diferentes categorias.

Eu fui até a fábrica da marca, no Rio Grande do Sul e pude ver carne, peixe, vísceras de frango, frutas e legumes sendo preparados para serem encorporados às farinhas da ração. São maçãs, beterrabas e cenouras para consumo humano que vão para o prato dos pets.

Os conservantes utilizados também são naturais, provenientes da vitamina E e alecrim, além de um jato de nitrogênio na embalagem, para retirar o oxigênio que pode acelerar o processo de degradação do produto (isso eu não pude ver na fábrica, pois não estavam ensacando Biofresh, mas outra marca).

Segundo Mayara, a utilização de ingredientes naturais com alto cozimento aumenta a digestibilidade do alimento. "Um produto de alta digestibilidade, ou seja, muito digerível, produz fezes bem formadas e sólidas, com volume reduzido. Apesar das embalagens não fornecerem informações quantitativas sobre a digestibilidade do produto, o acompanhamento do consumo do alimento e da produção de fezes são boas indicações em relação à capacidade do alimento fornecer nutrientes que possam ser bem absorvidos pelo animal" explica.

Após a visita, ganhei o produto para testar, tanto para gatos, quanto para cães. Ainda não teste o de cães, pois a Aurora (minha cachorra) só pode comer alimento hipoalergênico. Mas testei com os gatos. Eles gostaram, sim, mas não consegui observar tanta diferença no volume das fezes, odor ou mesmo melhora de pelagem.

Para quem busca um alimentação mais próxima a humana, sem dúvidas a ração Super Premium Natural pode ser uma opção. Agrada tutores exigentes e que oferecem ao pet o que gostariam de ter para si.