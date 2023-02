Airbnb abre hospedagem em quarto privativo no teatro do ‘Fantasma da Ópera’

O Airbnb vai abrir a possibilidade de hospedagem no teatro do Fantasma da Ópera, em Paris, para os interessados em ter uma experiência diferenciada. A reserva pode ser feita a partir de 1º de março.

Airbnb abre hospedagem em teatro do Fantasma da Ópera Foto: Reprodução de foto/Airbnb

Quem quiser viver esse momento deve solicitar a reserva para o Palais Garnier, que está saindo por 37 euros por noite. Além disso, o hóspede que faz a reserva precisa ter um perfil verificado na plataforma, um bom histórico e ser maior de 18 anos. O cômodo pode receber apenas duas pessoas.

De acordo com a plataforma, o cômodo é um quarto privativo, que conta com um banheiro e uma cama, que “combina com os mistérios e o esplendor arquitetônico do marco parisiense”, segundo o anúncio na própria plataforma de hospedagem.